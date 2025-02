Jak se nezhroutit

Žijeme v době permanentního stresu. Lékaři radí na prvním místě se mu vyvarovat a užívat si klid. Ale je to vůbec možné?

Klid a štěstí si navzájem přejeme do nového roku a zpravidla se všichni těšíme, jak si to po shonu v závěru roku budeme užívat. Podle stupnice stresu, kterou vytvořili američtí psychologové, má člověk neohrožený stresem 0 bodů. Myslíte, že je to možné? Já myslím, že ne. V dnešní době je opravdu nemožné se stresu vyvarovat a dosáhnout na stupnici nulu.

Pro příklad uvedu několik situací. Jen běžných, nač si nakládat víc, než sneseme.

Příklad:

Změna zdravotního stavu člena rodiny – to je docela běžné, stačí, aby dítě onemocnělo – 44 bodů, konflikty s tchánem, tchyní, zetěm nebo snachou – 29 bodů, nový přírůstek do rodiny – třeba pes – 39 bodů, změna pracovní doby nebo podmínek – 20 bodů a Vánoce – 20 bodů. Tyhle celkem běžné situace dají dohromady 159 bodů (a záměrně jsem vybrala ty jednodušší, některé z nich dokonce radostné).

A když se vám to nasčítá v relativně krátkém čase, můžete se lehce dostat do úplně jiné škatulky:

150–200 bodů– skupina mírně ohrožená stresovými vlivy

200–300 bodů– skupina ohrožená stresovými vlivy

nad 300 bodů– riziková skupina

Více problematických situací je uvedeno v tabulce a můžete se podívat sami, jak jste na tom.

Tabulka

Já už delší dobu prožívám stresové období, s kterým se nedá moc dělat, obvykle není jen u jedné situace, ale vždycky se to nakumuluje. Co ale s tím?

Pokud už se necítíte v pohodě a tušíte, že je toho na vás moc, najděte si chvilku pro sebe a relaxujte. Dopřejte si dobrý čaj, je jedno jaký, ale zklidňuje třeba meduňka nebo heřmánek. Vyrazte na procházku, za kulturou nebo se zabývejte činností, která vás pohltí a pomůže vám zapomenout na okolní svět. Aspoň na půl hodiny. Zacvičte si – stačí jednoduché cviky nebo relaxace, při které si uvolníte jednotlivé části těla. Dělejte to pravidelně, pokud možno každý den. Zkuste aromaterapii – levandulový olej nebo kadidlo. Pokuste se každý den si trochu zpříjemnit.

Některým stresům se nedá vyhnout, ale měli bychom se snažit, protože přemíra stresu nám ubližuje.

Na začátku letošního roku, na který jsem se úplně netěšila, se vlivem situací v rodině moje hodnota vyšplhala na víc než 200 bodů. Zatím se z toho nehroutím, i když k tomu není daleko. Tak snad to všichni zvládneme, všechno se každou minutou mění, tak ať je to k lepšímu.

