Sociální služby nejsou charita. Je potřeba si přestat lhát do kapsy.
Když se staví dálnice, nikdo nečeká, že ji dělníci postaví z darů od sponzorů nebo z „dobrotivosti“. U energetiky plánujeme na 20 let dopředu, řešíme strategickou bezpečnost a miliardové investice. Ale u sociálních služeb? Tam pořád jedeme v režimu improvizace a lepení děr.
Proč nás to pálí? Protože tahle infrastruktura se nezhroutí s velkým třeskem. Rozpadá se pomalu, nenápadně a potichu – tam, kde jsou lidé nejzranitelnější.
❌ Nebudou lidi.
❌ Nebudou místa.
❌ A my k tomuhle stavu míříme mílovými kroky.
Co mě vytáčí nejvíc? Že se pořád radujeme z jedné „otevřené vilky“ nebo opravené fasády, zatímco systém jako celek krvácí. Pak přijdou ti, co chtějí všechno rušit, zakazovat kaple v domovech nebo se vymlouvají na „zlou EU“. To nejsou argumenty, to jsou jen berle pro neschopnost přiznat si realitu.
Co musíme začít řešit HNED (a ne za rok u kulatého stolu):
- Plán na 20 let: Nechci vědět, co bude příští kvartál. Chci vědět, kde budeme v roce 2045.
- Konec „asfaltování děr“: Sociální služby nemůžou stát na náhodných dotacích nebo dobrotě dárců. Stejně jako dálnici nespraví jedna lopata asfaltu, systém nezachrání nesystémové náplasti.
- Lidé a peníze: Kolik personálu reálně potřebujeme? Jak zaplatíme odborníky, aby nám neutíkali do jiných sektorů? Jak zajistíme důstojnost pro klienty i zaměstnance?
Tohle není o jednom zákoně od ministra. Je to o demografech, ekonomech a politicích, kteří musí přestat koukat na sociální věci jako na „přívažek“, na kterém se dají před volbami nahnat body.
Pokud chceme změnu, přestaňme plánovat od zeleného stolu a pojďme se bavit o tom, jak tuhle infrastrukturu postavit tak, aby se nám pod rukama nerozsypala.
Co si o tom myslíte? Máme se dál spoléhat na „dobrotu lidí“, nebo je čas začít sociální služby brát stejně vážně jako stavbu dálnic?
