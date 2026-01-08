Zaplať a zmiz. A ještě nám ukaž, že jsi nekradl.
A hádejte co? Už tam není skoro žádná klasická pokladna. Všude jen samoobslužné terminály. A vedle nich člověk v oranžové vestě, který vás sleduje, jak si pípáte rohlíky a ještě vás zkontroluje, jestli jste náhodou nezapomněli přiložit sýr.
Jasně. Pro malý nákup, když spěcháte, to může být fajn. Ale už to začíná být systém. A já se ptám: kam se ztratila služba? Kam se poděli lidé?
Nejsme jen zákazníci. Jsme i zaměstnanci?
Poslední dobou mám při větším nákupu pocit, že se ze mě stal neplacený brigádník. Naskenuj si, zvaž si, zaplať si, zabal si a ještě si neudělej chybu. Protože jinak na vás zasyčí pokladna, nebo přijde „asistent“, co vás opraví. V lepším případě.
Děláme za pokladní a ještě pod dozorem. Ale bez slevy.
Vymizel úsměv, zmizel kontakt
Pamatujete si ještě jména „svých“ pokladních z malých obchodů? Já ano. A někdy to byl jediný lidský kontakt po dlouhém dni. Rychlý rozhovor, vtip, přání hezkého dne. Dnes? Ticho, obrazovka, pípnutí. A další zákazník.
Automatizace může být pokrok. Ale pokud zároveň bereme práci ženám středního věku, seniorům, studentům. Měli bychom se aspoň ptát: co bude dál?
Kdo bude kontrolovat, až to celé praskne?
Mnoho obchodních řetězců sází na to, že lidi to zvládnou sami. Že ponesou odpovědnost. A že se jim to i zalíbí. Ale tím si jen přehazují náklady – méně zaměstnanců = větší marže. Ale zároveň větší riziko krádeží, nedorozumění a frustrace. A lidé, kteří chtěli jen koupit chleba a mléko, nakonec odcházejí s pocitem, že něco pokazili.
Pokrok? Ano. Ale s rozumem
Nejsem proti technologiím. Ale měl by tu být výběr. A respekt. Ne každému vyhovuje ťukat na obrazovku. Ne každý chce komunikovat jen s čtečkou čárových kódů. Ne každý by měl být podezříván, že krade, jen protože ještě nezvládl načíst slevu na papriku.
Závěrem?
Samoobslužné pokladny? Pro rychlý nákup možná. Ale jako nový standard? Děkuji, nechci.
ALEŠ URBAN
- Počet článků 84
- Celková karma 16,90
- Průměrná čtenost 489x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.