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Proč mladí utíkají ze sociálních služeb?

ALEŠ URBAN
Systém spoléhá na mučedníky, ne na profesionály. V sociálních službách chybějí zaměstnanci a to především tam, kde jsou nejvíce potřeba: v přímé péči u lůžek a v terénu.

Nesmyslné mzdové nůžky a podfinancování nestátního sektoru

Situaci letos ještě více vyhrotilo samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí, které mezi poskytovatele rozdělilo méně peněz než loni. Nestátní neziskové organizace tak doslova bojují o přežití a nemají ani na základní provoz, natož na důstojné ohodnocení svých lidí.
A aby toho nebylo málo, stát sám vytváří hlubokou nespravedlnost tím, jak odměňuje lidi za úplně stejnou, stejně těžkou práci:
Že je tato práce psychicky i fyzicky extrémně náročná, ví každý, kdo do ní někdy nahlédl. Jenže realita dnešních dnů naráží na systémovou absurditu, která tento obor doslova decimuje.
Absolventi škol nastupují na praxe plní ideálů, ale jakmile v terénu naplno narazí na tvrdou realitu nízkých mezd, obrovské odpovědnosti a nulové prestiže, otočí se na podpatku a jdou dělat cokoliv jiného. A já se jim, upřímně, vůbec nedivím. Nemůžeme po mladé generaci chtít, aby svou hypotéku nebo nájem platila pocitem dobrého skutku.

  • Pečovatelka v nestátní organizaci bere v průměru 32 až 33 tisíc korun hrubého.
  • Zaměstnanec v příspěvkové organizaci placený podle státních tabulek má o 2 až 3 tisíce korun více.

Proč má mít pečovatelka, která se stará o seniora nebo člověka s hendikepem v neziskovce, méně peněz než její kolegyně přes ulici jen proto, že ji zřizuje jiný zřizovatel? Tuhle diskriminaci v odměňování musíme okamžitě ukončit. Pokud stát garantuje tabulkové navyšování, musí na něj dát peníze všem poskytovatelům bez rozdílu.

Tabulky a teoretické projekty nás nezachrání

Tradiční odpovědí státu na krizi v personálu bývá buď kosmetická úprava platových tabulek, nebo vypsání evropských dotačních výzev na různé dotazníky, průzkumy a analytické studie o tom, jak je práce v péči náročná.
To je ale hluboký omyl. Pečovatelé v terénu nepotřebují další brožuru o vyhoření. Potřebují mít na výplatní pásce částku, za kterou dokáží dostat svou rodinu nad hranici chudoby.
A potřebují také pružnější systém. Možnost přiznat osobní příplatky a cílové odměny těm, kteří v přímé péči odvádějí špičkovou práci a drží provoz v těch nejtežších chvílích, místo plošného rozdávání drobátka podle odsloužených let.

Kdo tu práci bude dělat?

V pobytových službách dnes raketově roste fluktuace. Demografická křivka je pritom neúprosná: seniorů a lidí vyžadujících intenzivní péči bude v následujících letech přibývat po tisících. Pokud radikálně nezměníme přístup k odměňování v přímé péči a nenarovnáme podmínky mezi státním a nestátním sektorem, nastane den, kdy budeme mít sice postavená lůžka, ale k pacientům nebude mít kdo vstát.
Péče o druhé je nezastupitelná a hluboce lidská práce. Pokud z ní ale systém nepřestane dělat špatně placenou řeholi pro srdcaře, zůstane nám jen prázdná fráze o „společenské odpovědnosti“ a prázdné chodby v domovech.

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 12.10.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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ALEŠ URBAN

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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

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