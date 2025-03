Jak jsem si „výhodně“ nakoupila

Nákupy přes internet už využíváme běžně, přesto je dobré se neukvapovat. Abyste nedopadli stejně jako já.

Je těžké odolat, když do e-mailu chodí pořád lákadla v podobě slev. Člověk se do e-shopu podívá a objeví, že mají jiné zboží než v obchodech a nakonec neodolá. Já jsem potřebovala obal na tablet a rozhodla se koupit si ho „výhodně“ na Allegru.

Říkám si: už jsem si ho vyzkoušela, vždycky to klaplo, využiji znovu. Našla jsem příslušné zboží – obal na tablet s klávesnicí, ochranné sklo, přihodila jedno tričko, jedny kalhoty a v domnění, že mi to přijde v jednom balíčku, jsem objednala. Nevyužila jsem nabídky SMART, která zahrnuje dopravu zdarma, včetně případného vrácení, takže jsem dopravu musela zaplatit.

Za pár dnů mi do samoobslužného boxu jiného prodejce přišly tři zásilky. Šla jsem je vyzvednout a obdržela faktury. Každá zásilka byla od jiného prodejce a každá doprava byla účtována zvlášť. Tedy zhruba 300 Kč. Ale neměla jsem v úmyslu nic vracet, do doby, než jsem balíčky otevřela. Obal a sklo byly na 7 palcový tablet, ovšem informace obsahovaly údaj, že na 8 palcový. Oboje mi tedy bylo k ničemu. Zboží neodpovídalo nabídce, zaslala jsem tedy informaci o vrácení zboží. Přišla mi odpověď, že mám zboží vrátit prodejci a jeho polská adresa. Když jsem zkusila tričko, bylo mi dost těsné a kalhoty zase dost volné. Vyplnila jsem další formuláře a dostala odpovědi s adresami, kam zboží vrátit. Každá v jiném polském městě.

No, nic, říkám si, pošlu to přes dopravce, jehož aplikaci mám v mobilním telefonu. Došla jsem si koupit obaly, stály 90 Kč. Pak jsem zboží zabalila a popsala adresami. Když jsem chtěla v aplikaci odeslat zásilku, chtělo to po mně údaje – e-mail prodejce a jeho české telefonní číslo. Předvolba našla změnit. Zjišťovala jsem tedy příslušné údaje, abych nakonec zjistila, že dopravce do Polska nedoručuje. Zkusila jsem dalšího dopravce, a nakonec ještě třetího, aby mě podobné trable zlobily ještě dalšího půl dne. Nakonec jsem se rozhodla rezignovat a odnést všechno na poštu.

Paní mi ochotně vyhověla, balíčky přijala a nabídla mi odeslání formou doporučené zásilky. Každý balík měl hodnotu cca 300 Kč, balíčky by poslala za 150 – 190 Kč (podle váhy). Rozhodla jsem se je poslat obyčejně, což bylo rapidně levnější 105 – 130 Kč, takže jsem tam nechala 410 Kč a odcházela spokojená s tím, že mise byla splněna a zbývá čekat na příznivý výsledek. Musím se spolehnout na to, že pošta vše řádně a včas doručí a nevrátí se mi to zpátky.

Prodejce má vrátit hodnotu zboží a poštovné v hodnotě nejnižší částky jím účtovaného poštovného, takže mám šanci, že se mi za poštovné zhruba třetina nákladů vrátí. Když jsem si transakce spočítala, možná by mi vyšlo líp, kdybych to hodila do popelnice. Ale možná to dopadne dobře a něco mi nakonec pošlou. V reklamách slibují, že jsou spolehliví a všechno je tam jednoduché, ale možná jsem tak naivní, že věřím reklamě. Jediné, co bych podepsala je, že každý nákup je tak trochu sázka do loterie.