Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.
Žádné velké kariérní ambice, žádná vášeň, žádná potřeba „něčeho dosáhnout“. Hlavně mít klid. A zaplatit složenky.
👉 Zdroj: iDNES.cz – Češi pracují hlavně kvůli výplatě
A víte co? Já se jim na jednu stranu nedivím.
Co čekáme od práce?
Před dvaceti lety chtěli lidi „dělat kariéru“, být „úspěšní“ a „něco znamenat“. Dneska chtějí:
- přežít měsíc bez půjčky,
- nebýt večer úplně vyřízení,
- a mít aspoň chvíli na děti, partnera nebo klid na duši.
Jestli tohle není kariérní úspěch dnešní doby, tak co potom?
A co zaměstnavatelé?
Často slyším vedoucí na poradách říkat: „Dnešní lidi už nemají motivaci.“
No… ono se těžko hledá vnitřní motivace, když navenek nedostáváš uznání, peníze, ani bezpečí. Práce, která je nedůstojně zaplacená, s mizerným vedením a žádnou perspektivou, je prostě jen prostředek přežití.
Ale když vytvoříme prostředí, kde mají lidé vliv, kde jsou slyšet, kde se mohou rozvíjet, najednou se dějí věci.
Práce jako součást života, ne jako trest
Práce má smysl. Ale jen tehdy, když nepřekáží životu.
Jako ředitel organizace sociálních služeb to vidím denně. Lidé nechtějí víc peněz jen proto, že jsou nenažraní. Chtějí jistotu. Důstojnost. Vyváženost. Normální život.
A já jim to nepřestanu přát, když to půjde a bude vůle.
Na závěr
Možná že ne všichni musíme „milovat svoji práci“.
Ale bylo by fajn, kdyby nás alespoň neničila.
A kdyby zůstalo dost energie na to nejdůležitější:
na život samotný.
ALEŠ URBAN
