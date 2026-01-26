Zloději důvěry: Když seniorům mizí úspory před očima, je něco špatně s námi všemi

Rekordní podvod na českých seniorech. Tak zněl titulek, který v posledních dnech rezonuje napříč médii. Neznámí pachatelé během několika měsíců připravili důvěřivé seniory o téměř 150 milionů korun.

Peníze, které si tito lidé šetřili často celý život. Peníze, které měly zajistit důstojné stáří. Peníze, které teď někdo beze studu rozfofruje v drahých hotelech nebo kryptoměnách. A my? Jen nevěřícně kroutíme hlavou.

Ale já se ptám: Proč se to stále děje?

Věk jako terč, ne jako úcta

Dříve bývala stáří spojeno s respektem. Dnes se pro některé stává synonymem slabosti, zranitelnosti a snadného cíle. Tito podvodníci vědí, co dělají. Volají v noci. Vydávají se za policisty, bankéře, vnoučata. Vytvářejí nátlakové situace, používají jazyk strachu. A ve výsledku se jim daří. Velmi.

A stát? Máme legislativu. Máme policii. Máme varování na stránkách bank. Ale nestačí to. Ne, když vám večer volá „syn“ a tvrdí, že měl nehodu a nutně potřebuje peníze. Strach ztrácí rozum.

Selhání systému i společnosti

Něco je špatně, když i po všech těch kampaních, letácích a mediálních upozorněních stačí pár telefonátů, aby se důchodce vzdal milionu. Není to jen o naivitě nebo důvěřivosti. Je to i o osamělosti. O tom, že spousta seniorů nemá nikoho, komu by zavolali zpátky. O tom, že nemají s kým situaci probrat. O tom, že místo systému pomoci máme systém přehlížení.

Potřebujeme změnu: systémovou, mezilidskou, osobní

Je čas udělat víc než varovné letáky. Potřebujeme:

  • Preventivní hovory – pravidelné obvolávání seniorů ze strany obcí, sociálních pracovníků, dobrovolníků.
  • Vzdělávání rodin – aby děti a vnuci o těchto hrozbách mluvili se svými blízkými.
  • Zapojení škol – prevence jako součást občanské výchovy.
  • Přísnější tresty – trestný čin na seniorovi by měl být považován za přitěžující okolnost.

Ale hlavně – potřebujeme víc lidskosti. Když jedete tramvají a vidíte starší paní s mobilem, která očividně mluví pod tlakem, zeptejte se. Možná právě zachraňujete její důchod.

Jde o víc než peníze

Jde o důvěru. O důstojnost. O to, zda budeme společností, která chrání své slabší, nebo společností, která je obětuje v honbě za ziskem.

A pokud si myslíte, že se vás to netýká, tak si vzpomeňte: jednou budeme všichni staří. A to, co budeme chtít nejvíc, nebude vysoký důchod. Ale klid, bezpečí a lidi, kterým na nás záleží.

Chcete chránit své rodiče nebo prarodiče?
➡️ Sedněte si s nimi. Zavolejte jim. Učte je říct NE.

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 26.1.2026 11:16

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 91
  • Celková karma 16,75
  • Průměrná čtenost 533x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

