Šmírování na úřadech, nebo nutnost?
Mluví se o porušování soukromí, nedůvěře a šmírování. Ale zkusme se na celou věc podívat bez emociální mlhy a z pohledu kohokoliv, kdo kdy řídil větší organizaci.
Skutečně je problém v tom, že někdo chtěl vidět fakta? Nebo spíše v tom, co ta fakta natvrdo odhalují?
Mýtus o osmihodinové plné produktivitě
Nalejme si čistého vína. Osmihodinový pracovní den je přežitek z doby průmyslové revoluce, kdy se produktivita měřila počtem hodin strávených u pasu. V kancelářské a úřednické sféře ale tento model naráží na své přirozené limity.
Pro podstatnou část lidí v administrativě je 8 hodin pracovní doby prostě moc. Jejich reálná agenda často zabere 3 až 4 hodiny denně. Co mají dělají ve zbylém čase, kdy se od nich vyžaduje fyzická přítomnost na pracovišti?
Musí ten čas „nějak zabít“. A tak vzniká systém předstírané práce:
- Nákupy na e-shopech a projíždění sociálních sítí.
- Nekonečné vaření kávy a porady o ničem.
- Vytváření zbytečných tabulek, směrnic a razítek jen proto, aby to vypadalo, že je člověk vytížený.
Toto není útok na samotné úředníky – většina z nich je jen obětí špatně nastaveného systému. Když někoho zavřete do kanceláře na 8 hodin a dáte mu práci na polovinu této doby, nemůžete se divit, že si najde náhradní zábavu.
Místo šmírování změna systému
Zastávat se kontroly počítačů má smysl v jednom bodě: otevírá nám to oči. Pokud data ukážou, že zaměstnanec stráví 3 hodiny denně na zpravodajských portálech nebo sledováním videí, není řešením mu tyto stránky zablokovat nebo ho vyhrožovat vyhazovem.
Skutečná manažerská otázka zní: Proč tento člověk nemá odpovídající náplň práce? Nebo proč na tuto agendu držíme plný úvazek, když by stačil poloviční?
Zatímco soukromý sektor se čím dál více posouvá k řízení podle výsledků (KPIs, odevzdaná práce, efektivita) a flexibilním úvazkům, veřejná správa často zůstává zajatcem „odsezených hodin“.
Co z toho plyne?
Pokud chceme moderní a efektivní stát – stejně jako moderní sociální služby nebo firmy –, musíme se přestat bát mluvit o nadbytečných kapacitách.
Namísto sledování každého kliknutí myší bychom měli:
- Osekat zbytečnou byrokracii, aby lidé nemusely vymýšlet alibi pro svou existenci.
- Přecházet na digitalizaci a automatizaci, které rutinní úkony odbaví za pár sekund.
- Měřit výstupy, ne čas. Je jedno, jestli úředník splní svůj úkol za 4 hodiny a jde domů, nebo jestli u toho sedí do večera. Důležité je, zda je služba pro občana vyřízená rychle a kvalitně.
Kauza sledování počítačů tak ve skutečnosti není o technologiích ani o soukromí. Je to tvrdé zrcadlo tomu, jak neefektivně pořád ještě nakládáme s lidským potenciálem i penězi daňových poplatníků.
ALEŠ URBAN
Proč se české sociální služby utápějí v papíru, zatímco svět je úplně jinde?
Představte si dva úplně odlišné světy, které sice fungují ve stejné době, ale mentálně je dělí celá dvě století. V tom prvním sedí sociální pracovnice nebo pečovatelka do pozdních večerních hodin u počítače.
ALEŠ URBAN
Proč je dobro v sociálních službách neviditelné?
Zkuste si na malý moment položit jednoduchou otázku: Kolik dobra dnes vzniklo v sociálních službách? Nejen u nás v organizaci poskytující sociální služby nebo ve vaší nejbližší organizaci, ale v celé České republice?
ALEŠ URBAN
Z chlapů v přímé péči v sociálních službách si okolí občas dělá legraci.
Když se v běžné společnosti řekne pečovatel, ošetřovatel nebo asistent, drtivá většina lidí si automaticky představí ženu. Sociální služby patří historicky k oborům s jednou z největších genderových propastí.
ALEŠ URBAN
Otázka, která mě přiměla k zamyšlení: Co je to vlastně svoboda?
Nedávno jsem narazil na otázku, která mě přiměla se na chvíli zastavit a zamyslet. Otázka, která zní jednoduše, ale její hloubka je téměř nekonečná: Co pro vás znamená svoboda?
ALEŠ URBAN
Z „dětské chůvy“ pečovatelkou pro seniory?
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