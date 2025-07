Tichá epidemie, na kterou zapomínáme. Až zestárnou Husákovy děti, může být pozdě

Když se řekne „epidemie“, většina z nás si vybaví covid, chřipku nebo spalničky. Jenže jedna epidemie už v Česku běží dávno.

Je tichá, pomalá a nemá titulky na hlavních stránkách. Jmenuje se demence.

Podle aktuálních dat České alzheimerovské společnosti žije v ČR přibližně 180 000 lidí s demencí. Do roku 2050 se jejich počet může více než zdvojnásobit – až na 383 000 osob. To není odhad, to je velmi pravděpodobná realita, pokud nezměníme směr.

🔗 Zdroj: Česká alzheimerovská společnost, 2024

A ten směr určuje nejen medicína, ale i politika, sociální systém a naše společenská připravenost.

Protože demence není jen zdravotní stav. Je to zásadní výzva pro sociální služby, rodiny i komunitní život.

Stárnutí generace Husákových dětí: tsunami na obzoru

Tzv. Husákovy děti – silné populační ročníky narozené v 70. letech – dnes oslavují padesátku. A za 20–30 let se právě tato generace stane hlavní skupinou českých seniorů.

Demografové mluví jasně: do roku 2050 bude v ČR každý třetí člověk starší 65 let.

S přibývajícím věkem roste výskyt demence. Už dnes se s ní potýká 25 % lidí nad 85 let. A podle projekcí by mohla demence v příštích dekádách postihnout až půl milionu lidí.

🔗 Zdroj: Seznam Zprávy – „Tichá epidemie“ demence, 2024

To už není jen zdravotní problém. To je společenská krize, na kterou nejsme připraveni.

Zdravotnictví to samo nezvládne. Klíčové budou sociální služby

Demence mění život nemocného, ale i jeho rodiny. A tím pádem i systému, který má zajišťovat péči.

Jenže v Česku je velká část této péče stále na bedrech rodinných příslušníků, kteří na to často nemají čas, prostředky ani podporu.

Sociální služby – terénní, ambulantní i pobytové – budou hrát čím dál větší roli.

Zvlášť pokud chceme lidem s demencí nabídnout důstojný život, a jejich blízkým možnost normálně žít, pracovat, nezhroutit se.

Bude potřeba:

rozšířit síť domácí a komunitní péče

rozvíjet služby odlehčovací, denní stacionáře a chráněné bydlení

vzdělávat personál a podporovat neformální pečující

investovat do prevence a včasné diagnostiky

Stále platí, že kdo je připraven, není překvapen

Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že včasná reakce může zmírnit dopady. V zemích jako Nizozemsko nebo Dánsko vznikají celé komunity přizpůsobené lidem s kognitivním znevýhodněním. Nečekají, až problém vybuchne. Připravují se.

V Česku naopak často překvapeně koukáme, až už je pozdě. Přetížené nemocnice. Plné domovy se zvláštním režimem. Zoufalé rodiny. A někde mezi tím člověk s demencí, který se ve vlastním životě ztrácí.

A co prevence?

Ano, i u demence má prevence smysl. Podle WHO může až 40 % případů souviset s ovlivnitelnými faktory – jako je vysoký krevní tlak, kouření, nedostatek pohybu, osamělost nebo špatná životospráva.

🔗 Zdroj: WHO – Risk reduction of cognitive decline and dementia, 2019

To znamená:

hýbat se, zapojovat mozek i tělo

udržovat sociální vazby

řešit včas zdravotní problémy

nezanedbávat duševní hygienu i v produktivním věku

Demence nezačíná v osmdesáti. Základy se kladou dávno předtím.

Závěrem

Nemůžeme zastavit čas. Ale můžeme se připravit na to, co přijde.

S úctou ke stáří. S důrazem na důstojnost. S investicemi, které nejsou „ztrátou“, ale zárukou budoucnosti.

Proto budou sociální služby klíčovým pilířem příštích desetiletí.

A proto je třeba, aby se o nich mluvilo už dnes – nejen jako o výdajové položce, ale jako o smysluplné infrastruktuře pro společnost, která chce stárnout lidsky.

Kdo je připraven, není překvapen.

A my máme pořád čas být připraveni. Ale ne donekonečna.