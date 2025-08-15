Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme

Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.

S věkem se mění reakce, zhoršuje zrak, sluch a občas i schopnost rychle vyhodnotit situaci. To není kritika seniorů, to je prostě fyziologie. Vidím to denně . Lidé, kteří jsou mentálně bystří a mají chuť do života, se potýkají s tím, že tělo už prostě nestíhá tak, jako dřív.

Problém není jen za volantem

Z pohledu sociálních služeb je to podobné jako u jiných oblastí samostatnosti. Nejde jen o to, jestli ještě „můžu“, ale jestli je to bezpečné pro mě i pro ostatní. U řízení auta to platí dvojnásob.

A tady nastává ta nejcitlivější část: jak to seniorovi říct.
Stejně jako když doporučujeme, že by už neměl bydlet úplně sám bez podpory, i u řízení se dostáváme do zóny, kde jde o svobodu, důstojnost, ale i riziko.

Zdravotní prohlídky nejsou buzerace

Diskuze o povinných zdravotních prohlídkách pro starší řidiče se často zvrhne na téma „omezování svobody“. Ale z mé zkušenosti vím, že když se přistoupí k hodnocení zdravotního stavu s respektem a individuálně, může to být i osvobozující. Nejen pro řidiče, ale i pro jejich rodiny, které se už třeba roky bojí, že „táta nebo máma něco způsobí“.

Nejde o věk, ale o schopnosti

Znám lidi v osmdesáti, kteří by vám ujeli na motorce, a jiné v šedesáti, kteří už by auto řídit neměli. Proto bychom měli víc mluvit o pravidelném a férovém hodnocení schopností, ne o plošném škatulkování podle data narození.

A závěr?

Když vidím, jak rychle se může zdravotní stav člověka změnit, myslím, že téma bezpečnosti na silnicích a seniorů za volantem je něco, co bychom neměli zametat pod koberec. Není to o tom, někoho šikanovat. Je to o prevenci, a o ochraně nejen těch, kdo řídí, ale i těch, kdo jsou kolem.

Protože důstojnost a bezpečí by měly jít ruku v ruce.
A za sebe? Raději pár citlivých, ale otevřených rozhovorů dnes, než tragické zprávy zítra.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 15.8.2025 7:00 | karma článku: 5,24 | přečteno: 85x

ALEŠ URBAN

  Počet článků 53
  Celková karma 11,10
  Průměrná čtenost 375x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

