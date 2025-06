Zrození odborníka (díl III.)

Honza odešel. Bez pomoci, bez odpovědi, s letáčkem v ruce, který sice vypadal líbivě, ale neobsahoval nic, co by se dalo sníst, obejmout nebo co by v noci podrželo, když nezvládáte být rodičem dítěte s náročným chováním.

A náš „vizionář“?

Zůstal ve své kanceláři, mezi roll-upy a reklamními taškami s logem neziskovky, kterou sám vymyslel, a přemýšlel, co se pokazilo.

On přece měl… vizi. Web. Brand. Strategie.

Tak proč se cítil prázdně? Možná poprvé pochopil, že tabulka nedokáže obejmout.

Že projektová logika nenahradí lidskou blízkost.

Že mít e-learning o empatii ještě neznamená být empatický. Ale to nejhorší přišlo až po konferenci, na kterou se tak těšil.

Přišla otázka z publika:

„A kolika lidem jste za ten rok opravdu pomohli? Můžete uvést příklad?“ Bylo ticho. Všichni kolem najednou vypadali opravdověji. Skuteční pracovníci z terénu, kteří mají každý měsíc přetížené služby, podfinancované výplaty a navzdory všemu pořád jezdí za klienty, nosí jim nákupy a nechávají si na halence stopy po kávě, pláči i zvracení. Ne školitelé. Ne papíroví poradci. Lidé, co „jsou“. A náš hrdina najednou cítil něco, co ještě nikdy necítil. Ostudnou průhlednost. Někdy nestačí jen „vypadat jako sociální pracovník“. Musíte jím být. A to se nedá naučit na víkendovém kurzu za 4 900 Kč + DPH. Ať už jste kdekoliv – v kanceláři, v terénu nebo doma – pamatujte: Excel neobjímá. Člověk ano. A tam někde, na druhé straně formuláře, stále sedí ti, kvůli kterým to všechno má smysl. Zkuste se za nimi někdy opravdu podívat. Ne jen v PowerPointu.