Vyšší příspěvek na péči? Sněmovna má poslední šanci pomoci rodinám i službám

Možná to ještě nevíte, ale právě teď se v Poslanecké sněmovně hraje o hodně. Na stole leží novela zákona o sociálních službách, která by mohla přinést tolik potřebné zvýšení příspěvku na péči.

A přestože to možná nevypadá jako téma pro titulní stránky novin, pro desítky tisíc rodin i organizací je to klíčová zpráva.

Debatuje se o novele zákona o sociálních službách, která by přinesla zvýšení příspěvku na péči. Pro někoho suchý legislativní bod, pro jiného zásadní úleva v každodenním životě. O příspěvek na péči žádají lidé, kteří kvůli věku, nemoci nebo postižení potřebují pomoc druhých. Ať už jde o seniory, dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi po úrazech nebo děti, které se bez podpory zkrátka neobejdou.

Tento příspěvek je vyplácen ve čtyřech stupních podle míry závislosti na pomoci. Jenže realita je taková, že zejména první a druhý stupeň – tedy ti, kteří potřebují částečnou nebo pravidelnou pomoc – dostávají částky, které jsou s ohledem na inflaci a ceny služeb zcela nedostačující. V současnosti činí příspěvek na péči v 1. stupni 880 Kč měsíčně. V 2. stupni pak 4 400 Kč. Návrh, který se nyní projednává, počítá se zvýšením těchto částek na 2 000 Kč a 6 000 Kč.

A právě o to se teď vede klíčová debata. Podporovatelé novely argumentují tím, že se jedná o spravedlivý krok, který reflektuje realitu v terénu.

A mají pravdu.

Rodiny pečující o své blízké čelí neustálému tlaku – nejen finančnímu, ale i psychickému a fyzickému. Mnoho z nich tráví většinu dne péčí o někoho, kdo bez nich prostě nemůže fungovat. A přestože odvádějí obrovský kus práce, často jsou přehlíženi, bez opory a bez času na sebe.

Zvýšení příspěvku na péči by jim umožnilo přikoupit hodiny služby, zaplatit za odlehčovací pobyt, nebo pořídit základní pomůcky. Zároveň jde o krok, který pomáhá i samotným poskytovatelům služeb. Pokud totiž klient dostává vyšší příspěvek, může si za něj reálně zaplatit větší rozsah péče – a to přímo posiluje udržitelnost a kvalitu celé sítě.

Samozřejmě, zaznívají i protiargumenty.

Zejména obavy z rozpočtového dopadu a potřeby širší revize systému.

Jenže je třeba si položit otázku, co vlastně chceme podporovat. Pokud se rozhodneme pomoci rodinám, které pečují doma, často zcela nezištně, děláme z hlediska systému i lidskosti správné rozhodnutí. Domácí péče je nejen levnější než pobytová, ale především zachovává lidem důstojnost, kontinuitu a vztahy.

Nejde o náklad, ale o investici.

Přesto zůstává otázkou, zda novela projde. Sněmovna má do konce června čas na schválení, jinak se posune do dalšího volebního období a vše se zkomplikuje.

Pro organizace i rodiny to znamená nejistotu, pro klienty odklad v podpoře, kterou potřebují už dnes.

A právě proto je teď důležité, aby se o tom mluvilo. Aby bylo slyšet, že příspěvek na péči není technický detail, ale konkrétní pomoc, která se dotýká tisíců domácností. Lidé, kteří pečují o své blízké, si zaslouží naši podporu – nejen slovní, ale i systémovou.

Změna výše příspěvku může být tím signálem, že si této práce společnost váží. Že rozumí tomu, co všechno obnáší zůstat s někým doma, vzdát se vlastního pohodlí, často i kariéry, a starat se den co den. Může to být první krok k větší důvěře ve stát, v jeho citlivost a v ochotu být skutečně oporou tam, kde je to nejvíce potřeba. Protože žádná velká společenská změna nezačíná křikem, ale respektem k těm, kdo drží druhé nad vodou. A právě příspěvek na péči je jedním z těch nástrojů, kterým to můžeme dokázat.