Pracovat do 73, nebo se spolehnout na zázrak?
Ekonomové i šéfové pojišťoven popsané realitě natvrdo nastavují zrcadlo: demografická dividenda vypršela, do roku 2035 bude v Česku chybět 40 tisíc lůžek a akutní lůžka v nemocnicích dnes suplují chybějící sociální služby.
Recept státu a expertů na pódiích? Celoživotní prevence, nositelná elektronika, zdravější životní styl a nenápadné konstatování, že buď budeme muset pracovat zhruba do 73 let, nebo budou naše děti o 33 procent produktivnější než my.
Jako člověk, který denně řídí organizaci sociálních služeb a vidí realitu v terénu, musím k tomuto „optimismu“ dodat druhou stranu mince. Všechny ty nositelné hodinky, screeningy a výzvy ke cvičení jsou skvělá věc. Ale dělat z individuální prevence hlavního spasitele nefungujícího systému péče je nebezpečný alibismus.
1. Z chytrých hodinek se pečovatelka nestane
Je osvěžující sledovat, jak chytrá nositelná elektronika dokáže změřit krevní tlak, cévní ztuhlost nebo upozornit na fibrilaci síní. Pro prevenci a osobní odpovědnost je to obrovský skok dopředu.
Jenže narážíme na fundamentální problém: Žádné zařízení ani aplikace z Číny či Ameriky neusadí seniora na toaletu, nepomůže mu z postele a neumyje ho.
Pokud se spoléháme na to, že lidi technologiemi udržíme „zdravé“, a proto nebudeme muset stavět pobytová zařízení a platit terénní pečovatele, stavíme vzdušné zámky. Nositelná elektronika může zachytit riziko, ale když vám vyjde špatný výsledek, stejně potřebujete živého člověka, který vám pomůže. A ten na trhu práce chybí už dnes.
2. Mýtus 73 let a realita vyhoření „sendvičové generace“
Myšlenka, že řešením demografie je posunutí věku odchodu do důchodu k hranici 73 let, funguje pěkně v tabulkách v Excelu. V reálném životě dnešní čtyřicátníci a padesátníci – tzv. sendvičová generace a už teď padají na pusu.
Tito lidé chodí na plný úvazek do práce, financují své studující děti a do toho neformálně pečují o své stárnoucí rodiče. Chceme po nich, aby v tomto zápřahu vydrželi v plném nasazení do 73 let? To není systémové řešení, to je garance masivního vyhoření a kolapsu rodinné péče ještě předtím, než ti lidé vůbec do důchodového věku dorazí.
3. Nemocnice jako drahé sociální domovy
Na konferenci zazněla velmi trefná diagnostika: nemocnice dnes masivně suplují sociální péči. Na akutních lůžkách leží tisíce lidí jen proto, že je zkrátka není kam přeložit.
To je čisté mrhání penězi daňových poplatníků. Akutní lůžko v nemocnici je nejdražší možný způsob, jak někomu poskytnout ubytování a základní dopomoc. Dokud stát nepřestane striktně oddělovat „zdravotní“ a „sociální“ škatulky a nedokáže tyto peníze přesunout do terénních a následných kapacit, budeme jen pálit miliardy v kotli neefektivity.
Co s tím? Přestaňme si lhát do kapsy
Není čas na kosmetické úpravy a spoléhání na to, že nás zachrání zázračné pilulky na hubnutí nebo chytré prsteny a hodinky. Pokud nechceme, aby krize péče Česko za deset let plně paralizovala, musíme okamžitě:
- Masivně stavět kapacity a podporovat komunitní péči: V Kraji Vysočina děláme své domácí úkoly a máme 3 500 lůžek a stavíme další. Ale stát musí legislativně i finančně podpořit rychlou výstavbu po celé republice a uvolnit ruce soukromému i obecnímu kapitálu.
- Zaplatit lidi v přímé péči: Dokud bude pečovatelka v terénu nebo v domově odměňována hůře než pokladní v supermarketu, žádní pracovníci do oboru nepřijdou.
- Reálně ulevit pečujícím rodinám: Dát neformálním pečujícím garanci odlehčovacích služeb, aby si mohli vydechnout a nezničili si vlastní zdraví dřív, než dosáhnou padesátky.
Zdravý životní styl a prevence jsou osobní povinností každého z nás. Ale důstojná a dostupná síť péče pro ty, kterým zdraví přece jen posloužit přestane, je základní povinností funkčního státu.
Zdroje a podklady:
- Konference Age of Care 2026 (e15): Vystoupení ekonoma Aleše Roda (Česká asociace pojišťoven) k demografické dividendě, kapacitám lůžek a věku odchodu do důchodu.
- Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP): Data k nemocnosti populace nad 62 let a strukturálním výdajům na akutní péči prezentovaná Ivanem Duškovem.
- Prezentace technologických a preventivních postupů: Monitorovací nositelná elektronika (Huawei Watch D3), analýzy obezity a metabolického zdraví (Centrum sportovní medicíny) a poznatky z oblasti reprodukční medicíny a longevity (Repromeda).
ALEŠ URBAN
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