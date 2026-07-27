Stárnutí populace není hrozba, ale realita. Nová studie a jak to vidím z praxe
Někdy se ale potřebujeme na chvíli zastavit a podívat se na věci s odstupem. Přesně to nám teď umožňuje nová, rozsáhlá Studie dlouhodobé sociální péče v ČR, kterou v červnu 2026 vydala společnost Deloitte pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Data v ní obsažená jen potvrzují to, co my v praxi na Vysočině (a nejen tam) už dávno cítíme. Systém stojí na prahu zásadní strukturální změny.
Demografické tsunami a stagnující zdraví
Čísla mluví jasně: do roku 2050 budou senioři nad 65 let tvořit téměř 30 % populace ČR. Ještě zásadnější je ale nárůst u nejstarších kategorií. Počet lidí ve věku 85 a více let se zhruba ztrojnásobí a dosáhne k půl milionu.
Problémem přitom není samotný věk, ale fakt, že ačkoliv se prodlužuje délka života, délka života ve zdraví stagnuje. V roce 2023 se Češi dožívali ve zdraví průměrně jen 62,6 let (ženy), respektive 61,5 let (muži). S věkem navíc strmě stoupá výskyt neurodegenerativních onemocnění, přičemž počet případů demence (včetně Alzheimerovy nemoci) se do roku 2050 zdvojnásobí z dnešních 194 tisíc na 325 tisíc.
Tohle je naše denní realita. Klienti k nám do pobytových služeb přicházejí stále starší a s mnohem komplexnějšími potřebami, často právě s demencí ve vysokém stupni závislosti. Už dávno neplatí, že domov pro seniory je jakýsi „penzion“. Jsme na pomezí těžké sociální a zdravotní péče, a to vyžaduje obrovské nasazení.
Kapacity praskají ve švech. Jaké máme scénáře?
Už dnes máme obrovský převis poptávky nad nabídkou. V roce 2024 bylo v ČR 76 tisíc lůžek v domovech pro seniory (DS) a domovech se zvláštním režimem (DZR), ale zůstalo přes 100 tisíc neuspokojených žádostí (70,2 tisíce u DS a 37,8 tisíce u DZR).
Studie Deloitte modeluje, co nás čeká do roku 2035:
- Základní scénář (reakce na demografii): Pokud bychom chtěli zachovat současný systém, budeme potřebovat 111 tisíc lůžek (tedy o 35 tisíc více). Celkové náklady systému by narostly na 137 miliard Kč ročně.
- Scénář zmrazení lůžek: Pokud bychom lůžka nestavěli, zátěž se masivně přelije na terénní služby a především na rodiny (neformální pečující). To by vedlo k vyčerpání rodin a částečně by to ohrozilo trh práce.
- Scénář plného pokrytí pobytovými službami: Pokrýt veškerou poptávku jen ústavy by znamenalo vybudovat 231 tisíc lůžek s náklady 180 miliard Kč ročně, což je naprosté sci-fi.
Zcela souhlasím se závěrem studie, že budoucnost nelze řešit jen jednou formou péče. Jako ředitel příspěvkové organizace vím, že nafouknout lůžkové kapacity donekonečna nejde – chybí peníze i personál. Musíme posílit komunitní služby.
Peníze a lidé: Dvě úzká hrdla
Sociální péče v ČR trpí roztříštěným financováním. Státní dotace ani úhrady klientů nepokrývají reálné provozní náklady. Celých 73 % nákladů navíc tvoří personální výdaje. A lidí v přímé péči je zoufalý nedostatek.
Systém drží nad vodou neformální péče v rodinách. V roce 2024 bylo odpracováno zhruba 97 tisíc FTE (plných úvazků) právě neformálními pečujícími.
Jak z toho ven? Digitalizace a komunita
Studie doporučuje 5 pilířů pro udržitelný systém: posílení komunitní péče, integraci zdravotní a sociální péče, stabilní financování, podporu personálu a rodin, a datové řízení kvality. Jako klíčový nástroj efektivity pak vidí digitalizaci (telemedicína, chytré monitorovací systémy).
Sám jsem velký fanoušek technologií. Svůj osobní biorytmus, spánek a regeneraci si hlídám pomocíchytrých hodinek, svou agendu a operativu řídím přes iPad. Není důvod, abychom podobně efektivní nástroje nezapojili naplno i do péče o seniory. Chytré senzory, telemedicína a elektronické sdílení dat mezi sociální a zdravotní složkou mohou našim pečovatelkám a sestrám obrovsky uvolnit ruce na tu skutečnou, lidskou práci. Zároveň je ale zásadní propojení s komunitou. Péče o seniory nesmí probíhat za zavřenými dveřmi ústavů, musí být přirozenou součástí života našeho regionu.
Budoucnost dlouhodobé péče nebude o jedné kouzelné reformě. Bude o obrovské a koordinované dřině nás všech – státu, krajů, poskytovatelů i rodin.
ALEŠ URBAN
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