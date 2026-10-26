Spasí zahraniční pracovníci české sociální služby?
Demografická křivka je neúprosná, populace stárne a tuzemský trh práce je v tomto sektoru dlouhodobě vyčerpaný.
Jako logické a rychlé řešení se na první pohled nabízí nábor pracovníků ze zahraničí. Stát rozjíždí cílené programy a do Česka postupně přicházejí pečovatelé a zdravotníci z Filipín, Indie či Kazachstánu.
Je ale masivní dovoz pracovní síly z tisíce kilometrů vzdálených zemí skutečně tím spásným všelékem, který náš systém sociálních služeb zachrání? Nebo jen překrýváme hluboké strukturální problémy, které odmítáme řešit?
Proč zrovna Asie a Střední Asie?
Poptávka po pracovnících z Filipín nebo Kazachstánu nepramení z rozmaru. Filipíny mají dlouhou tradici vývozu kvalifikovaného zdravotnického a pečovatelského personálu do celého světa, přičemž tamní kultura je silně zaměřena na úctu ke starším a empatii. Zkazky o jejich pracovním nasazení a laskavém přístupu k pacientům jsou v oboru známé. Kazachstán zase nabízí menší jazykovou bariéru díky blízkosti slovanským jazykům.
V situaci, kdy ředitelé domovů pro seniory marně vypisují výběrová řízení a česká mladá generace se do přímé péče kvůli nízkým mzdám a vysoké náročnosti nehrne, je zahraniční nábor pro mnohá zařízení jedinou možností, jak vůbec udržet provoz a nezavírat oddělení.
Mřížky, které dovoz lidí nevyřeší: Jazyk, kultura a byrokracie
I když může být nábor zahraničních pracovníků v krátkodobém horizontu funkčním záplatováním děr, v praxi naráží na několik zásadních bariér, které nelze podceňovat:
- Jazyková bariéra u zranitelných klientů: Sociální péče není práce u montážního pásu. Je založena na komunikaci, porozumění, emoci a důvěře. Senior trpící demencí nebo člověk s těžkým hendikepem potřebuje porozumět každému slovu. Pokud pečovatel nerozumí jemným nuance češtiny, místním zvyklostem nebo nářečí, vytváří to stres na obou stranách.
- Kulturní odlišnosti a integrace: Příchod do zcela odlišného prostředí vyžaduje čas, intenzivní zaškolování a obrovské úsilí ze strany stávajícího českého personálu, který musí nováčky zaučovat a držet nad nimi ochrannou ruku.
- Pomalá státní byrokracie: Vyřízení víz, povolení a nostrifikací vzdělání trvá měsíce. Služby přitom potřebují lidi na směnách hned, ne za půl roku.
Náplast na zlomeninu: Neutíkáme před podstatou problému?
Ta nejdůležitější otázka ale leží úplně jinde. Není spoléhání na zahraniční pracovníky jen pohodlnou výmluvou pro to, abychom nemuseli narovnat podmínky pro naše vlastní lidi?
Pokud je systém nastaven tak, že český pracovník v přímé péči dostává mzdu, ze které sotva utáhne nájem a rodinu, je logické, že z oboru odchází. Pokud dovážíme pracovníky z rozvojových zemí jen proto, že jsou ochotni pracovat za peníze, které jsou pro české zaměstnance nedůstojné, neděláme nic jiného než mzdový dumpingu v sociální sféře.
Zahraniční pracovníci mohou být skvělým doplňkem a obohacením týmu, ale nikdy by neměli být hlavním pilířem, na kterém stojí stabilita českého sociálního systému.
Jaká je skutečná cesta ven?
Pokud má být nábor z Filipín či Kazachstánu smysluplnou součástí řešení, a ne jen zoufalým výkřikem, musíme souběžně udělat domácí úkoly:
- Zásadně navýšit přímé platy a mzdy v péči, aby byla profese atraktivní pro domácí absolventy i zkušené pracovníky z jiných oborů.
- Snížit byrokratickou zátěž, aby pečovatelé trávili čas u klientů, ne u stohů papírů.
- Investovat do intenzivních jazykových a adaptačních kurzů pro zahraniční zaměstnance ještě před jejich nástupem na pracoviště.
Dovézt pečovatele z druhého konce světa je technicky možné. Ale dokud nepřiznáme práci v sociálních službách takovou finanční a společenskou prestiž, jakou si reálně zaslouží, budeme jen přelévat vodu v děravém vědru.
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