Z „dětské chůvy“ pečovatelkou pro seniory?
Na straně druhé je to neúprosně stárnoucí populace a vzrůstající nedostatek kapacit v sociálních službách.
Zpráva o tom, že platforma Vše pro dětské skupiny spouští projekt Seniorslužby s cílem pomoci provozovatelům ohrožených dětských skupin přetransformovat se na péči o seniory – například formou odlehčovacích služeb –, zní na první pohled jako logické a elegantní řešení. Nabízí se myšlenka: máme volné prostory, máme personál zvyklý pečovat, propojme to.
Jako ředitel organizace poskytující sociální služby však musím dodat zásadní „ALE“. Záměr je sice líbivý, avšak v praxi naráží na hluboké legislativní, finanční a systémové bariéry, které z něj činí spíše lokální kuriozitu než plošné řešení.
1. Mýtus „zamenitelné péče“: Dítě není malý senior
Jedním z nejrizikovějších předpokladů je myšlenka, že kvalifikace pro péči o malé děti je snadno přenositelná na péči o seniory. I když zákon u obou typů služeb připouští zdravotnické pracovníky či sociální pracovníky, jádrem dětských skupin jsou často chůvy s rekvalifikačním kurzem.
Péče o seniory – zejména o ty v odlehčovacích službách nebo v přímé péči – je však dnes extrémně odborná záležitost:
- Čelíme obrovskému nárůstu klientů s syndromem demence a složitými kombinovanými diagnózami.
- Práce vyžaduje pokročilé znalosti bazální stimulace, paliativní péče, manipulace s imobilními pacienty a zvládání náročného chování.
- Fyzická a psychická zátěž v seniorských službách je charakterově zcela odlišná od práce s dětmi předškolního věku.
Tvrdit, že motivace a náplň práce jsou „podobné“, je podceněním odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
2. Finanční propast: Garance vs. Krajské sítě
Největší nárazový bod celého myšlenkového konceptu spočívá ve financování.
Dětské skupiny se v posledních letech těšily výrazné státní podpoře. Stát garantuje příspěvek na obsazené místo přímo ze svého rozpočtu. Jakmile máte dítě, máte nárokovatelnou částku.
V sociálních službách pro seniory je systém fundamentálně odlišný a výrazně komplikovanější:
- Financování stojí na krajských dotačních sítích (sítě veřejně podporovaných sociálních služeb).
- Vstoupit do krajské sítě jako nový, soukromý či neziskový subjekt bývá bez předchozího víceletého plánování kraje téměř nemožné. Kraje mají své střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a rozpočty jsou napnuté.
- Sami zástupci projektu Seniorslužby přiznávají, že ministerstvo práce pro tyto transformace nemá připravené žádné dotační tituly. Provozovatelé by tak riskovali přechod z garantovaného prostředí do divokého finatčního moře bez jistoty dotací.
3. Prostorová a legislativní nekompatibilita
Prostory navržené pro tříleté děti jsou z ergonomického a hygienického hlediska pro seniorské služby téměř nepoužitelné bez masivních stavebních úprav.
- Bezbariérovost a dispozice: Senior v odlehčovací službě potřebuje polohovací lůžko, kompenzační pomůcky (chodítka, vozíky), prostorné bezbariérové koupelny, zvedáky a dostatečný manipulativní prostor pro personál. Dětské toalety, malé židličky a členěné prostory pro hry tyto standardy nesplňují.
- Registrační proces: Získat registraci sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. obnáší splnění přísných standardů kvality, stavebních, hygienických a požárních norem. Není to pouhá změna tabulky na dveřích, ale měsíce až roky náročné administrativy.
4. Chybné plánování a dotační pasti z minulosti
Zpráva odkrývá i hlubší systémové selhání státní správy. Do vybudování dětských skupin přitekly z evropských fondů a Národního plánu obnovy miliardy korun. Obce a soukromníci stavěli často bez koordinace se sousedními katastry a bez reálných demografických prognóz.
Výsledkem je, že dnes mnoha obcím hrozí vracení dotací, pokud nedodrží pětiletou udržitelnost projektu. Nemohou tedy službu jednoduše zavřít ani bezhlučně změnit na seniorské centrum, aniž by nečelily likvidačním finančním sankcím.
Jaké je reálné řešení?
Je sympatické, že se soukromý a neziskový sektor snaží flexibilně reagovat na prázdná místa ve svých kapacitách. Jak ale správně podotýká Jan Schneider z APSS ČR, nejedná se o plošné řešení krize v péči o seniory.
Pokud mají poloprázdné dětské skupiny smysluplně využít své prostory a lidský potenciál, reálnější cesty vedou jinudy:
- Mezigenerační a volnočasová centra: Místo náročné pobytové či odlehčovací sociální služby mohou prostory fungovat jako komunitní centra pro setkávání dětí a aktivních seniorů (kluby seniorů, neformální mezigenerační setkávání), což legislativně ani stavebně nevyžaduje registraci sociální služby.
- Terénní pečovatelské služby a doprovázení: Pokud je v regionu zájem, organizace může vybudovat zázemí pro terénní pečovatelskou službu (docházení k seniorům domů), kde prostory slouží jako kancelář a zázemí pro pracovníky, nikoliv pro samotný pobyt klientů. Právě po terénních službách bude podle dat MPSV v příštích dvou dekádách největší poptávka.
- Systémová fúze: Transformace dává smysl tam, kde je dětská skupina schopna spojit síly s již zavedeným silným poskytovatelem sociálních služeb v regionu, který jí pomůže zaštítit odbornou, legislativní i finanční stránku věci.
Závěrem
Myšlenka nahradit dětské postýlky polohovacími lůžky je líbivá zkratka. Sociální politika a demografie si však žádají poctivá, systémová a dlouhodobě financovatelná řešení. Transformace dětských skupin může pomoci jednotkám zachráněných projektů na lokální úrovni, ale strukturální deficit v péči o stárnoucí populaci nevyřeší. Na to budeme potřebovat skutečnou reformu financování sociálně-zdravotního pomezí, nikoliv jen improvizaci v prázdných třídách.
Článek vychází přímo z textu a dat z následujícího zdroje:
- Zdroj textu: Článek autorky Markéty Hronové publikovaný v Hospodářských novinách (HN+).
- Datum publikace: 28. července 2026.
- Název článku: Místo „školky“ služby pro seniory? Dětské skupiny bojují s poklesem porodnosti a hledají nové poslání. Má to ale háčky.
Citovaní odborníci a organizace v článku:
- Alžběta Tichá – metodička a expertka na financování platformy Vše pro dětské skupiny.
- Štěpánka Mašlárová – vedoucí platformy Vše pro dětské skupiny a projektu Seniorslužby.
- Jan Schneider – zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).
- Vendula Švehlová – ředitelka brněnské Miniškolky Ententýky.
- Dana Havelková – zástupkyně dětské skupiny Ludens v Olomouci.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) – data o vývoji poptávky po pečovatelských službách a dotačních programech (Národní plán obnovy, OPZ).
ALEŠ URBAN
Stárnutí populace není hrozba, ale realita. Nová studie a jak to vidím z praxe
Jako ředitel organizace poskytující sociální služby se s realitou sociálních služeb setkávám každý den. Vidím ji v očích našich klientů, v nasazení našeho personálu i v nekonečném papírování a snaze uřídit rozpočet.
ALEŠ URBAN
Když ti, kteří pečují o druhé, sami nedosáhnou na pomoc
Článek v magazínu E15 si pokládá mrazivou otázku: „Živoření za dvacet tisíc měsíčně?“ Data Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) odhalují drsnou realitu deseti nejhůře placených profesí v Česku.
ALEŠ URBAN
Černé důchoďáky aneb skrytý byznys
Téma, o kterém se v kuloárech sociální sféry mluví dlouho, ale veřejnost ho plně zaregistruje až ve chvíli, kdy v nějakém domově zasahuje policie nebo tam dojde k tragédii.
ALEŠ URBAN
Proč je finanční spoluúčast rodin v domovech pro seniory nevyhnutelná
Jako ředitel zařízení, které denně naráží na limity státního rozpočtu a dotačních mechanismů, musím říct jediné: Tato debata měla proběhnout a být vyřešena už před deseti lety.
ALEŠ URBAN
Když selže stát a kraj, odnáší to rodiny: likvidaci péče pro nejtěžší autisty
Jako ředitel organizace, která denně poskytuje sociální služby a potýká se s realitou financování, se mi zpráva o blížícím se konci ostravského „domečku“ spolku Mikasa čte s nesmírnou hořkostí.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Ve stínu je nutné držet v tropických dnech domácí mazlíčky.Přísun vody je samozřejmostí.Snímek ze...
Historická auta v centru Prahy často slouží k okružním jízdám a jsou označená jako vozy...
Ve stínu je nutné držet v tropických dnech domácí mazlíčky.Přísun vody je samozřejmostí.Snímek ze...
- Počet článků 117
- Celková karma 12,41
- Průměrná čtenost 532x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.