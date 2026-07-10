Proč je finanční spoluúčast rodin v domovech pro seniory nevyhnutelná
Data, která v červenci 2026 představila Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), mluví neúprosnou řečí – každých pět let přibude v Česku přibližně 20 tisíc lidí, kteří budou nutně potřebovat lůžko v pobytové službě. Stát nebude schopen v následujících 15 letech tyto nároky sám ufinancovat.
Je na čase opustit iluzi, že se o všechno postará stát, a zavést do systému jasnou manažerskou logiku a spravedlnost. Inspirujme se sousedním Rakouskem a západní Evropou, kde je finanční spoluúčast rodiny naprostým standardem. Kdo prostředky má, musí se podílet. Hotovo.
Konec postsocialistického rovnostářství a zneužívání systému
Současný stav, kdy stát striktně zastropovává úhrady za ubytování a stravu bez ohledu na majetkové poměry rodiny, je neudržitelný. Jak správně pojmenoval prezident APSS Jiří Horecký, stále zde přežívá postsocialistický přístup, kdy všichni platí stejně nízkou částku, která ani zdaleka nepokrývá reálné náklady.
A buďme k sobě upřímní: tento rigidní systém nahrává lidem, kteří ho bezostyšně zneužívají. Setkáváme se s případy, kdy rodina disponuje luxusními nemovitostmi, dospělé děti vydělávají nadstandardní peníze, ale péči o svého seniora kompletně přehodí na bedra daňových poplatníků. Seniorův důchod padne na uměle zastropovanou úhradu a zbytek reálných nákladů (které jdou na vrub energií, údržby budov a mezd personálu) musí zařízení složitě sanovat z krajských či státních dotací.
V současnosti (pro rok 2026) je legislativní strop za ubytování a stravu nastaven tak, že za 30 dní lze klientovi účtovat maximálně 18 750 Kč. Reálné minimální náklady na jedno lůžko se přitom pohybují mezi 21 až 22 tisíci korunami. Tento rozdíl dnes platíme my všichni ze svých daní – i těm rodinám, které by rozdíl bez mrknutí oka uhradily z vlastního.
Cesta ven? Rakouský model a majetkové testy
Západní Evropa a Rakousko nám ukazují jasný směr. Pokud rodina má finanční kapacitu, na nákladech se podílí. Pokud senior nebo jeho děti objektivně prostředky nemají, teprve tehdy má nastoupit sociální síť státu (například formou připravované superdávky).
Zavedení spoluúčasti rodin přinese do systému hned několik zásadních narovnání:
- Zavedení reálných cen: Úhrady musí odpovídat skutečným nákladům na provoz (odhadem oněch 21–22 tisíc Kč).
- Psychologická bariéra proti zneužívání: Návrh APSS na zavedení čestného prohlášení, kde by rodina musela podepsat, že jejich situace neumožňuje rodičům přispívat, zafunguje jako skvělé síto. Mnoho solidně zajištěných lidí raději onu chybějící tisícovku či dvě měsíčně doplatí, než aby podepsali prohlášení o vlastní chudobě.
- Majetkové prověřování pro čerpání dávek: Kdo bude žádat o doplatek od státu, musí projít transparentním majetkovým testem. Státní peníze mají jít cíleně těm nejchudším, ne lidem, kteří pouze nechtějí sahat do vlastních úspor nebo dědictví.
Reforma se už nesmí odkládat
Jakékoliv politické debaty a populistické výkřiky o tom, že senioři „nebudou mít ani na kafe“, pokud jim nesáhneme na povinných 15 % kapesného z důchodu, jsou v kontextu hrozícího kolapsu systému absurdní. Systém 962 subjektů provozujících domovy pro seniory v Česku potřebuje stabilitu a předvídatelnost.
Změna, kterou asociace plánuje prosadit nejpozději k roku 2028, je nevyhnutelným evolučním krokem. Rodina byla, je a musí zůstat základní jednotkou solidarity. Pokud chceme, aby naše pobytové služby byly kvalitní, moderní a bezpečné, musí se na jejich financování podílet ti, kteří je reálně využívají a mají na to prostředky. Státní pokladna není bezedná a manažerská realita roku 2026 nám jasně ukazuje, že bez spoluúčasti rodin se systém dříve či později prostě zadře.
ALEŠ URBAN
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