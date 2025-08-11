Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.

O víkendu jsem si otevřel článek o tom, jak to Češi mají s prací. Zjistil jsem, že většina z nás Čechů pracuje hlavně kvůli výplatě.

Žádné velké kariérní ambice, žádná vášeň, žádná potřeba „něčeho dosáhnout“. Hlavně mít klid. A zaplatit složenky.
👉 Zdroj: iDNES.cz – Češi pracují hlavně kvůli výplatě

A víte co? Já se jim na jednu stranu nedivím.

Co čekáme od práce?

Před dvaceti lety chtěli lidi „dělat kariéru“, být „úspěšní“ a „něco znamenat“. Dneska chtějí:

  • přežít měsíc bez půjčky,
  • nebýt večer úplně vyřízení,
  • a mít aspoň chvíli na děti, partnera nebo klid na duši.

Jestli tohle není kariérní úspěch dnešní doby, tak co potom?

A co zaměstnavatelé?

Často slyším vedoucí na poradách říkat: „Dnešní lidi už nemají motivaci.“
No… ono se těžko hledá vnitřní motivace, když navenek nedostáváš uznání, peníze, ani bezpečí. Práce, která je nedůstojně zaplacená, s mizerným vedením a žádnou perspektivou, je prostě jen prostředek přežití.

Ale když vytvoříme prostředí, kde mají lidé vliv, kde jsou slyšet, kde se mohou rozvíjet, najednou se dějí věci.

Práce jako součást života, ne jako trest

Práce má smysl. Ale jen tehdy, když nepřekáží životu.
Jako ředitel organizace sociálních služeb to vidím denně. Lidé nechtějí víc peněz jen proto, že jsou nenažraní. Chtějí jistotu. Důstojnost. Vyváženost. Normální život.

A já jim to nepřestanu přát, když to půjde a bude vůle.

Na závěr

Možná že ne všichni musíme „milovat svoji práci“.
Ale bylo by fajn, kdyby nás alespoň neničila.
A kdyby zůstalo dost energie na to nejdůležitější:
na život samotný.

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 11.8.2025 7:00 | karma článku: 3,75 | přečteno: 68x

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 51
  • Celková karma 10,95
  • Průměrná čtenost 378x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

