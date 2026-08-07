Z chlapů v přímé péči v sociálních službách si okolí občas dělá legraci.
Předsudky v této oblasti jsou hluboce zakořeněné a společnost si na „muže v péči“ zvyká jen velmi pomalu.
Jako ředitel organizace v sociálních službách se s tímto tématem setkávám každodenně. Naše organizace zaměstnává přibližně 135 lidí a zhruba třicet z nich jsou muži. V kontextu českého sociálního sektoru je to vlastně skvělé číslo – reprezentují téměř čtvrtinu našeho týmu! Přesto to jasně ukazuje, jak silně je vnímání tohoto odvětví zakotveno v představě, že péče je výhradně ženská doména.
Proč se muži do sociálních služeb stále příliš nehrnou? S jakými mýty se potýkají ti, kteří se pro tuto cestu rozhodli, a proč je chlapský prvek v sociální péči nepostradatelný?
Mýtus první: „Pro chlapa to není dost dobrá nebo chlapská práce“
Když se muž rozhodne opustit technické obory, výrobu, korporát nebo třeba poštu a nastoupí do sociálních služeb, jeho okolí často neskrývá rozpaky či údiv. Otázky typu: „Z čeho proboha uživíš rodinu?“, „Jsi si jistý, že chlap má utírat nosy a stlát postele?“ nebo narážky na to, zda se dotyčný cítí dostatečně „chlapsky“, bývají smutnou, ale běžnou realitou.
Ve společnosti stále přežívá klišé, že „správný chlápek“ musí pracovat s materiálem, stroji, čísly nebo v administrativě. Jenže reálná zkušenost samotných pracovníků ukazuje úplně jiný příběh.
Ti, kteří překročí stín těchto předsudků, velmi rychle zjišťují, jak obrovský smysl jim nová práce dává. Výměna mechanické pásové výroby nebo neosobních excelovských tabulek za přímou pomoc člověku přináší pocit naplnění, který se v penězích měří jen těžko. Jak v podcastu mamaholik HOST zmínila odbornice Adéla Mžiková, muži v sociálních službách nebývají typičtí mačové ani „drsňáci“, ale velmi vnímaví lidé s vysokou mírou empatie, trpělivosti a touhou měnit věci k lepšímu.
A ruku na srdce – postavit se předsudkům okolí a dělat s empatií náročnou práci pro druhé vyžaduje daleko větší odvahu a vnitřní sílu než sedět v pohodlí zavedeného stereotypu.
Co přináší chlapský element do ženského kolektivu?
Z ředitelské židle mohu bez zaváhání potvrdit, že smíšené týmy fungují nesrovnatelně lépe než ty čistě jednopohlavní. Přítomnost mužů v primárně ženském prostředí pečovatelství přináší celou řadu klíčových benefitů:
1. Nadhled, klid a pragmatismus
Sociální práce je emočně nesmírně vyčerpávající. Vypjaté situace, konflikty nebo krize u klientů dokážou vyvolat silné emoce. Muži do těchto momentů často vnášejí věcnost, nadhled a přirozený klid. Dokážou situaci deeskalovat a dodat kolegyním pocit jistoty a opory.
2. Důležitý vzor i parťák pro klienty
Naši klienti – ať už jde o seniory, nebo lidi se zdravotním či mentálním omezením – potřebují přirozené prostředí. A přirozený svět se skládá z žen i mužů. Pro klienta-muže je přítomnost mužského pečovatele obrovskou úlevou například při osobní hygieně, kde odpadá stud. Zároveň jsou chlapi v týmu skvělými parťáky na sportovní aktivity, výlety nebo běžné „chlapské povídání“ u kávy.
3. Fyzická síla, která šetří zdraví ostatních
Přímá péče je neuvěřitelně fyzicky náročná práce. Polohování imobilních klientů, přesuny na vozík, manipulace s pomůckami – to všechno dává zádům a kloubům zabrat. Mít v týmu silné mužské paže znamená, že se zátěž rozloží a kolegyně si neničí zdraví.
Historie nám dává za pravdu: Muži do péče odjakživa patří
Pokud si někdo myslí, že sociální sféra je novodobý výmysl pro ženy, plete se. Pohled do historie ukazuje, že muži stáli u zrodu celých odvětví moderní péče. Zakladatelé adiktologických služeb, terénních programů nebo protidrogových center (příkladem může být známý Drop In) byli často právě muži, kteří na koleně budovali systém, učili se za pochodu a bourali zažité konvence.
Péče o zranitelné není otázkou pohlaví, ale charakteru.
Místo úšklebků si zaslouží náš respekt
Těch zhruba třicet mužů, které máme u nás v organizaci – od pracovníků v přímé péči, údržbáře, mzdového účetního až po vedoucí pracovníky – odvádí skvělou práci. Ukazují, že lidskost, trpělivost a profesionalita neznají genderové škatulky.
Pokud má sociální péče v Česku zvládnout nadcházející demografické výzvy, musíme tyto zastaralé mýty definitivně opustit. Potřebujeme v sektoru pestrost, potřebujeme energii žen i mužů.
A všem chlapům, kteří dnes pracují v sociálních službách nebo o tom teprve uvažují, patří jedno velké díky. Děláte práci, která má obrovský smysl. A to je to nejchlapštější rozhodnutí, jaké jste mohl udělat.
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