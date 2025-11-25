Zase ten fotbal
FC Baník Ostrava se v posledních dnech znovu ocitá ve stejném kruhu, ve kterém se český fotbal točí už roky. Na tribunách zaznívají rasistické výkřiky, při výjezdech dochází k incidentům a klub do několika hodin publikuje prohlášení. Standardizovaný text, který se mění jenom podle toho, komu zrovna klub „důrazně připomíná své hodnoty“. Až na to, že tyto hodnoty už dávno nejsou vidět.
Je zvláštní sledovat, jak se dokola opakuje stejná zápletka. Vždy to začíná šokem, pokračuje distancem a končí tím, že za všechno mohou „jednotlivci“. Ti neznámí, nepředvídatelní, samospádem se objevující lidé, které klub (jak často tvrdí) nedokáže kontrolovat. Jenže pokud se „jednotlivci“ objevují pravidelně, začíná být těžké věřit, že jde o kosmický úkaz, ne o stabilní část klubového ekosystému.
Každý, kdo někdy sledoval fotbal zblízka, ví, že kluby velmi dobře znají svou fanouškovskou základnu. Vědí, kdo jezdí na výjezdy, kdo se účastní konfliktů, kdo stojí v čele radikálních skupin. Tvrdí-li například Baník, že neví, kdo jsou lidé, kteří se opakovaně dopouštějí rasistických projevů, lže si do kapsy. Tyto skupiny nejsou neviditelné. Nejsou náhodné. Jsou součástí reality stadionu. Reality, kterou kluby léta tolerují.
Alibistická prohlášení působí jako recyklovaný text, který se vymění jednou za čas podle události, ale ne podle skutečného znepokojení. Věty o tom, jak klub „jednoznačně odsuzuje jakékoli projevy rasismu“ už znějí spíš jako povinná mantra než jako pozice, se kterou se dá něco dělat. Jde o reputační management místo odpovědnosti.
Do toho se roky opakuje další mýtus. Že klub nemůže kontrolovat chování svých fanoušků na výjezdech. To je pravda jen z části. Mnoho evropských klubů (často i s mnohem problematičtější historií) dokázalo, že systematická práce s rizikovými fanoušky je možná. Identifikace, preventivní programy, komunikace s lídry ultras, dlouhodobé zákazy vstupu, spolupráce s policií… Když to jde ve státech, kde je fotbalová kultura podstatně divočejší než ta česká, pak je těžké uvěřit, že zrovna Baník je v bezmocné pozici pozorovatele.
O to větší je odpovědnost klubu. Baník není malý regionální oddíl. Je to fenomén, značka a instituce, která má dopad na tisíce lidí. A právě proto nestačí pouhá prohlášení. Nestačí distanc. Nestačí dočasné zákazy, které se objeví tehdy, když se incident dostane do médií. Pokud klub tvrdí, že rasismus na tribunách odmítá, musí to být vidět v konkrétních opatřeních, a nejen v tiskovém prohlášení.
Otevřená debata není útok na klub. Je důsledkem toho, že interní řešení nejpíš selhala. Ticho nikdy nic nevyřešilo. Incidenty se opakují, veřejnost je sleduje, vzniká frustrace a klub stále nabízí stejnou odpověď.
Kluby mají možnost situaci změnit, pokud se rozhodnou brát svoji vlastní odpovědnost vážně. Nestačí odvést pozornost k „jednotlivcům“. Nestačí dělat, že klub stojí na opačné straně než lidé na tribuně, kteří rasisticky urážejí soupeře nebo hráče nebo náhodné lidi při výjezdu. To je falešná dichotomie. Realita je provázaná. Atmosféru stadionu utváří nejen fanoušci, ale i klub. A oba se navzájem formují mnohem víc, než si kdo připouští.
Pokud chce Baník patřit mezi kluby, které se s problémem otevřeně vypořádají, musí začít s konkrétními kroky. Identifikací pachatelů, reálnými sankcemi, systematickou prací s fanoušky, programy prevence, transparentní komunikací, a především nulovou tolerancí k nenávisti. Musí přestat předstírat, že jde o náhodu.
Alexander Olah
Narativní války a konstrukce/rekonstrukce reality
Svět není černobílý, přesto často podléháme jednoduchým narativům. V digitální době se realita stává bitevním polem, kde soupeří o vliv různé příběhy. Jak narativní válka mění náš pohled na svět a jak se proti ní bránit?
Alexander Olah
V Praze zavřeli bufet: No a co?
Když v Praze zavře bufet, je to tragédie. V pohraničí mizely celé vesnice, fabriky i služby. Zatímco v centru se truchlí nad „smažákem“, regiony bojují o doktory, běžnou občanskou vybavenost a pracovní místa.
Alexander Olah
Podnikatelé dávají lidem práci: Chybný a nebezpečný narativ
Narativ „podnikatelé dávají práci“ je chybně vnímanou mantrou konzervativní pravice. Ve skutečnosti zaměstnanost není darem, ale výsledkem kolektivního úsilí celé společnosti, státu a zaměstnanců.
Alexander Olah
Mýtus meritokracie aneb snaž se víc
Meritokracie slibuje rovné šance pro všechny, ale často jen zakrývá systémové nerovnosti a ospravedlňuje privilegia. Jak tento mýtus vznikl, kdo z něj těží a proč skutečná rovnost potřebuje jiný přístup?
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Macron avizuje vojnu pro studenty. Poté, co generál vyděsil výrokem o umírání dětí
Do Francie se od příštího roku zřejmě vrátí vojna. Na rozdíl od povinné služby, kterou země zrušila...
Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela
Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté...
Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět
Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě....
Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje
Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a...
Prodej stavebního pozemku 1801 m2 v obci Tužín, okr. Jičín
Radim - Tužín, okres Jičín
2 500 000 Kč
- Počet článků 5
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1115x