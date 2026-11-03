Sliby o domácí péči vs. drsná realita v terénu
Zasedají vládní komise, v médiích se tvoří líbivé prezentace o tom, jak je potřeba posilovat neformální péči a umožnit seniorům či hendikepovaným zůstat co nejdéle doma v přirozeném prostředí.
Jenže když se na celou věc podíváme očima člověka z praxe, celá tato koncepce má jednu obrovskou trhlinu: Stát sice oslavuje neformální pečující jako hrdiny, kteří drží systém nad vodou, ale v praxi z nich dělá rukojmí bez reálné záchranné sítě.
Neformální péče není romantická idyla, ale tvrdá řehole
Prezentovat domácí péči jako ideální řešení pro každého je nebezpečný mýtus. Rodiny, které se rozhodnou pečovat o své blízké s těžkým hendikepem nebo pokročilou demencí, často narážejí na hranice svých sil a to jak fyzických, tak psychických a finančních.
- Zdravotní a psychické vyhoření: Pečovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez možnosti odpočinku je lidsky neudržitelné. Pečující , které jsou většinou ženy ve středním věku a často samy končí se zdravotními problémy a syndromem vyhoření.
- Finanční propad: Kdo zůstane doma s nemohoucím příbuzným, často musí opustit práci nebo ji výrazně omezit. Příspěvek na péči nebo započtení doby péče do důchodu jim složenky ani hypotéku v reálném čase nezaplatí.
- Absence odlehčení: Když rodina potřebuje odlehčovací službu na týden či dva, aby si pečující mohl vyřídit vlastní operaci nebo si jen na chvíli vydechnout, naráží na totálně přeplněné kapacity.
Sliby komisi nenasytí: Kde jsou terénní a odlehčovací kapacity?
Pokud chce stát odvést část zátěže z kamenných domovů pro seniory na rodiny, musí nejdříve vybudovat dostupnou síť terénních a komunitních služeb.
Dnešní realita je však taková, že terénní pečovatelské služby a osobní asistence narážejí na drastický nedostatek personálu. Pracovníci v přímé péči jsou dlouhodobě podhodnoceni a státní dotační systém jim neposkytuje jistotu ani víceleté financování.
Tvrdit rodinám „starost o babičku zvládnete doma sami“, aniž by měly jistotu, že jim ráno na dvě hodiny přijde pomoci terénní asistent a o prázdninách zastoupí odlehčovací stacionář, je obyčejný alibismus.
Co se musí okamžitě změnit?
Pokud to stát s podporou domácí péče myslí vážně a nechce, aby se neformální pečující zhroutili pod tíhou odpovědnosti, reforma musí přinést konkrétní kroky z terénu, ne jen legislativní slohové práce:
- Masivní posílení a garance odlehčovacích služeb: Každý neformální pečující musí mít ze zákona garantovanou dostupnost odlehčovací služby, aby si mohl plánovaně odpočinout.
- Narovnání financování terénu: Terénní a pobytové odlehčovací služby musí mít stejnou stabilitu jako velké instituce, aby dokázaly zaplatit kvalitní pečovatele.
- Provázanost zdravotní a sociální péče: Mobilní hospicová péče a terénní zdravotní sestry musí fungovat v těsné součinnosti se sociálními službami, ne jako dva odtržené světy.
Neformální péče je nesmírně cenný pilíř našich sociálních služeb. Nikdy z ní ale nesmíme tvořit levnou náhradu za chybějící státní infrastrukturu. Pokud má rodina pečovat s láskou a důstojností, musí mít za sebou silného a spolehlivého partnera. Ne jen další vládní komisi a novou brožuru o empatii.
Zdroje a podklady z aktuální debaty:
- MPSV ČR (2026): Jednání Komise pro rozvoj sociálních služeb a priority zaměřené na personál, financování a dostupnost péče.
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR & Výzkumné studie (2026): Data k neformální péči v ČR, zátěži rodin a potřebě rozvoje komunitních a odlehčovacích kapacit.
- Český statistický úřad (ČSÚ): Demografické údaje o stárnutí populace v ČR.
ALEŠ URBAN
Velká reforma sociálních služeb vs. rozpočtová realita
Ministerstvo práce a sociálních věcí ohlásilo, že do konce roku předloží první konkrétní návrhy dlouho očekávané reformy sociálních služeb.
ALEŠ URBAN
Spasí zahraniční pracovníci české sociální služby?
V českých sociálních službách chybějí tisíce zaměstnanců. V přímé péči – u lůžek, v terénu i v pobytových zařízeních. Jednoduše chybí lidské ruce, které by se postaraly o seniory a hendikepované.
ALEŠ URBAN
Placení stravy a ubytování v domovech seniorů
Návrh Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), aby si senioři v pobytových zařízeních hradili reálné náklady na jídlo a ubytování ze svého.
ALEŠ URBAN
Proč mladí utíkají ze sociálních služeb?
Systém spoléhá na mučedníky, ne na profesionály. V sociálních službách chybějí zaměstnanci a to především tam, kde jsou nejvíce potřeba: v přímé péči u lůžek a v terénu.
ALEŠ URBAN
Slíbená „velká reforma“ sociálních služeb vs. rozpočtová realita
Ministerstvo práce a sociálních věcí ohlásilo, že do konce roku předloží první konkrétní návrhy dlouho očekávané reformy sociálních služeb.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
12 hodin v troubě, nebo lahev v břiše? Kuchaři odhalili tajemství husy
Svatomartinská husa patří k listopadovým tradicím, ale jak připravit maso tak, aby bylo dokonale...
Kontrola popelnic odhalila špatné nakládání s odpadem, ukázkově třídí jen školy
Detailní rozbor 600 kilogramů odpadu z černých popelnic v Hlučíně odhalil výrazný propad v třídění....
OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy
Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří...
Nově zvolení zastupitelé Brna dnes na ustavující schůzi zvolí primátora i radní
Nově zvolení brněnští zastupitelé se dnes sejdou na ustavujícím zasedání a zvolí vedení Brna pro...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 138
- Celková karma 9,78
- Průměrná čtenost 494x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.