Velká reforma sociálních služeb vs. rozpočtová realita
Na stůl zasedla nová expertní komise, ve které mají své zástupce kraje, obce, samotní poskytovatelé péče i odbory. Na první pohled by se mohlo zdát, že se věci konečně hýbou správným směrem a obor se dočká systémových změn, po kterých roky volá.
Jenže když si vedle těchto líbivých politických proklamací položíte střednědobý výhled státního rozpočtu, veškerý optimismus se okamžitě rozplyne. Výhled totiž počítá s poměrně prudkým propadem finanční podpory pro sociální sféru.
Jako člověk z praxe musím natvrdo položit otázku: Jak chce stát dělat strukturální reformu a zvyšovat dostupnost i kvalitu péče, když současně plánuje škrtat v jejím financování?
Reformy na papíře, prázdná pokladna v terénu
V české sociální politice se stal nešvar zvaný „reformní optimismus“. Na tiskových konferencích se kreslí růžové vize: propojování zdravotně-sociální péče, podpora neformálních pečujících, digitalizace nebo narovnání podmínek. Jenže jakákoliv reforma, která nemá jasné, předvídatelné a stabilní finanční krytí, je pouhým akademickým cvičením a slohovou prací pro úředníky.
Pokud komise složená ze zástupců krajů a poskytovatelů navrhne moderní systém péče, ale státní rozpočet pošle do sektoru výrazně méně peněz, dopadne to jako vždycky:
- Kraje a obce budou muset výpadky látat ze svých rozpočtů, což vytvoří obrovské regionální rozdíly v dostupnosti služeb.
- Poskytovatelé budou nuceni omezovat provoz, zmrazovat mzdy pečovatelům nebo skokově zvyšovat doplatky pro klienty a jejich rodiny.
- Tlak na neformální pečující se ještě zvýší, protože systém zkrátka nebude mít kapacitu je zastoupit.
Co sociální služby doopravdy potřebují?
Pokud nemá nová komise skončit jen jako další diskusní kroužek bez reálného dopadu, musí se zaměřit na klíčové priority a netvářit se, že se dá kvalitní péče uřídit s menším balíkem peněz:
- Víceleté a předvídatelné financování: Nemůžeme žít v trvalém stresu, zda na podzim dorazí mimořádná dotační dofinancování ze státního rozpočtu, abychom měli v neziskovém i krajském sektoru na výplaty.
- Přesun od byrokracie k lůžku: Pokud rozpočet neumožní masivní navýšení financí, musí reforma zásadně osekat administrativní zátěž. Méně papírování a nesmyslných výkazů znamená více času u klienta.
- Peníze do přímé péče, ne do dotačních studií: Místo financování teoretických projektů a osvětových kampaní z evropských fondů je potřeba každý dostupný pětník nasměrovat na platy pečovatelek, terénní asistenty a kapacitní odlehčovací služby.
Čas na upřímnost
Příprava reformních návrhů za účasti zástupců z terénu je v pořádku. Ale stát musí přestat hrát s poskytovateli i veřejností dvojí hru. Nelze slibovat „revoluci v péči“ a současně v rozpočtových výhledech tichounce plánovat škrty.
Sociální služby nejsou černá díra na peníze, ale základní infrastruktura státu. Pokud má mít chystaná reforma smysl, nesmí skončit u líbivých prezentací, ale u garance, že na péči o ty nejzranitelnější budou v rozpočtu reálné a důstojné peníze.
Zdroje a podklady:
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV): Oznámení o ustavení expertní komise pro přípravu reformy sociálních služeb (zástupci MPSV, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a odborových svazů).
- Ministerstvo financí ČR: Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR a výdajové rámce pro kapitolu MPSV a oblast sociálních služeb.
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR): Stanoviska k víceletému financování a dotačnímu řízení v sociálních službách.
ALEŠ URBAN
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ALEŠ URBAN
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