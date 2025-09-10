Protesty ve zdravotnictví? A co sociální služby?
V bílých pláštích, s hesly o nedostatku financí, s transparenty o zodpovědnosti vlády a požadavkem na vyšší mzdy. Cíl je jasný – vymoci si více peněz pro zdravotnictví. A víte co? Já jim to nezazlívám. Nároky mají oprávněné.
Ale dovolte mi otázku. Kde jsou transparenty pracovníků sociálních služeb?
Kde je protest pečovatelek, které slouží dvanáctky u lůžka v domově seniorů za 24 tisíc hrubého? Kde je happening aktivizačních pracovníků, kteří s úsměvem pomáhají lidem s demencí, aniž by měli jistotu, že příští rok jejich služba dostane přidělené finance?
Zdravotnictví má své lobby. Sociální služby mají jen své srdce.
Zdravotnictví je silné, politicky důležité téma. Každý politik se rád vyfotí v nemocnici. Ideálně u nového přístroje. Všichni jsme někdy pacientem – o to snáz se s ním veřejnost ztotožní.
Sociální služby? To je jiná. Nikdo se nehrne do domovů s pečovatelskou službou, chráněného bydlení nebo denních stacionářů. Klienti jsou tiší, zaměstnanci skromní. A rozpočet je neviditelný – dokud se něco úplně nerozpadne.
Když jsou peníze, jsou „nahoru“. Ale dolů to teče jen pomalu.
Vláda přidává zdravotnictví miliardy, zvyšuje úhrady pojišťovnám, valorizuje mzdy lékařů. A znovu – v pořádku. Ale kde je podobná systémová podpora sociálních služeb?
- Víte, že řada pobytových služeb pracuje se stejnými úhradami jako před pěti lety?
- Že příplatky na noční, víkendy a svátky jsou ve srovnání se zdravotnictvím směšné?
- Že osobní ohodnocení většiny zaměstnanců v sociálních službách se pohybuje v řádu stokorun nebo jednotek tisíc – zatímco nároky, požadavky a administrativní zátěž stále rostou?
A co férovost?
Zdravotnictví má své vzdělávací instituce, systém atestací, kontinuální vzdělávání. Sociální služby mají metodiky, inspekce, zákony, vyhlášky – a neustálé podfinancování.
Přitom naše klienty často ani žádný lékař nevyléčí. Žijí s poruchou autistického spektra, s Alzheimerem, s kombinovaným postižením, s traumatem. A my tu jsme každý den, na celý život. Bez diagnózy, bez možnosti „propustky domů“.
Kolaps se neohlásí protestem.
Sociální služby se nerozpadnou nahlas. Nestávkují. Neodmítají směny. Jen postupně mizí: jedna služba zavře, druhá sníží kapacitu, třetí nenajde zaměstnance. Zůstane ticho – a osamělost těch, kteří pomoc potřebují.
A přesto...
Přesto jsme tu. S klienty, s jejich rodinami, s trpělivostí, empatií a vírou, že ta práce má smysl. Jen bychom si občas zasloužili, aby to věděla i společnost. A vláda. A kraj. A město.
Proto připomínám:
Péče není jen o jehlách a infuzích. Péče je i o rukách, které drží. O očích, které rozumí. O každodenní přítomnosti.
A právě ta si zaslouží víc než tiché přehlížení.
ALEŠ URBAN
Každá zpráva pod lupou? Když bezpečí přeroste do šmírování
Evropa řeší bezpečnost. Chce chránit děti. Zabránit šíření dětské pornografie, zneužívání a dalších ohavných činů.
ALEŠ URBAN
Po předčasné euforii přišla penzijní kocovina.
Aneb když všichni chtěli odejít, ale teď už není kam. Ještě před rokem jsme zažívali důchodovou lavinu.
ALEŠ URBAN
Z poradce je kamarád. Z kamaráda expert. A z experta výdaj.
„Poradci nejsou zaměstnanci.“ Tahle věta zazněla v různých obměnách od politiků, když byli dotázáni, proč mají úřady vlády a ministerstva desítky až stovky externích „poradců“, kteří ročně stojí daňové poplatníky stovky milionů.
ALEŠ URBAN
Odliv mladých: slovenská realita a česká hrozba
Na Slovensku se dnes řeší fenomén, který může být varováním i pro nás v Česku a mladí lidé odcházejí do zahraničí za lepším životem a jen málokdy se vracejí zpět.
ALEŠ URBAN
Vláda přidává státním zaměstnancům a zavádí digitální daň. Kdo to pocítí nejvíce?
Když se podíváme na nejnovější rozhodnutí vlády, vidíme dva zásadní kroky: zvýšení platů státních zaměstnanců a zavedení sedmiprocentní digitální daně. Na první pohled jde o opatření, která vypadají pozitivně.
- Počet článků 59
- Celková karma 12,83
- Průměrná čtenost 370x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.