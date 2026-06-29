Proč konec třílůžkových pokojů může zlomit vaz českému zdravotně-sociálnímu pomezí
Jde o legislativní požadavek na postupný zánik tří- a vícelůžkových pokojů s definitivním termínem zákazu od roku 2031.
Z čistě lidského a etického hlediska je to krok správným směrem. Z pohledu neúprosných čísel, ekonomické reality a blížícího se demografického nárazu do zdi v roce 2030 však toto opatření přináší rizika, která mohou dostupnost péče v Česku fatálně ochrozit.
Pokud má ale celý systém přežít, nesmíme se na tento krok dívat černobíle jako na pouhé „zvyšování komfortu“. Musíme se podívat na to, co se stane v praxi, když se plošné zákazy potkají s rigidním systémem a nedostatkem odvahy k reálným změnám.
Nesporný přínos: Důstojnost a soukromí na prvním místě
Zastánci rušení vícelůžkových pokojů argumentují hodnotami, které by měly být standardem:
- Lidská důstojnost a intimita: Sdílet pokoj se dvěma či třemi cizími lidmi ve vysokém věku, často s těžkým zdravotním handicapem či pokročilou demencí, je pro klienta i jeho rodinu nesmírně náročné. Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje poskytují bezpečné zázemí a klid.
- Lepší hygienické podmínky: Menší počet osob na pokoji přirozeně snižuje riziko šíření infekčních onemocnění a usnadňuje personálu individuální péči o imobilní klienty.
Přechod na tento moderní standard je bezpochyby žádoucí. Problém ovšem netkví v samotné myšlence, ale v tom, jak a za jakou cenu ji máme zrealizovat, a jak se k ní staví zažité mýty uvnitř oboru.
Tvrdá realita: Když papír a fixní náklady zvítězí nad člověkem
Transformace pokojů s sebou nese obrovské technické a finanční komplikace, které většina zařízení nedokáže utáhnout z běžných provozních rozpočtů. Moderní sociální služba už nemůže být řízena jako pasivní úřad, který jen čeká na dotace, ale vyžaduje krizové řízení a manažerskou odpovědnost. A právě tady narážíme na limity:
- Extrémní náklady na rekonstrukci: Předělat třílůžkový pokoj na jednolůžkový nebo dvoulůžkový neznamená jen odsunout jednu postel. Často je nutné vybudovat nové sociální zázemí, příčky nebo kompletně změnit dispozice budovy – což je v historických objektech či zámcích, kde mnoho domovů sídlí, kvůli památkářům téměř nadlidský úkol.
- Fixní náklady zůstávají, příjmy klesají: Pokud domov sníží kapacitu pokoje ze tří lůžek na dvě, výdaje na vytápění, osvětlení, opravy či platy personálu se nezmění. Budova spotřebuje stejně energie, ale organizace přichází o podstatnou část příjmů od klientů a zároveň o státní či krajské dotace, které jsou rigidně vázané na obsazená lůžka.
- Tlak na peněženky klientů a mlčení kolem deregulace: Tento propad v příjmech logicky vyvolá obrovský tlak na zvýšení úhrad od samotných uživatelů služeb. Dokud ale bude cena péče uměle zastropovaná státem bez ohledu na reálné ekonomické náklady a inflaci, ředitelé organizací budou dál hrát každoroční nedůstojnou hru o přežití a záplatování rozpočtů.
Největší hrozba: Drastický úbytek lůžek v nejhorší možnou dobu
Tím nejvážnějším rizikem je plošná ztráta lůžkové kapacity. Pokud každé zařízení v republice zruší třetí postele na pokojích, ze systému ze dne na den zmizí tisíce míst.
A to se děje v situaci, kdy stojíme na prahu roku 2030, kdy začne masivně odcházet do starobního důchodu silná generace stávajících zkušených pracovníků a zároveň do seniorského věku začnou masivně vstupovat nejsilnější poválečné ročníky (tzv. Husákových dětí). Poptávka po pobytových službách raketově roste, pořadníky jsou už teď plné, a stát namísto masivního navyšování nových kapacit bude muset složitě sanovat ztráty způsobené nuceným rušením stávajících lůžek.
Navíc do domovů pro seniory dnes přicházejí lidé s mnohem vyšší mírou potřebné podpory a zdravotní náročnosti (nejde o LDN, ale o těžké stavy závislosti). Pokud tito lidé nenajdou místo v pobytových službách a terénní péče v regionech nebude stoprocentně dostupná a zdigitalizovaná, dopadne celá váha na přetížené rodiny a zaměstnance nad 50 let, kteří budou muset kvůli péči o blízké odcházet z práce.
Mýtus o starých pořádcích a nespravedlivá kritika managementu
Často jsme svědky toho, že když do organizace nastoupí nové, mladší vedení s jasnou vizí, moderním stylem řízení a snahou tyto legislativní výzvy a transformaci velkokapacitních ústavů na moderní komunitní formy bydlení reálně řešit, narazí na odpor. V českém prostředí totiž stále přežívá nešvar, že pokud někdo někde pracuje desítky let, je jeho přístup automaticky zárukou kvality a je nedotknutelný.
Jenže sociální služby se bleskově vyvíjejí. Házet vinu na management za to, že chce po lidech profesionalitu, flexibilitu, přijetí nových trendů a efektivitu, je naprosto nespravedlivé. Právě progresivní vedení s vizí a odvahou k nepopulárním manažerským krokům je to jediné, co může skomírající systém před blížícím se rokem 2030 zachránit.
Závěr: Uhasit les neznamená vydávat slepé příkazy
Rušení třílůžkových pokojů je správný a humánní cíl, ke kterému musíme směřovat. Stát a ministerstvo však nemohou nařídit plošný zákaz od stolu bez toho, aby poskytovatelům sociálních služeb nabídli koncepční řešení.
Uhasit tento hořící les neznamená jen naslepo vydávat nařízení. Znamená to plně podpořit management, který má odvahu věci měnit, digitalizovat administrativu, otevřít debatu o deregulaci cen a zajistit cílené dotační programy na modernizaci. Pouze tak zajistíme důstojné prostředí pro klienty, aniž bychom přitom ohrozili samotnou dostupnost péče pro ty, kteří ji budou zítra naléhavě potřebovat.
ALEŠ URBAN
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