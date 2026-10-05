Slíbená „velká reforma“ sociálních služeb vs. rozpočtová realita
Za stůl zasedla nová expertní komise, ve které mají své zástupce kraje, obce, samotní poskytovatelé péče i odbory. Na první pohled by se mohlo zdát, že se věci konečně hýbou správným směrem a obor se dočká systémových změn, po kterých roky volá.
Při pohledu do střednědobého výhledu státního rozpočtu však veškerý optimismus naráží na tvrdou zeď. Výhled totiž počítá s prudkým propadem finanční podpory pro sociální sféru.
A zde vzniká zásadní rozpor: Jak chce stát dělat strukturální reformu a zvyšovat dostupnost i kvalitu péče, když současně plánuje škrtat v jejím financování?
Reformy na papíře, prázdná pokladna v terénu
V české politice jsme si už zvykli na to, že se reformy sociálních služeb často malují v růžových barvách. Mluví se o digitalizaci, propojování zdravotně-sociální péče, podpoře neformálních pečujících nebo o narovnání platových podmínek. Jenže jakákoliv reforma, která není podložená reálným a stabilním finančním rámcem, je pouze akademickým cvičením.
Pokud komise složená ze zástupců krajů a poskytovatelů navrhne moderní systém péče, ale státní rozpočet pošle do sektoru výrazně méně peněz, dopadne to jako vždycky:
- Kraje a obce budou muset výpadky látat ze svých rozpočtů, což vytvoří obrovské regionální rozdíly v dostupnosti služeb.
- Poskytovatelé budou nuceni omezovat provoz, zmrazovat platy pečovatelů nebo zvyšovat doplatky pro klienty a jejich rodiny.
- Tlak na neformální pečující se ještě zvýší, protože systém zkrátka nebude mít kapacitu je zastoupit.
Co sociální služby skutečně potřebují?
Pokud nemá nová komise skončit jen jako další diskusní kroužek bez reálného dopadu, musí se zaměřit na klíčové priority a netvářit se, že se dá kvalitní péče uřídit s menším objemem financí:
- Předvídatelné a víceleté financování: Poskytovatelé nemohou žít v nejistotě, zda na podzim dostanou dofinancování ze státního rozpočtu, aby měli na výplaty pro pečovatele.
- Přesun od byrokracie k lidem: Pokud rozpočet neumožní masivní navýšení financí, musí reforma zásadně osekat administrativní zátěž. Méně papírování pro inspekce znamená více času u lůžka klienta.
- Reálná podpora terénních a odlehčovacích služeb: Aby lidé mohli zůstat co nejdéle doma, potřebují dostupné terénní asistenty a odlehčovací lůžka pro své rodiny – ne další teoretické koncepty.
Čas na upřímnost
Zasedání komise a příprava reformních návrhů jsou správným krokem, ale vláda i ministerstvo musí hned na začátku nalít veřejnosti čistého vína. Nelze slibovat „revoluci v péči“ a současně v rozpočtovém výhledu plánovat škrty.
Sociální služby nejsou černá díra na peníze, ale základní infrastruktura státu, bez které se celá společnost zhroutí. Pokud má být chystaná reforma úspěšná, nesmí skončit u líbivých prezentací, ale u garance, že na péči o ty nejzranitelnější budou v rozpočtu reálné peníze.
Jak to vnímáte vy?
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