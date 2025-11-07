Zdražování v domovech pro seniory – rodiny i zařízení pod tlakem
Podle článku Deníku se navrhuje zvýšit maximální denní úhradu za stravu + ubytování o cca 30 Kč denně – což znamená zhruba 900 Kč navíc měsíčně pro jednoho klienta. Deník
Pro seniora s omezeným důchodem, nebo pro rodinu, která důchod doplácí, to není jen číslo. Je to volba: vyšší náklady, nebo jít na úsporu, která bude mít dopad na kvalitu života.
Proč k tomu dochází?
- Náklady na provoz domovů – potraviny, energie, mzdy – rostou rekordním tempem. Zařízení to musí někde promítnout.
- Zřizovatelé i provozovatelé poukazují, že bez navyšování úhrad nebude možné zajistit standard péče, udržet kvalitní personál, modernizovat prostory či rehabilitační služby.
- Ale… klienti a jejich rodiny nemají neomezený rozpočet. A pro ně každé zvýšení znamená vyšší finanční tlak.
Dopady pro rodiny a klienty
Klientům v domovech pro seniory často zůstává jen malý zbytek z důchodu na vlastní potřeby. A když se úhrada zvýší, je to znamení, že musí šetřit jinde – méně výletů, omezit doplňky stravy, možná i kvalitu jídla či podpora aktivit.
Zařízení pak stojí před dilemou: buď snížit náklady, nebo kvalitu. A to není volba, která by směřovala k důstojnému stáří.
A co teď? Několik smysluplných kroků
- Vláda a kraje musí zajistit, aby základní standard pobytových služeb zůstal dostupný i pro seniory s běžným důchodem. Pokud úhrady rostou, musí paralelně růst i příspěvky, dotace nebo sociální podpora.
- Řádná kalkulace nákladů a transparentnost v tom, co za úhrady klient skutečně dostává – rodina má právo vědět, za co platí.
- Podpora zřizovatelů a poskytovatelů, zejména v regiónu – modernizace budov, investice do energetické úspornosti (aby náklady neklesaly jen na klienty).
- Respekt k rodinám, které často doplácí – například možnost sociálního vyrovnání, příspěvku pro rodiny, daňového odpočtu či slevy pro osoby v přímé péči.
Závěrem
Zdražování pobytových služeb není samo o sobě špatné – je logické, že za kvalitu se platí víc. Ale v situaci, kdy senioři i jejich rodiny už jsou často na hraně, je to varovný signál.
Musíme zajistit, aby škrtání, restrikce či rostoucí úhrady nepřišly právě ve chvíli, kdy je možnost nápravy stále v našich rukách. A aby nezapadly do tichého boje o přežití – rodin i služeb.
Protože důstojné stáří není luxus. Je to právo. A naše společnost ho musí chránit – systémově, ne jen slovy.
- Počet článků 73
- Celková karma 13,93
- Průměrná čtenost 433x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.