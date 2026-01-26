Zloději důvěry: Když seniorům mizí úspory před očima, je něco špatně s námi všemi
Peníze, které si tito lidé šetřili často celý život. Peníze, které měly zajistit důstojné stáří. Peníze, které teď někdo beze studu rozfofruje v drahých hotelech nebo kryptoměnách. A my? Jen nevěřícně kroutíme hlavou.
Ale já se ptám: Proč se to stále děje?
Věk jako terč, ne jako úcta
Dříve bývala stáří spojeno s respektem. Dnes se pro některé stává synonymem slabosti, zranitelnosti a snadného cíle. Tito podvodníci vědí, co dělají. Volají v noci. Vydávají se za policisty, bankéře, vnoučata. Vytvářejí nátlakové situace, používají jazyk strachu. A ve výsledku se jim daří. Velmi.
A stát? Máme legislativu. Máme policii. Máme varování na stránkách bank. Ale nestačí to. Ne, když vám večer volá „syn“ a tvrdí, že měl nehodu a nutně potřebuje peníze. Strach ztrácí rozum.
Selhání systému i společnosti
Něco je špatně, když i po všech těch kampaních, letácích a mediálních upozorněních stačí pár telefonátů, aby se důchodce vzdal milionu. Není to jen o naivitě nebo důvěřivosti. Je to i o osamělosti. O tom, že spousta seniorů nemá nikoho, komu by zavolali zpátky. O tom, že nemají s kým situaci probrat. O tom, že místo systému pomoci máme systém přehlížení.
Potřebujeme změnu: systémovou, mezilidskou, osobní
Je čas udělat víc než varovné letáky. Potřebujeme:
- Preventivní hovory – pravidelné obvolávání seniorů ze strany obcí, sociálních pracovníků, dobrovolníků.
- Vzdělávání rodin – aby děti a vnuci o těchto hrozbách mluvili se svými blízkými.
- Zapojení škol – prevence jako součást občanské výchovy.
- Přísnější tresty – trestný čin na seniorovi by měl být považován za přitěžující okolnost.
Ale hlavně – potřebujeme víc lidskosti. Když jedete tramvají a vidíte starší paní s mobilem, která očividně mluví pod tlakem, zeptejte se. Možná právě zachraňujete její důchod.
Jde o víc než peníze
Jde o důvěru. O důstojnost. O to, zda budeme společností, která chrání své slabší, nebo společností, která je obětuje v honbě za ziskem.
A pokud si myslíte, že se vás to netýká, tak si vzpomeňte: jednou budeme všichni staří. A to, co budeme chtít nejvíc, nebude vysoký důchod. Ale klid, bezpečí a lidi, kterým na nás záleží.
Chcete chránit své rodiče nebo prarodiče?
➡️ Sedněte si s nimi. Zavolejte jim. Učte je říct NE.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.