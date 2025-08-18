Vláda přidává státním zaměstnancům a zavádí digitální daň. Kdo to pocítí nejvíce?
Lidé ve státní sféře dostanou přidáno a velké technologické firmy působící na českém trhu budou více přispívat do rozpočtu. Ale jak to už bývá, každá mince má dvě strany.
Zvýšení platů státních zaměstnanců je jistě pro mnohé dobrou zprávou. Ve státní správě a službách pracují desetitisíce lidí, a to od učitelů, hasičů, policistů až po pracovníky v sociálních službách, na které osobně často narážím. A právě v těchto profesích každá tisícikoruna navíc může znamenat rozdíl mezi tím, zda budou lidé ochotni zůstat ve službě veřejnosti, nebo raději odejdou do soukromého sektoru. Tady si vláda podle mého názoru dobře uvědomila, že kvalitní služby bez stabilních zaměstnanců prostě neudržíme.
Na druhé straně, každé „přidání“ znamená i větší tlak na státní rozpočet. Už dnes se potýkáme s vysokým zadlužením a veřejné finance jsou v napětí. Proto se zavedení digitální daně může jevit jako logický krok a přinést do rozpočtu peníze od gigantů, kteří využívají český trh, ale dlouhodobě zde neodváděli férový podíl. Sedmiprocentní daň z digitálních služeb se má týkat především velkých hráčů, jako jsou globální technologické platformy. Otázkou zůstává, zda tito giganti daň skutečně „zaplatí sami“, nebo ji v konečném důsledku přenesou na uživatele a podnikatele, kteří jejich služby využívají.
Z mého pohledu se ale oba kroky dotýkají jedné důležité věci. Budoucnosti sociálního systému. Na jedné straně potřebujeme mít dostatek kvalitních lidí v profesích, které zajišťují služby občanům. Na straně druhé potřebujeme stabilní rozpočet, který to celé utáhne. A tady platí to, co říkám často i v souvislosti se sociálními službami: každá koruna, která jde do systému, by měla mít smysl. Každá investice do lidí by se měla vrátit ve formě kvalitnější péče, školství nebo bezpečnosti.
Rozhodnutí vlády tak lze vnímat jako snahu udržet rovnováhu mezi motivací zaměstnanců a odpovědným financováním státu. Ale abychom se v budoucnu nedivili, že se rovnováha rychle ztratí, je potřeba i jasný plán, kde stát bude hledat další zdroje a kde bude umět šetřit. Protože jedno platí vždy: kdo je připraven, není překvapen.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.