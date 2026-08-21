Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Růst platů ve veřejném sektoru je dobrá zpráva.

Aktivně sledovaná jednání mezi ministrem práce Alešem Juchelkou a ministryní financí Alenou Schillerovou přinesla příslib, že by navýšení platů ve veřejné sféře pro příští rok mohlo patřit k nejvyšším za poslední léta.

Pro stovky tisíc zaměstnanců státu je to bezpochyby dobrá zpráva.

Pokud se ale podíváme přímo do terénu sociálních služeb, samotné plošné procentuální přidání problém nevyřeší. Náš obor totiž dlouhodobě naráží na systémovou past: raketově rostoucí kompetence a nároky na zaměstnance v kontrastu se zkostnatělým tabulkovým odměňováním.

Vyšší odpovědnost, odbornost i nároky. A odměna?

Práce pečovatele nebo sociálního pracovníka v roce 2026 vypadá úplně jinak než před deseti lety. Do pobytových i terénních služeb nastupují klienti ve výrazně vyšším věku, s kombinovaným zdravotním postižením, v pokročilých fázích demence či s náročným chováním.

Od zaměstnanců v přímé péči dnes vyžadujeme:

  • Široké zdravotnické a ošetřovatelské kompetence (zvládání náročné úkonové péče, práce s moderními zdravotními pomůckami).
  • Znalost moderních technologií (od digitalizované dokumentace, přes senzory po práci s asistivními prvky).
  • Vysokou psychickou odolnost, komunikaci s rodinami a deescalační techniky.

Přestože nároky na jejich odbornost a psychickou zátěž neustále rostou, systém odměňování zůstává uvězněn v rigidních platových tabulkách.

Realita čísel: Kde se pohybují platy v sociálních službách?

Podle aktuálních dat z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) se průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře (příspěvkové organizace obcí a krajů) pohybuje následovně:

  • Pracovník v přímé obslužné péči (pečovatel): průměrný plat se pohybuje kolem 33 000 až 36 000 Kč hrubého (včetně všech příplatků za směnnost, noční služby, víkendy a svátky). Základní tarifní plat bez příplatků však často začíná podstatně níže.
  • Sociální pracovník (vysokoškolské/vyšší odborné vzdělání): dosahuje v průměru na 39 000 až 43 000 Kč hrubého.
  • Všeobecná sestra v sociálních službách: pohybuje se kolem 44 000 až 48 000 Kč hrubého (opět včetně náročných směnných provozů).

Prezentovaný průměrný plat v národním hospodářství sice roste, ale základní tarify nejnižších platových tříd v sociálních službách byly historicky nastaveny tak nízkostupňově, že se základní tarif ocital dokonce pod úrovní minimální nebo zaručené mzdy. Zaměstnavatelé tak museli tyto částky dorovnávat z osobních příplatků či odměn.

Proč tabulky selhávají a jak z toho ven?

Tabulkový systém odměňování plošně srovnává různé profese bez ohledu na reálný trh práce a míru osobní odpovědnosti. V praxi to vede k tomu, že kvalifikované, empatické a proškolené lidi v sociálních službách sice získáme, ale obor má obrovský problém si je dlouhodobě udržet. Mladá generace odmítá nastupovat do náročných třísměnných provozů za peníze, které nepřekročí průměrnou mzdu ani po letech praxe.

Slibované nejvyšší navýšení platů ze strany MPSV a MF je nutným a vítaným krokem k dorovnání propadu reálných příjmů z minulých let. Pokud ale chceme, aby sociální služby v Česku nezkolabovaly pod náporu demografického vývoje, musíme otevřít hlubší debatu:

  1. Reforma platových tarifů: Základní tarif musí odrážet skutečnou náročnost práce a nesmí fungovat jen jako „podlaha“, do které se musí doplácet.
  2. Posílení nenárokových složek: Ředitelé organizací potřebují dostatek finančních prostředků na osobní příplatky a odměny, aby mohli kvalitní a angažované pracovníky spravedlivě zásluhově ohodnotit.
  3. Uznání společenské hodnoty: Důstojná péče o naše seniory a hendikepované nemůže stát na špatně zaplaceném nadšení personálu.

Investice do platů v sociálních službách nejsou pasivním výdajem státního rozpočtu. Je to přímá investice do stability celého zdravotně-sociálního pomezí a do důstojnosti naší společnosti.

Jak to vidíte vy? Odpovídá podle vás finanční ohodnocení v sociálních službách extrémní psychické a fyzické náročnosti této práce? A je cestou plošné navyšování tabulek, nebo větší volnost pro ředy organizací v odměňování? Napište mi své názory do komentářů!

Zdroje:

  • Aktuální jednání o platech ve veřejné sféře: Zpráva ČTK o jednáních ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky a ministryně financí Aleny Schillerové o růstu platů pro rok 2027.
  • Statistika výdělků v sociálních službách: Data z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí k průměrným hrubým měsíčním platům u příspěvkových organizací (zaměstnanci v přímé péči, sociální pracovníci a všeobecné sestry).
  • Stanoviska odborů a zaměstnavatelů: Podklady a vyjádření Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a odborových svazů veřejného sektoru k problematice tarifů pod úrovní minimální či zaručené mzdy a propadu reálných příjmů.
  • Odborná praxe v sociálních službách: Dlouhodobá metodika a standardy kvality sociálních služeb ohledně růstu nároků na zdravotní kompetence, asistivní technologie a zvládání náročného chování klientů.
Autor: ALEŠ URBAN | pátek 21.8.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Šmírování na úřadech, nebo nutnost?

Zpráva o tom, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechal sledovat počítače úředníků, aby zjistil, co na nich během pracovní doby vlastně dělají, vyvolala vlnu pobouření.

17.8.2026 v 7:00 | Karma: 24,88 | Přečteno: 1157x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Proč se české sociální služby utápějí v papíru, zatímco svět je úplně jinde?

Představte si dva úplně odlišné světy, které sice fungují ve stejné době, ale mentálně je dělí celá dvě století. V tom prvním sedí sociální pracovnice nebo pečovatelka do pozdních večerních hodin u počítače.

14.8.2026 v 7:00 | Karma: 8,93 | Přečteno: 158x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Proč je dobro v sociálních službách neviditelné?

Zkuste si na malý moment položit jednoduchou otázku: Kolik dobra dnes vzniklo v sociálních službách? Nejen u nás v organizaci poskytující sociální služby nebo ve vaší nejbližší organizaci, ale v celé České republice?

10.8.2026 v 7:00 | Karma: 6,57 | Přečteno: 54x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Z chlapů v přímé péči v sociálních službách si okolí občas dělá legraci.

Když se v běžné společnosti řekne pečovatel, ošetřovatel nebo asistent, drtivá většina lidí si automaticky představí ženu. Sociální služby patří historicky k oborům s jednou z největších genderových propastí.

7.8.2026 v 7:00 | Karma: 11,11 | Přečteno: 155x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Otázka, která mě přiměla k zamyšlení: Co je to vlastně svoboda?

Nedávno jsem narazil na otázku, která mě přiměla se na chvíli zastavit a zamyslet. Otázka, která zní jednoduše, ale její hloubka je téměř nekonečná: Co pro vás znamená svoboda?

3.8.2026 v 7:00 | Karma: 5,10 | Přečteno: 108x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)
19. srpna 2026

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Na krajské silnice nemáme dost peněz, stěžuje si na přístup vlády Netolický

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2021)
21. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK) odmítá tvrzení, že kraje mají na účtech dostatek volných...

Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

21. srpna 2026  9:05

U Navona Records vychází Summerovo album, které nahráli Baborák, Špaček a Sekera

21. srpna 2026

Hradozámecká noc se zaměří na šlechtu a cestování, otevře i kostel v zaniklé obci

Zámecká zahrada s reliéfem Neptuna.
21. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Sedm významných památkových objektů se na Vysočině v sobotu 22. srpna zapojí do letošního ročníku...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 123
  • Celková karma 12,19
  • Průměrná čtenost 521x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.