Zrození odborníka (ze zítřka)

aneb jak se stát guru sociálních služeb, aniž byste kohokoli opravdu podpořili. Dneska to vezmu jinak. Dneska to bude trochu jako sci-fi. Ale třeba… tomu tak vlastně není.

Představte si svět, kde sociální služby nejsou o lidech.

Jsou o fondech. O zakázkách. O slovech jako „inkluze“, „transformace“ a „rovné příležitosti“, která se v rukou správných lidí stávají měnou. Ne jazykem změny.

V tomto světě žije i on.

Říkejme mu třeba Expertus Neodborníkus.

Kdysi dávno… zhruba před dvěma granty a jedním auditem, byl Expertus člověk zcela bez příběhu. Možná měl zkušenosti s „papírováním“ v jednom zařízení, možná s kopií certifikátu někoho jiného. V každém případě – věděl, že se ve světě sociálních služeb dá dýchat dobře, pokud člověk umí správně psát projekty a nemá výčitky svědomí.

A tak začal!

Školil lidi.

Mluvil o duševním zdraví – i když o něm četl jen v tiráži psychologického magazínu na benzínce. Mluvil o autismu – protože slovo „neurodiverzita“ znělo tak akademicky. Mluvil o inkluzi – ale klienta s postižením by si vedle sebe nikdy neposadil.

Pak přišla vize.

Zapsaný ústav. Někde zapsat, vytvořit neziskovku, sepsat si kodex, logo a… vydat se vstříc budoucnosti, kde zákazníkem není člověk, ale tabulka. Kde úspěch není měřen zlepšením života, ale počtem „doporučení k dobré praxi“.

A tak si zapsal ústav. Ne že by šlo o instituci s duší. Spíš o chladný vesmír excelovských sestav, log a partnerství na oko.

Začal být zván. Na konference. Na panely. Do podcastů.

📡 „A co klient?“ zeptal by se někdo v normálním světě.

Ale v tomhle světě je klient součástí strategie. Ne příběhu.

Až jednoho dne... Všimne si někdo zvenčí, že ten ústav už nabízí i sociální služby. Že chce registraci. Že se tam mluví o „sociálním podnikání“ víc než o životech.

Ale to už je pozdě.

Zákazníci jsou. A budou. Protože potřeby lidí neskončí. A systém… je často slepý na jedno oko. To etické.

Možná to celé zní jako fikce. Možná jako kritika. Možná je to přesně to, co se stalo včera vedle vás.

Tak jako tak – nezapomínejme, že sociální služby nejsou obchod s lidskou nouzí. Jsou to příběhy, kde člověk dává člověku druhou šanci.

A kde žádný papír nenahradí srdce.

Tak snad nás jednou nebudou školit ti, co v životě nepomohli ani s bundou.

Ale kdo ví… v tomhle vesmíru je možné všechno.