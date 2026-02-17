Sociální služby nejsou charita. Je potřeba si přestat lhát do kapsy.

Říkám to na rovinu: Sociální služby nejsou jen o „dobrém srdci“ nebo o tom, že se pár dobrých duší rozhodlo pomáhat. Je to veřejná infrastruktura státu. Tečka.

Když se staví dálnice, nikdo nečeká, že ji dělníci postaví z darů od sponzorů nebo z „dobrotivosti“. U energetiky plánujeme na 20 let dopředu, řešíme strategickou bezpečnost a miliardové investice. Ale u sociálních služeb? Tam pořád jedeme v režimu improvizace a lepení děr.

Proč nás to pálí? Protože tahle infrastruktura se nezhroutí s velkým třeskem. Rozpadá se pomalu, nenápadně a potichu – tam, kde jsou lidé nejzranitelnější.

❌ Nebudou lidi.

❌ Nebudou místa.

❌ A my k tomuhle stavu míříme mílovými kroky.

Co mě vytáčí nejvíc? Že se pořád radujeme z jedné „otevřené vilky“ nebo opravené fasády, zatímco systém jako celek krvácí. Pak přijdou ti, co chtějí všechno rušit, zakazovat kaple v domovech nebo se vymlouvají na „zlou EU“. To nejsou argumenty, to jsou jen berle pro neschopnost přiznat si realitu.

Co musíme začít řešit HNED (a ne za rok u kulatého stolu):

  1. Plán na 20 let: Nechci vědět, co bude příští kvartál. Chci vědět, kde budeme v roce 2045.
  2. Konec „asfaltování děr“: Sociální služby nemůžou stát na náhodných dotacích nebo dobrotě dárců. Stejně jako dálnici nespraví jedna lopata asfaltu, systém nezachrání nesystémové náplasti.
  3. Lidé a peníze: Kolik personálu reálně potřebujeme? Jak zaplatíme odborníky, aby nám neutíkali do jiných sektorů? Jak zajistíme důstojnost pro klienty i zaměstnance?

Tohle není o jednom zákoně od ministra. Je to o demografech, ekonomech a politicích, kteří musí přestat koukat na sociální věci jako na „přívažek“, na kterém se dají před volbami nahnat body.

Pokud chceme změnu, přestaňme plánovat od zeleného stolu a pojďme se bavit o tom, jak tuhle infrastrukturu postavit tak, aby se nám pod rukama nerozsypala.

Co si o tom myslíte? Máme se dál spoléhat na „dobrotu lidí“, nebo je čas začít sociální služby brát stejně vážně jako stavbu dálnic?

Autor: ALEŠ URBAN | úterý 17.2.2026 7:00 | karma článku: 7,75 | přečteno: 141x

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 94
  • Celková karma 17,28
  • Průměrná čtenost 525x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

