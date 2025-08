Sudoku vás nezachrání. Alzheimeru utečete spíš v teniskách než nad křížovkou

Dlouho jsme si to říkali. Když bude mozek v pohybu, stáří nebude tak ostré. Když budeme luštit křížovky, číst knihy, hrát šachy, Alzheimer si na nás nepřijde. Jenže vědci teď říkají něco jiného.

Mozek ano – ale klíč k jeho zdraví není jen v myšlení. Je v pohybu.

Podle vědkyň z Masarykovy univerzity a výzkumného týmu Kardiovize Brno 2030 není luštění sudoku a křížovek ani zdaleka tak účinné, jak jsme doufali. Zatímco fyzická aktivita – a zejména pravidelný sport – prokazatelně oddaluje nástup Alzheimerovy choroby a jiných forem demence.

🔗 Zdroj: Seznam Zprávy – Krizovky a sudoku před Alzheimerem neochrání, sport ano, radí vědkyně

Jasně. Mozek je důležitý. Ale pokud ho nedostaneme ven na vzduch, pokud srdce nepročerpá krev, pokud svaly nepracují, mozek taky strádá. A je jedno, kolik křížovek jste zvládli pod časovým tlakem.

Pohyb není jen kondice. Je to prevence demence.

Všichni víme, že bychom se měli hýbat. Ale málokdo z nás chápe, že to není jen o váze, tlaku a cukru v krvi.

Je to o zachování důstojnosti ve stáří. O tom, jestli budeme za pár let vědět, kde jsme, jak se jmenujeme, a kdo sedí naproti nám.

Sport – a nemusíme hned běžet maraton – zlepšuje okysličení mozku, snižuje zánětlivost, podporuje růst nových neuronových spojení a stabilizuje psychiku.

Stačí rychlá chůze. Jízda na kole. Pravidelný pohyb alespoň 150 minut týdně.

Ale pravidelně. Dlouhodobě. A nejlépe s radostí.

Křížovky jako bonus, ne jako lék

Nechci křížovkářům brát radost. Jasně že má smysl číst, luštit, přemýšlet.

Ale pokud to děláme vsedě, s miskou chipsů, a přitom za celý den neujdeme víc než 1000 kroků, mozku to nestačí.

Mozek se totiž neopečuje uvnitř hlavy.

On žije v těle. A když to tělo chátrá, chátrá i on.

A co sociální služby?

Jako člověk, který se pohybuje v oblasti péče, vím, že se často řeší, co dělat, když už demence nastane. Ale mnohem méně se mluví o tom, co dělat, aby nenastala – nebo přišla co nejpozději.

Prevence demence je téma, které patří do veřejných politik, do škol, do plánů obcí, ale i do sociálních služeb.

Pohybové aktivity pro seniory, pravidelné výšlapy, taneční odpoledne, společné cvičení – to všechno může být levnější, účinnější a důstojnější než pozdější pobyt ve specializovaném zařízení.

Závěr? Opravdu jednoduchý.

Nečekejme, až zapomeneme, kde jsme dali klíče. Začněme chodit dřív, než si přestaneme pamatovat, kam jsme vlastně šli.

Sudoku je fajn. Ale tenisky jsou lepší. A boty s pevným kotníkem můžou být ta nejlepší investice do budoucnosti, jakou uděláme.