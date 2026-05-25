Před námi je demografická zeď: Proč miliardy systém nespasí, pokud nezměníme přístup
To je sice pravda, ale pokud má celý obor přežít blížící se náraz do zdi, musíme se podívat i na odvrácenou stranu mince. Na efektivitu, digitalizaci, odvahu k managementu a zažitý mýtus o „nedotknutelnosti zásluh“.
Nedostatek lidí v sociálních službách totiž není krizí oboru jako takového. Je to krize přístupu k lidským zdrojům a neochoty vidět realitu v dlouhodobém horizontu.
Rok 2030 jako demografický zlom: Kdo převezme žezlo?
Všichni víme, že populace stárne. Málokdo si ale naplno uvědomuje, co se stane kolem roku 2030. V tomto období začne masivně odcházet do starobního důchodu silná generace stávajících zkušených pracovníků. Najednou vznikne obrovské vakuum. Otázka dne tudíž nezní jen „jak zajistit provoz zítra“, ale kdo v těch službách bude pracovat za čtyři roky?
Příprava nástupců je strategický úkol, který nelze odkládat. Jenže novou generaci profesionálů prostě neseženete na inzerát, pokud jim nenabídnete adekvátní podmínky. Mladí lidé dnes logicky porovnávají tržní možnosti. Pokud obor finančně nezatraktivníme, noví lidé do systému vůbec nevstoupí. A bez nich drahé budovy a nově postavené kapacity zůstanou jen prázdnými schránkami.
Mýtus o odsloužených letech a nespravedlivá kritika vedení
V sociálních službách existuje jeden hluboce zakořeněný nešvar: předpoklad, že pokud někdo někde pracuje desítky let, je to automaticky záruka kvality a takový člověk je de facto nehodnotitelný. Jakákoliv kritika nebo snaha o zavedení moderních standardů se pak vnímá jako projev neúcty.
To je ale fatální omyl. Dlouhověkost v oboru sice znamená zkušenost, ale sama o sobě není zárukou flexibility, profesionality ani správného klientského přístupu. Sociální služby se bleskově vyvíjejí – mění se metodiky, přicházejí moderní přístupy k péči a transformace velkých zařízení na komunitní bydlení.
Často jsme svědky toho, že když do organizace nastoupí nové, mladší vedení s jasnou vizí, moderním stylem řízení a snahou věci posunout dopředu, narazí na odpor zastánců starých pořádků. Házet vinu na management za to, že chce po lidech profesionalitu, inovace a měřitelné výsledky, je naprosto nespravedlivé. Právě mladá krev s vizí je to, co může skomírající systém resuscitovat. Schopnost manažerů objektivně hodnotit každého pracovníka – bez ohledu na to, jak hluboké kořeny v organizaci má – je klíčem k úspěchu.
Proč ti dobří odcházejí? Emoční klec a rigidní systém
Když se ptáme, proč z oboru odcházejí ti nejlepší, odpověď „málo peněz“ je příliš laciná. Ti lidé tam nešli kvůli zbohatnutí. Odcházejí, protože je systém semele.
- Emoční dluh bez splátek: Práce v přímé péči znamená každodenní kontakt se strachem, demencí a samotou. Ti dobří dělají svou práci srdcem a suplují klientům rodinu. Jenže lidská kapacita pro empatii není bezedná. Pokud organizace nenabízí skutečnou podporu, profesionální supervize a bezpečné prostředí, kde lze otevřeně říct „už nemůžu“, tito lidé potichu vyhoří a odejdou.
- Papír zvítězil nad člověkem: Místo toho, aby pečovatel věnoval čas klientovi, tráví hodiny nesmyslným papírováním. Přitom s dnešními technologickými možnostmi je rigidní lpění na papírových složkách hříchem. Přesun administrativy z papíru na monitory a tablety dokáže rutinní procesy zjednodušit a zrychlit na minimum. Moderní management ví, že digitalizace neušetří jen papír, ale uvolní ruce lidem pro to podstatné – pro lidský kontakt.
Jak si udržet ty nejlepší? Respekt a hmatatelná péče
Pokud chceme, aby v sociálních službách pracovali kvalitní lidé, musíme se jako manažeři přestat ptát pouze „kolik jich chybí“, ale začít se ptát „jak se mají ti, které tu máme“. Spokojený zaměstnanec je totiž jedinou zárukou spokojeného klienta. Jak na to?
- Respekt jako norma, ne benefit: Skutečné naslouchání potřebám personálu ze strany vedení musí nahradit formální direktivní řízení.
- Podpora profesního rúst: Dobrý pracovník nechce stagnovat. Potřebuje vidět smysl, možnost vzdělávat se a rozvíjet moderní metody péče.
- Konkrétní péče o zaměstnance: Slova o uznání složenky nezaplatí. Motivace musí být hmatatelná – od jasně nastavených osobních příplatků a čtvrtletních odměn přes příspěvky na penzijní připojištění až po benefity, které reálně ulevují fyzickému i psychickému aparátu (např. dotovaná strava nebo masáže v pracovní době zdarma).
Systémové změny se nedají promlčet
Udržet si lidi ale vyžaduje i systémové změny ze strany státu. Navýšení příspěvku na péči situaci samospasitelně neřeší, pokud s ním ruku v ruce nepoužijeme tvrdé kontrolní mechanizmy a odpovědnost za to, jak efektivně jsou tyto peníze reálně vynakládány. Finance určené na péči musí skončit u poskytovatelů a u kvalitního personálu, ne v šedé zóně rozpočtů bez jasného doložení účelu.
Stejně tak se nelze promlčet kolem tématu deregulace cen. Dokud budou ceny služeb uměle zastropované státem bez ohledu na reálné ekonomické náklady a inflaci, management organizací bude dál hrát každoroční nedůstojnou hru o záplatování rozpočtů, místo aby mohl lidi adekvátně zaplatit a motivovat.
Závěr
Ano, sociální služby hoří, jak použila paní ředitelka Domovu Sulická z Prahy. Ale uhasit ten les neznamená jen naslepo lít miliardy z veřejných rozpočtů a bezhlavě chránit status quo na základě odpracovaných let. Znamená to plně podpořit management, který má odvahu věci měnit, digitalizovat administrativu, nastavit tvrdou odpovědnost za efektivitu a začít se skutečně starat o lidi, kteří tu péči každý den s obrovským nasazením táhnou na svých bedrech. Protože rok 2030 se neptá, jestli jsme připraveni – ten prostě přijde.
ALEŠ URBAN
Ombudsman na ministerstvu: Konec úřednického „pink-pongu“
V posledních dnech rozvířila veřejnou debatu zpráva, že se zpěvačka Michaela Nosková stala ombudsmankou na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
ALEŠ URBAN
Manifest důstojného života: Mapa cesty k opravdové transformaci
Když se řekne „sociální služby“, mnoho lidí si stále představí budovu, režim a odbornou péči. Ale co když jde o víc? Co když jde o právo na obyčejný, a přesto důstojný život?
ALEŠ URBAN
Past efektivity: Když mozek zapomíná odpočívat
Hlavním přínosem AI je, že z procesu „kompletně vyřadí tu tzv. monkey work“. Dříve jsme trávili hodiny vyplňováním tabulek, mravenčí rešerší nebo rutinním formátováním.
ALEŠ URBAN
„Piji a jí jen dvakrát denně“: Když se z péče vytratí člověk
Nedávná reportáž ČT24 s mrazivým titulkem „Piji a jím jen dvakrát denně“ otevřela téma, o kterém se v odborných kruzích mluví dlouho, ale veřejnost jím byla právem šokována.
ALEŠ URBAN
Inovace v sociálních službách: Proč nejsou luxusem, ale nutností
Sociální sféra v Česku čelí dvěma velkým výzvám: stárnutí populace a chronickému nedostatku personálu. V tomto kontextu už inovace nejsou jen „třešničkou na dortu“, ale klíčovým nástrojem přežití celého systému.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Volty Expo v Praze ukáže tuto středu technologie, které šetří elektrikářům čas
Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti
11. den na MS v hokeji 2026: Češi hrají o důležité body, Slovinsko s Itálií hrají o přežití
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v pondělí 25. května dalšími čtyřmi zápasy základních...
Sudetský sjezd: Předák Posselt uctí památku Čechů zavražděných nacisty
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončí Sudetoněmecké...
- Počet článků 105
- Celková karma 12,01
- Průměrná čtenost 529x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.