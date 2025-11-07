Zdražování v domovech pro seniory – rodiny i zařízení pod tlakem

Nový návrh zvětšit denní úhrady v pobytových službách pro seniory, který přichází z Ministerstvo práce a sociálních věcí, znamená pro mnohé rodiny další tvrdý zásah do rozpočtu.

Podle článku Deníku se navrhuje zvýšit maximální denní úhradu za stravu + ubytování o cca 30 Kč denně – což znamená zhruba 900 Kč navíc měsíčně pro jednoho klienta. Deník

Pro seniora s omezeným důchodem, nebo pro rodinu, která důchod doplácí, to není jen číslo. Je to volba: vyšší náklady, nebo jít na úsporu, která bude mít dopad na kvalitu života.

Proč k tomu dochází?

  • Náklady na provoz domovů – potraviny, energie, mzdy – rostou rekordním tempem. Zařízení to musí někde promítnout.
  • Zřizovatelé i provozovatelé poukazují, že bez navyšování úhrad nebude možné zajistit standard péče, udržet kvalitní personál, modernizovat prostory či rehabilitační služby.
  • Ale… klienti a jejich rodiny nemají neomezený rozpočet. A pro ně každé zvýšení znamená vyšší finanční tlak.

Dopady pro rodiny a klienty

Klientům v domovech pro seniory často zůstává jen malý zbytek z důchodu na vlastní potřeby. A když se úhrada zvýší, je to znamení, že musí šetřit jinde – méně výletů, omezit doplňky stravy, možná i kvalitu jídla či podpora aktivit.
Zařízení pak stojí před dilemou: buď snížit náklady, nebo kvalitu. A to není volba, která by směřovala k důstojnému stáří.

A co teď? Několik smysluplných kroků

  1. Vláda a kraje musí zajistit, aby základní standard pobytových služeb zůstal dostupný i pro seniory s běžným důchodem. Pokud úhrady rostou, musí paralelně růst i příspěvky, dotace nebo sociální podpora.
  2. Řádná kalkulace nákladů a transparentnost v tom, co za úhrady klient skutečně dostává – rodina má právo vědět, za co platí.
  3. Podpora zřizovatelů a poskytovatelů, zejména v regiónu – modernizace budov, investice do energetické úspornosti (aby náklady neklesaly jen na klienty).
  4. Respekt k rodinám, které často doplácí – například možnost sociálního vyrovnání, příspěvku pro rodiny, daňového odpočtu či slevy pro osoby v přímé péči.

Závěrem

Zdražování pobytových služeb není samo o sobě špatné – je logické, že za kvalitu se platí víc. Ale v situaci, kdy senioři i jejich rodiny už jsou často na hraně, je to varovný signál.
Musíme zajistit, aby škrtání, restrikce či rostoucí úhrady nepřišly právě ve chvíli, kdy je možnost nápravy stále v našich rukách. A aby nezapadly do tichého boje o přežití – rodin i služeb.

Protože důstojné stáří není luxus. Je to právo. A naše společnost ho musí chránit – systémově, ne jen slovy.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 7.11.2025 7:07 | karma článku: 8,52 | přečteno: 113x

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 73
  • Celková karma 13,93
  • Průměrná čtenost 433x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

