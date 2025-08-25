Z poradce je kamarád. Z kamaráda expert. A z experta výdaj.
Ne, opravdu to nejsou zaměstnanci. To by totiž znamenalo výběrové řízení, konkurenci, pravidelnou kontrolu výstupů. Takhle jsou to pouze lidé s důvěrou. A za důvěru se platí. Třeba v roce 2023 nás tahle důvěra stála 174 milionů korun, meziročně o 46 milionů více.
▶️ Zdroje:
- iDNES.cz – Výdaje za poradce rostou, stát platí stovky smluv
- NKÚ – Kontrola č. 22/20: Efektivita využívání prostředků na poradenství
Poradenství nebo přátelská služba?
Najmout si odborníky není špatně. Naopak. Profesionální konzultace může pomoci zvýšit kvalitu rozhodování. Ale pokud místo odbornosti rozhoduje známost, loajalita nebo schopnost „říct to hezky do televize“, máme problém.
Ministerstva často nemohou doložit, co konkrétně poradci dodali. Chybí metodiky, chybí zpětné hodnocení, někdy chybí i logika výběru. Výsledkem je, že desítky milionů ročně míří na účty osob, o jejichž přínosu víme jen velmi málo.
NKÚ upozorňuje, že:
„Systém nemá nastaveny nástroje pro pravidelné vyhodnocování přínosů externího poradenství.“ (Kontrolní závěr č. 22/20)
A kdo to platí?
Zdravotní sestra, která počítá minuty přesčasů. Učitel, kterému přibylo administrativy. Pracovník v sociálních službách, který v noci uklidňuje klienta s autismem. Ti všichni se na tento „poradenský servis“ skládají.
Stát přitom v jiných oblastech říká: musíme šetřit. Ale současně vytváří paralelní personální systém a mimo státní službu, mimo konkurzy, mimo odpovědnost.
V době rozpočtové střídmosti je podobné nakládání s veřejnými prostředky těžko obhajitelné. Nejen eticky, ale i systémově.
Není nic horšího než situace, kdy jsou z veřejných prostředků placeni tzv. odborníci, kteří nemají s daným tématem téměř nic společného. Titul či diplom sám o sobě nestačí a chybí-li praxe, znalost prostředí a skutečný přínos, jde jen o drahou fasádu.
A nebojte, tohle se netýká jen vysoké politiky. I v oblasti sociálních služeb občas narazíte na „rádce“, jejichž jedinou kvalifikací je známost s tím správným člověkem.
Je pak na každém řediteli, zřizovateli či správní radě, aby měl odvahu si to hlídat. Aby dokázal říct: peníze budeme vynakládat smysluplně, účelně a s reálným dopadem.
Pokud se to daří v přímé péči, v domovech a organizacích na kraji systému, proč by to nešlo i na jeho vrcholu?
Na závěr otázka:
Kolik „poradců“ bychom potřebovali, abychom reformovali systém poradců?
ALEŠ URBAN
Odliv mladých: slovenská realita a česká hrozba
Na Slovensku se dnes řeší fenomén, který může být varováním i pro nás v Česku a mladí lidé odcházejí do zahraničí za lepším životem a jen málokdy se vracejí zpět.
ALEŠ URBAN
Vláda přidává státním zaměstnancům a zavádí digitální daň. Kdo to pocítí nejvíce?
Když se podíváme na nejnovější rozhodnutí vlády, vidíme dva zásadní kroky: zvýšení platů státních zaměstnanců a zavedení sedmiprocentní digitální daně. Na první pohled jde o opatření, která vypadají pozitivně.
ALEŠ URBAN
Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme
Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.
ALEŠ URBAN
Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou
Toto heslo, kdysi řekl jeden politik. Od té doby slyšíme od ostatních politiků, že „stát se přece nedá řídit jako firma“. A víte co? Mají pravdu. Ale to ještě neznamená, že by ve vedení státu neměli být schopní manažeři.
ALEŠ URBAN
Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.
O víkendu jsem si otevřel článek o tom, jak to Češi mají s prací. Zjistil jsem, že většina z nás Čechů pracuje hlavně kvůli výplatě.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi
Francie čelí nárůstu antisemitismu, který úřady nepotírají s dostatečným nasazením, napsal...
Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia
V posledním prázdninovém týdnu do Česka znovu dorazí slunečné počasí i tropické teploty. Zatímco v...
Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska
Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce...
Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně
Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci...
- Počet článků 56
- Celková karma 11,51
- Průměrná čtenost 375x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.