Proč bychom se neměli bát spolufinancování sociálních služeb
Hned se začne se mluvit o „krádeži důstojnosti“ nebo dokonce o „zabavování domů“. Jenže realita je jinde – a možná právě proto bychom se měli inspirovat v zahraničí.
V Deníku N jsem narazil na článek, který rozebírá návrh hnutí ANO na zavedení tzv. německého modelu financování pobytových služeb. Základní myšlenka? Pokud má senior nemovitý majetek, který nevyužívá, mohl by se stát prostředkem, jak si zajistit kvalitní péči, aniž by vše musel dotovat stát. Ano, hovoříme o spolufinancování z vlastních prostředků – ale rozumně a s respektem k situaci.
Proč by měl dům ležet ladem?
Mnozí senioři v ČR vlastní nemovitosti – často starší rodinné domy, ve kterých už dávno nebydlí nebo na ně nemají sílu. Tyto domy však zůstávají nedotčeny – zatímco jejich majitel je v domově pro seniory, kde za něj náklady často nese veřejný systém. Není to trochu absurdní? Neplatíme tak vlastně dvakrát – jednou dům, který nikdo neobývá, a podruhé péči, kterou senior potřebuje?
Inspirace z Německa nebo Rakouska ukazuje, že spolufinancování může být funkční, spravedlivé a přitom lidské. Tamní model počítá s tím, že člověk na péči nejprve přispívá ze svých příjmů a případně i části majetku. Pokud to nestačí, přichází pomoc státu. A nikdo tím netrpí – domy se nezabavují násilně, rodiny mají možnost dědit, ale zároveň je jasné, že i rodina nese spoluzodpovědnost za zabezpečení péče.
Kde na to vzít?
Zásadní otázkou u nás je: kdo to všechno zaplatí? Stárnoucí populace, tlak na sociální služby, inflace, nedostatek pracovníků… Ano, systém se dostává pod tlak. A právě proto bychom neměli odmítat varianty, které jsou ekonomicky i eticky obhajitelné. Pokud existuje majetek, který je nevyužívaný a přitom může pokrýt část nákladů na péči, proč ne?
Samozřejmě, musí to být nastaveno citlivě:
- Musí být chráněno důstojné bydlení seniora.
- Rodiny musí mít možnost volby a plánování.
- Stát musí garantovat síť kvalitních služeb.
Ale úplné odmítání jakékoli spoluúčasti jen proto, že „by to mohlo bolet“ – to nás nikam neposune.
Kam dál?
Myslím si, že téma financování sociálních služeb musíme začít vnímat komplexně. Nejen z pohledu provozních nákladů organizací, ale i v kontextu mezigenerační solidarity, zodpovědnosti a udržitelnosti. Nemůžeme si donekonečna hrát na to, že stát vše vyřeší. Udržitelný systém péče potřebuje jak podporu veřejného rozpočtu, tak zapojení jednotlivců a rodin.
A pokud to někdo říká nahlas – ať už to je ANO, ODS, Piráti nebo kdokoli jiný – měl by dostat prostor k diskuzi. Protože představa, že se vše zalepí další dotací bez systému, už prostě nefunguje.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.