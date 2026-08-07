Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z chlapů v přímé péči v sociálních službách si okolí občas dělá legraci.

Když se v běžné společnosti řekne pečovatel, ošetřovatel nebo asistent, drtivá většina lidí si automaticky představí ženu. Sociální služby patří historicky k oborům s jednou z největších genderových propastí.

Předsudky v této oblasti jsou hluboce zakořeněné a společnost si na „muže v péči“ zvyká jen velmi pomalu.

Jako ředitel organizace v sociálních službách se s tímto tématem setkávám každodenně. Naše organizace zaměstnává přibližně 135 lidí a zhruba třicet z nich jsou muži. V kontextu českého sociálního sektoru je to vlastně skvělé číslo – reprezentují téměř čtvrtinu našeho týmu! Přesto to jasně ukazuje, jak silně je vnímání tohoto odvětví zakotveno v představě, že péče je výhradně ženská doména.

Proč se muži do sociálních služeb stále příliš nehrnou? S jakými mýty se potýkají ti, kteří se pro tuto cestu rozhodli, a proč je chlapský prvek v sociální péči nepostradatelný?

Mýtus první: „Pro chlapa to není dost dobrá nebo chlapská práce“

Když se muž rozhodne opustit technické obory, výrobu, korporát nebo třeba poštu a nastoupí do sociálních služeb, jeho okolí často neskrývá rozpaky či údiv. Otázky typu: „Z čeho proboha uživíš rodinu?“, „Jsi si jistý, že chlap má utírat nosy a stlát postele?“ nebo narážky na to, zda se dotyčný cítí dostatečně „chlapsky“, bývají smutnou, ale běžnou realitou.

Ve společnosti stále přežívá klišé, že „správný chlápek“ musí pracovat s materiálem, stroji, čísly nebo v administrativě. Jenže reálná zkušenost samotných pracovníků ukazuje úplně jiný příběh.

Ti, kteří překročí stín těchto předsudků, velmi rychle zjišťují, jak obrovský smysl jim nová práce dává. Výměna mechanické pásové výroby nebo neosobních excelovských tabulek za přímou pomoc člověku přináší pocit naplnění, který se v penězích měří jen těžko. Jak v podcastu mamaholik HOST zmínila odbornice Adéla Mžiková, muži v sociálních službách nebývají typičtí mačové ani „drsňáci“, ale velmi vnímaví lidé s vysokou mírou empatie, trpělivosti a touhou měnit věci k lepšímu.

A ruku na srdce – postavit se předsudkům okolí a dělat s empatií náročnou práci pro druhé vyžaduje daleko větší odvahu a vnitřní sílu než sedět v pohodlí zavedeného stereotypu.

Co přináší chlapský element do ženského kolektivu?

Z ředitelské židle mohu bez zaváhání potvrdit, že smíšené týmy fungují nesrovnatelně lépe než ty čistě jednopohlavní. Přítomnost mužů v primárně ženském prostředí pečovatelství přináší celou řadu klíčových benefitů:

1. Nadhled, klid a pragmatismus

Sociální práce je emočně nesmírně vyčerpávající. Vypjaté situace, konflikty nebo krize u klientů dokážou vyvolat silné emoce. Muži do těchto momentů často vnášejí věcnost, nadhled a přirozený klid. Dokážou situaci deeskalovat a dodat kolegyním pocit jistoty a opory.

2. Důležitý vzor i parťák pro klienty

Naši klienti – ať už jde o seniory, nebo lidi se zdravotním či mentálním omezením – potřebují přirozené prostředí. A přirozený svět se skládá z žen i mužů. Pro klienta-muže je přítomnost mužského pečovatele obrovskou úlevou například při osobní hygieně, kde odpadá stud. Zároveň jsou chlapi v týmu skvělými parťáky na sportovní aktivity, výlety nebo běžné „chlapské povídání“ u kávy.

3. Fyzická síla, která šetří zdraví ostatních

Přímá péče je neuvěřitelně fyzicky náročná práce. Polohování imobilních klientů, přesuny na vozík, manipulace s pomůckami – to všechno dává zádům a kloubům zabrat. Mít v týmu silné mužské paže znamená, že se zátěž rozloží a kolegyně si neničí zdraví.

Historie nám dává za pravdu: Muži do péče odjakživa patří

Pokud si někdo myslí, že sociální sféra je novodobý výmysl pro ženy, plete se. Pohled do historie ukazuje, že muži stáli u zrodu celých odvětví moderní péče. Zakladatelé adiktologických služeb, terénních programů nebo protidrogových center (příkladem může být známý Drop In) byli často právě muži, kteří na koleně budovali systém, učili se za pochodu a bourali zažité konvence.

Péče o zranitelné není otázkou pohlaví, ale charakteru.

Místo úšklebků si zaslouží náš respekt

Těch zhruba třicet mužů, které máme u nás v organizaci – od pracovníků v přímé péči, údržbáře, mzdového účetního až po vedoucí pracovníky – odvádí skvělou práci. Ukazují, že lidskost, trpělivost a profesionalita neznají genderové škatulky.

Pokud má sociální péče v Česku zvládnout nadcházející demografické výzvy, musíme tyto zastaralé mýty definitivně opustit. Potřebujeme v sektoru pestrost, potřebujeme energii žen i mužů.

A všem chlapům, kteří dnes pracují v sociálních službách nebo o tom teprve uvažují, patří jedno velké díky. Děláte práci, která má obrovský smysl. A to je to nejchlapštější rozhodnutí, jaké jste mohl udělat.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 7.8.2026 7:00 | karma článku: 10,52 | přečteno: 118x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Otázka, která mě přiměla k zamyšlení: Co je to vlastně svoboda?

Nedávno jsem narazil na otázku, která mě přiměla se na chvíli zastavit a zamyslet. Otázka, která zní jednoduše, ale její hloubka je téměř nekonečná: Co pro vás znamená svoboda?

3.8.2026 v 7:00 | Karma: 5,08 | Přečteno: 103x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Z „dětské chůvy“ pečovatelkou pro seniory?

Česká republika čelí demografickému výkyvu, jehož dopady pociťujeme čím dál intenzivněji. Na jedné straně stojí prudký pokles porodnosti, který zanechává dětské skupiny a soukromé školky na mnoha místech z poloviny prázdné.

31.7.2026 v 7:00 | Karma: 5,15 | Přečteno: 109x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Stárnutí populace není hrozba, ale realita. Nová studie a jak to vidím z praxe

Jako ředitel organizace poskytující sociální služby se s realitou sociálních služeb setkávám každý den. Vidím ji v očích našich klientů, v nasazení našeho personálu i v nekonečném papírování a snaze uřídit rozpočet.

27.7.2026 v 7:00 | Karma: 25,02 | Přečteno: 1863x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Když ti, kteří pečují o druhé, sami nedosáhnou na pomoc

Článek v magazínu E15 si pokládá mrazivou otázku: „Živoření za dvacet tisíc měsíčně?“ Data Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) odhalují drsnou realitu deseti nejhůře placených profesí v Česku.

22.7.2026 v 7:00 | Karma: 11,38 | Přečteno: 188x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Černé důchoďáky aneb skrytý byznys

Téma, o kterém se v kuloárech sociální sféry mluví dlouho, ale veřejnost ho plně zaregistruje až ve chvíli, kdy v nějakém domově zasahuje policie nebo tam dojde k tragédii.

15.7.2026 v 7:00 | Karma: 11,30 | Přečteno: 234x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....
5. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  6. 8. 10:34

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....

Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák

ilustrační snímek
7. srpna 2026  22:58,  aktualizováno  22:58

Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném...

Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil

ilustrační snímek
7. srpna 2026  21:20,  aktualizováno  21:20

Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil...

Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy

ilustrační snímek
7. srpna 2026  20:38,  aktualizováno  20:38

Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v...

Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti

Řidička na železničním přejezdu v Dolních Libchavách vjela pod vlak.
7. srpna 2026  18:12,  aktualizováno  20:42

Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na...

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 119
  • Celková karma 11,90
  • Průměrná čtenost 526x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.