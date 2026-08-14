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Proč se české sociální služby utápějí v papíru, zatímco svět je úplně jinde?

Představte si dva úplně odlišné světy, které sice fungují ve stejné době, ale mentálně je dělí celá dvě století. V tom prvním sedí sociální pracovnice nebo pečovatelka do pozdních večerních hodin u počítače.

Vyplňuje stohy papírů, přepisuje individuální plány, vykazuje každou minutu práce do zastaralého softwaru a pečlivě sepisuje tabulky pro blížící se inspekci. Dělá to proto, aby „splnila standardy kvality“. Mezitím na pokoji o pár metrů dál sedí opuštěný senior, který čeká na to, až si s ním někdo na dvacet minut sedne, chytí ho za ruku a jednoduše si s ním popovídá.

Ve druhém světě má pečovatel v kapse chytré zařízení, hlasového asistenta nebo na očích lehké brýle s rozšířenou realitou. Za chůze mezi pokoji diktuje dvě věty o stavu klienta. Umělá inteligence data okamžitě zpracuje, vyfiltruje podstatné informace, vygeneruje strukturovaný zápis do systému a provede administrativní úkony. Pracovník tím získává denně hodinu a půl čistého času navíc. Času, který do poslední minuty věnuje živému člověku.

Který svět zní jako skutečná péče? A proč proboha v České republice stále křečovitě trváme na tom prvním?

Místo lidskosti vyrábíme alibi pro kontroly

Jako ředitel organizace, která pečuje o desítky klientů, vidím tento absurdní paradox čím dál častěji. Naštěstí u nás se snažíme digitalizovat a měnit systém.

Systém sociálních služeb v ČR je nastavený tak, jako by nejsvětější povinností pečovatele nebylo pohladit, vyslechnout nebo aktivizovat, ale vyprodukovat dokonalou, neprůstřelnou složku pro kontrolní orgány.

Přitom se všichni na konferencích i v médiích tváříme, jak nám jde v první řadě o „podporu samostatnosti“, „důstojnost“ a „individuální lidský přístup“. Reálně ale z pracovníků v přímé péči děláme úředníky. Pokud pečovatelka stráví 30 až 40 % své pracovní doby vyplňováním administrativy, nechybí ten čas v systému? Samozřejmě že chybí. A chybí hlavně těm, pro které celá služba existuje – seniorům a lidem se zdravotním či mentálním handicapem.

Místo skutečného dobra tak vyrábíme papírové alibi. Složka je perfektní, razítka sedí, metodika je neprůstřelná. Ale klient prožil den v samotě.

Technologie nejsou strašák. Strašákem je naše zpátečnictví

Když v našem konzervativním oboru začnete mluvit o umělé inteligenci, nositelné elektronice, senzorech pohybu, automatizaci nebo chytrých brýlích, část lidí se začne obrazně křižovat. „Péče přece musí být o lidském doteku! Robot ani algoritmická aplikace babičku nepohladí!“ křičí zastánci tradičních pořádků.

Jenže to je hluboký a nebezpečný omyl. Technologie tu přece nejsou od toho, aby nahradily člověka. Jsou tu od toho, aby člověka osvobodily od nesmyslné rutiny a vrátily mu čas na lidskost.

Pokud díky chytrým nástrojům a AI ušetříme v jediné organizaci tisíce hodin papírování ročně, neznamená to, že budeme propouštět zaměstnance. Znamená to, že ti lidé budou mít konečně prostor dělat svou práci srdcem, a ne klávesnicí. Bude to znamenat méně vyhoření, méně stresu a daleko více úsměvů na chodách.

Mladá generace k nám nepůjde utírat prach z šanonů

A je tu ještě jeden krizový rozměr, o kterém se v odborných kruzích raději mlčí. Trh práce je neúprosný. Pokud chceme do sociálních služeb dostat mladé lidi – generaci Z a nastupující generaci Alpha –, musíme jim nabídnout moderní, atraktivní a technologicky vyspělé prostředí.

Dnešní pětadvacetiletý člověk, který vyrostl s chytrým telefonem v ruce a je zvyklý na maximální efektivitu, nebude chtít nastoupit do organizace, kde se všechno píše ručně, složitě kliká do systémů z přelomu tisíciletí nebo kde se smysluplnost práce utápí v byrokratických směrnicích.

Pokud chceme v oboru udržet mladé, nadšené a empatické lidi, musíme jim dát do rukou nástroje 21. století. Jinak nám utečou do korporátů, IT nebo obchodu a my zůstaneme s dokonalými směrnicemi u prázdných lůžek, o která se nebude mít kdo starat.

Pokud hledáte inspiraci, jak k byrokratii a moderním technologiím přistupují v sociálních službách v zahraničí, tady je přehled přístupů a konkrétních příkladů, kde se zbytečný papír nahrazuje efektivitou:

1. Dánsko a Skandinávie: „Digital First“ a důvěra místo kontroly

  • Snížení administrativní zátěže: Dánsko dlouhodobě uplatňuje strategii odbyrokratizace. Namísto detailního vykazování každé minuty práce se přešlo na tzv. Trust-Based Management (řízení založené na důvěře). Pracovníci v přímé péči mají volnost v tom, jak čas s klientem stráví, a kontroluje se až celkový výsledek a spokojenost klienta, ne stohy výkazů.
  • Jednotné digitální prostředí: Všechna zdravotní a sociální data klienta jsou propojena v jednom zabezpečeném systému. Pečovatel tak nevisí v několika aplikacích a neopisuje stejná data do různých formulářů.

2. Holandsko: Model Buurtzorg (Samořídící týmy)

  • Minimální administrativa: Holandský model Buurtzorg způsobil revoluci v domácí a sociální péči. Zrušil střední management i složité kontrolní struktury.
  • Až o 30 % méně papírování: Malé týmy pečovatelů (do 12 lidí) si plánují práci sami a využívají jednoduché, intuitivní IT nástroje určené primárně pro rychlou komunikaci v týmu, nikoli pro vytváření alibi pro inspekce.

3. Japonsko a Německo: Hlasová dokumentace a AI asistentky

  • Diktování přímo u lůžka: V Německu a Japonsku se v zařízeních pro seniory stále častěji prosazují hlasoví asistenti a přirozené zpracování jazyka (NLP). Pečovatel po skončení péče přímo na pokoji namluví krátkou zprávu do mobilu či chyrého zařízení. AI automaticky rozpozná klíčové zdravotní a sociální údaje, převede je do strukturované podoby a sama vyplní potřebná pole v dokumentaci.
  • Výsledek: Úspora až 45 minut denně na jednoho pracovníka, které se vrací do přímého kontaktu s klientem.

4. Velká Británie: Digital Social Care a chytré senzory

  • Senzorická péče místo nočních obchůzek: Britský systém podporuje využívání IoT (internetu věcí) a nositelné elektroniky. Místo toho, aby pečovatel v noci každou hodinu budil seniora rozsvěcením a kontrolou (a pak o tom psal protokol), chytré senzory na matraci nebo v pokoji hlídají pohyb, dýchání i případný pád. Dokumentace se generuje automaticky a pečovatel zasahuje jen tehdy, když je to potřeba.

Co si z toho vzít pro české prostředí?

Světem hybají dva hlavní trendy: propojenost dat a použití AI pro odbavení rutiny. Cílem zahraničních reformních kroků není zrušit bezpečnostní pojistky, ale přesunout těžiště z vykazování pro úřad na skutečnou podporu klienta a pečovatele.

Nebojme se říct, že císař je nahý

Možná nastal čas na radikální řez a odvahu přemýšlet o sociálních službách úplně jinak. Přestat uctívat stohy metodik, šanonů a inspekčních standardů jako nedotknutelnou svátost a začít si klást dvě zásadní otázky:

  1. Má náš pracovník v průběhu směny dostatek času na klienta jako na lidskou bytost?
  2. Pomáhají nám dostupné technologie a moderní myšlení, nebo nás brzdí přežitky z minulosti?

Pojďme se konečně přestat bát moderního světa a nových technologií. Technologie jsou nástroj, ale lidskost je hodnota. A čím dříve tyto dva světy propojíme, tím dříve začne české sociální ošetřovatelství skutečně dýchat.

Jak to vidíte vy? Není nejvyšší čas radikálně osekat byrokratii v péči a nahradit ji moderními technologiemi a AI? Nebo si myslíte, že papírování a přísné papírové kontroly jsou jedinou zárukou kvality? Napište mi svůj názor do komentářů, pojďme o tom diskutovat!

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 14.8.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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ALEŠ URBAN

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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

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