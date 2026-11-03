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Sliby o domácí péči vs. drsná realita v terénu

ALEŠ URBAN
Proč neformální pečující v Česku narážejí na zeď. Českou společností v těchto dnech silně rezonuje téma stárnutí populace a chystané reformy dlouhodobé péče.

Zasedají vládní komise, v médiích se tvoří líbivé prezentace o tom, jak je potřeba posilovat neformální péči a umožnit seniorům či hendikepovaným zůstat co nejdéle doma v přirozeném prostředí.

Jenže když se na celou věc podíváme očima člověka z praxe, celá tato koncepce má jednu obrovskou trhlinu: Stát sice oslavuje neformální pečující jako hrdiny, kteří drží systém nad vodou, ale v praxi z nich dělá rukojmí bez reálné záchranné sítě.

Neformální péče není romantická idyla, ale tvrdá řehole

Prezentovat domácí péči jako ideální řešení pro každého je nebezpečný mýtus. Rodiny, které se rozhodnou pečovat o své blízké s těžkým hendikepem nebo pokročilou demencí, často narážejí na hranice svých sil a to jak fyzických, tak psychických a finančních.

  • Zdravotní a psychické vyhoření: Pečovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez možnosti odpočinku je lidsky neudržitelné. Pečující , které jsou většinou ženy ve středním věku a často samy končí se zdravotními problémy a syndromem vyhoření.
  • Finanční propad: Kdo zůstane doma s nemohoucím příbuzným, často musí opustit práci nebo ji výrazně omezit. Příspěvek na péči nebo započtení doby péče do důchodu jim složenky ani hypotéku v reálném čase nezaplatí.
  • Absence odlehčení: Když rodina potřebuje odlehčovací službu na týden či dva, aby si pečující mohl vyřídit vlastní operaci nebo si jen na chvíli vydechnout, naráží na totálně přeplněné kapacity.

Sliby komisi nenasytí: Kde jsou terénní a odlehčovací kapacity?

Pokud chce stát odvést část zátěže z kamenných domovů pro seniory na rodiny, musí nejdříve vybudovat dostupnou síť terénních a komunitních služeb.

Dnešní realita je však taková, že terénní pečovatelské služby a osobní asistence narážejí na drastický nedostatek personálu. Pracovníci v přímé péči jsou dlouhodobě podhodnoceni a státní dotační systém jim neposkytuje jistotu ani víceleté financování.

Tvrdit rodinám „starost o babičku zvládnete doma sami“, aniž by měly jistotu, že jim ráno na dvě hodiny přijde pomoci terénní asistent a o prázdninách zastoupí odlehčovací stacionář, je obyčejný alibismus.

Co se musí okamžitě změnit?

Pokud to stát s podporou domácí péče myslí vážně a nechce, aby se neformální pečující zhroutili pod tíhou odpovědnosti, reforma musí přinést konkrétní kroky z terénu, ne jen legislativní slohové práce:

  1. Masivní posílení a garance odlehčovacích služeb: Každý neformální pečující musí mít ze zákona garantovanou dostupnost odlehčovací služby, aby si mohl plánovaně odpočinout.
  2. Narovnání financování terénu: Terénní a pobytové odlehčovací služby musí mít stejnou stabilitu jako velké instituce, aby dokázaly zaplatit kvalitní pečovatele.
  3. Provázanost zdravotní a sociální péče: Mobilní hospicová péče a terénní zdravotní sestry musí fungovat v těsné součinnosti se sociálními službami, ne jako dva odtržené světy.

Neformální péče je nesmírně cenný pilíř našich sociálních služeb. Nikdy z ní ale nesmíme tvořit levnou náhradu za chybějící státní infrastrukturu. Pokud má rodina pečovat s láskou a důstojností, musí mít za sebou silného a spolehlivého partnera. Ne jen další vládní komisi a novou brožuru o empatii.

Zdroje a podklady z aktuální debaty:

  • MPSV ČR (2026): Jednání Komise pro rozvoj sociálních služeb a priority zaměřené na personál, financování a dostupnost péče.
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR & Výzkumné studie (2026): Data k neformální péči v ČR, zátěži rodin a potřebě rozvoje komunitních a odlehčovacích kapacit.
  • Český statistický úřad (ČSÚ): Demografické údaje o stárnutí populace v ČR.
Autor: ALEŠ URBAN | úterý 3.11.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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ALEŠ URBAN

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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

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