Růst platů ve veřejném sektoru je dobrá zpráva.
Pro stovky tisíc zaměstnanců státu je to bezpochyby dobrá zpráva.
Pokud se ale podíváme přímo do terénu sociálních služeb, samotné plošné procentuální přidání problém nevyřeší. Náš obor totiž dlouhodobě naráží na systémovou past: raketově rostoucí kompetence a nároky na zaměstnance v kontrastu se zkostnatělým tabulkovým odměňováním.
Vyšší odpovědnost, odbornost i nároky. A odměna?
Práce pečovatele nebo sociálního pracovníka v roce 2026 vypadá úplně jinak než před deseti lety. Do pobytových i terénních služeb nastupují klienti ve výrazně vyšším věku, s kombinovaným zdravotním postižením, v pokročilých fázích demence či s náročným chováním.
Od zaměstnanců v přímé péči dnes vyžadujeme:
- Široké zdravotnické a ošetřovatelské kompetence (zvládání náročné úkonové péče, práce s moderními zdravotními pomůckami).
- Znalost moderních technologií (od digitalizované dokumentace, přes senzory po práci s asistivními prvky).
- Vysokou psychickou odolnost, komunikaci s rodinami a deescalační techniky.
Přestože nároky na jejich odbornost a psychickou zátěž neustále rostou, systém odměňování zůstává uvězněn v rigidních platových tabulkách.
Realita čísel: Kde se pohybují platy v sociálních službách?
Podle aktuálních dat z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) se průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře (příspěvkové organizace obcí a krajů) pohybuje následovně:
- Pracovník v přímé obslužné péči (pečovatel): průměrný plat se pohybuje kolem 33 000 až 36 000 Kč hrubého (včetně všech příplatků za směnnost, noční služby, víkendy a svátky). Základní tarifní plat bez příplatků však často začíná podstatně níže.
- Sociální pracovník (vysokoškolské/vyšší odborné vzdělání): dosahuje v průměru na 39 000 až 43 000 Kč hrubého.
- Všeobecná sestra v sociálních službách: pohybuje se kolem 44 000 až 48 000 Kč hrubého (opět včetně náročných směnných provozů).
Prezentovaný průměrný plat v národním hospodářství sice roste, ale základní tarify nejnižších platových tříd v sociálních službách byly historicky nastaveny tak nízkostupňově, že se základní tarif ocital dokonce pod úrovní minimální nebo zaručené mzdy. Zaměstnavatelé tak museli tyto částky dorovnávat z osobních příplatků či odměn.
Proč tabulky selhávají a jak z toho ven?
Tabulkový systém odměňování plošně srovnává různé profese bez ohledu na reálný trh práce a míru osobní odpovědnosti. V praxi to vede k tomu, že kvalifikované, empatické a proškolené lidi v sociálních službách sice získáme, ale obor má obrovský problém si je dlouhodobě udržet. Mladá generace odmítá nastupovat do náročných třísměnných provozů za peníze, které nepřekročí průměrnou mzdu ani po letech praxe.
Slibované nejvyšší navýšení platů ze strany MPSV a MF je nutným a vítaným krokem k dorovnání propadu reálných příjmů z minulých let. Pokud ale chceme, aby sociální služby v Česku nezkolabovaly pod náporu demografického vývoje, musíme otevřít hlubší debatu:
- Reforma platových tarifů: Základní tarif musí odrážet skutečnou náročnost práce a nesmí fungovat jen jako „podlaha“, do které se musí doplácet.
- Posílení nenárokových složek: Ředitelé organizací potřebují dostatek finančních prostředků na osobní příplatky a odměny, aby mohli kvalitní a angažované pracovníky spravedlivě zásluhově ohodnotit.
- Uznání společenské hodnoty: Důstojná péče o naše seniory a hendikepované nemůže stát na špatně zaplaceném nadšení personálu.
Investice do platů v sociálních službách nejsou pasivním výdajem státního rozpočtu. Je to přímá investice do stability celého zdravotně-sociálního pomezí a do důstojnosti naší společnosti.
Jak to vidíte vy? Odpovídá podle vás finanční ohodnocení v sociálních službách extrémní psychické a fyzické náročnosti této práce? A je cestou plošné navyšování tabulek, nebo větší volnost pro ředy organizací v odměňování? Napište mi své názory do komentářů!
Zdroje:
- Aktuální jednání o platech ve veřejné sféře: Zpráva ČTK o jednáních ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky a ministryně financí Aleny Schillerové o růstu platů pro rok 2027.
- Statistika výdělků v sociálních službách: Data z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí k průměrným hrubým měsíčním platům u příspěvkových organizací (zaměstnanci v přímé péči, sociální pracovníci a všeobecné sestry).
- Stanoviska odborů a zaměstnavatelů: Podklady a vyjádření Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a odborových svazů veřejného sektoru k problematice tarifů pod úrovní minimální či zaručené mzdy a propadu reálných příjmů.
- Odborná praxe v sociálních službách: Dlouhodobá metodika a standardy kvality sociálních služeb ohledně růstu nároků na zdravotní kompetence, asistivní technologie a zvládání náročného chování klientů.
ALEŠ URBAN
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