Změna na obzoru? Věkový strop pro důchod je krok správným směrem
Poslanec, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) navrhuje zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 let. V kontrastu k původní Jurečkově důchodové reformě, která počítala s postupným navyšováním důchodového věku až do nekonečna, jde o návrat k racionálnímu a lidskému přístupu.
Proč je to důležité?
Protože realita práce v Česku není o kancelářských pozicích s výhledem na Vltavu. Je o pečovatelkách, stavebních dělnících, kuchařích a zdravotních sestrách, kteří své tělo ničí celý život. Pro tyto lidi není důchod darem, ale vysvobozením.
A právě pro ně měl být systém důchodového pojištění spravedlivý.
Když stát slibuje – a pak couvá
Představ si, že celý život platíš do systému, plánuješ si život, a pak ti stát na konci řekne: „Ještě chvíli vydrž. Možná do 66, možná do 68. Ještě nevíme.“ To nebyla reforma, to byla nejistota v přímém přenosu.
Juchelkův návrh dělá přesný opak. Vnáší do systému jistotu. Každý ví, na čem je. A to je v sociální politice to nejcennější.
Není to levné. Ale je to fér.
Bude to stát peníze? Ano. Ale už teď dáváme desítky miliard ročně na opravy systému, který důvěru lidí ztratil. Pokud něco vyvažuje rozpočet, pak je to stabilita a důvěra obyvatel, ne rozpočtové akrobacie, kdy včera platilo to, co dnes už neplatí.
Navíc – Česko je bohatá země. Není možné, abychom měli jednu z nejvyšších věkových hranic a zároveň nejnižší důvěru ve státní penzi. Důchod má být poděkováním, ne trestem za to, že člověk přežil produktivní věk.
A co dál?
Juchelka dává směr. Teď je to už na vládě, aby ten směr držela. Spravedlivé důchody jsou víc než politický souboj. Jsou o tom, jakou zprávu jako společnost vysíláme: že práce má smysl, že stáří je důstojné, a že stát drží slovo.
ALEŠ URBAN
- Počet článků 92
- Celková karma 16,97
- Průměrná čtenost 531x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.