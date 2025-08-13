Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou
Stát není podnik. Ale bez vedení to taky nejde.
Rozdíl je jasný: firma má jasné cíle a to zisk, růst, konkurenceschopnost.
Stát? Ten má poskytovat veřejné služby, chránit občany, garantovat rovnost a jistoty. Ale jedno mají společné:
🔹 Potřebují strategii.
🔹 Potřebují efektivní řízení.
🔹 A hlavně: potřebují lidi, kteří ví, co dělají.
Proč i stát potřebuje manažery?
Když jste někdy vedli organizaci, školu, domov pro seniory nebo třeba neziskovku, víte to moc dobře.
Každá vydaná koruna má mít účel. Každé rozhodnutí má dopad. A každý člověk v systému něco stojí – nejen peníze, ale i energii, čas a důvěru.
V politice se ale často tváříme, že zdroje „jsou“ a zítra bude zase rozpočet. Jenže není. A nebude.
A právě tady se ukazuje, proč je důležité mít ve vedení státu lidi, kteří umí přemýšlet jako manažeři.
Motivace není zadarmo
Manažeři vědí, že motivace zaměstnanců není levná, ale je levnější než jejich apatie.
Platí to i ve státní správě. Chcete výkonné úřady, kvalitní školy, dobrou zdravotní péči?
Pak musíte pracovat s lidmi jako s partnery, ne jako s položkou v tabulce. A k tomu je potřeba leadership, ne papalášství.
A taky vize, výsledky a schopnost říct: „Tohle je moje zodpovědnost.“
Manažeři ve firmách to znají: výsledky rozhodují. Ne výmluvy. Jenom PR nestačí. Ale konkrétní dopady. Jednoduše viditelné, měřitelné, smysluplné.
To samé chceme od státu. Ne politikaření, ale schopnost řídit složitý systém s omezenými zdroji a vysokými očekáváními.
Řídit stát jako firmu? Ne doslova. Ale s rozumem.
Samozřejmě, že stát nemá zákazníky, ale občany. Neprodává výrobky, ale garantuje služby.
Ale právě proto by měl být řízen s ještě větší odpovědností, než jakou čekáme od firem.
Protože když selže firma, zavřeme krám. Když selže stát, lidé ztrácí důvěru, bezpečí a budoucnost.
Závěrem?
Nemusíme stát řídit jako korporát. Ale měli bychom ho řídit s rozumem, odpovědností a pokorou.
A hlavně s vědomím, že každá koruna někomu chybí. A každé rozhodnutí někomu změní život.
Ať už jde o školství, důchody, sociální služby nebo silnice.
Stát se totiž neřídí pro akcionáře.
Řídí se pro nás.
ALEŠ URBAN
Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.
O víkendu jsem si otevřel článek o tom, jak to Češi mají s prací. Zjistil jsem, že většina z nás Čechů pracuje hlavně kvůli výplatě.
ALEŠ URBAN
Nevíte, proč se vám příští topení odrazí v peněžence tvrději než Evropanům?
Tak jsem se bavil s kamarádem ekonomem o tomto tématu a tady je pár řádků. Ne, tohle není další suchopárná analýza, ale čistý dopad na naše peněženky.
ALEŠ URBAN
Benefity pod palbou: Když vám stát sáhne na kafe i volno, je něco špatně
Tak jsem si dnes přečetl zprávu, která by mohla vypadat jako další „drobnost“ z dílny státní správy.
ALEŠ URBAN
Česko stárne. A děti se nerodí. Píšeme budoucnost, kterou nebude mít, kdo by ji žil?
Každý to trochu tuší. Ale nikdo o tom pořádně nemluví. Česko stárne. A přestává se rodit. Podobně jako Praha, která už přirozeně neroste, celá republika čelí tiché, ale velmi zásadní demografické změně.
ALEŠ URBAN
Sudoku vás nezachrání. Alzheimeru utečete spíš v teniskách než nad křížovkou
Dlouho jsme si to říkali. Když bude mozek v pohybu, stáří nebude tak ostré. Když budeme luštit křížovky, číst knihy, hrát šachy, Alzheimer si na nás nepřijde. Jenže vědci teď říkají něco jiného.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci
Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin...
Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé
Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském...
Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice
Při nedělním izraelském úderu na novinářský stan u nemocnice Šífa v Gaze zahynuli čtyři zaměstnanci...
Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině
V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 52
- Celková karma 11,28
- Průměrná čtenost 377x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.