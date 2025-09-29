Povinný rok důchodců v sociálních službách?

Dnešním dnem začal další ročník Týdne sociálních služeb. No a občas se ve veřejném prostoru objeví nápady, které spíš než seriózní diskusi evokují špatný satirický scénář.

Nejnověji to byl návrh na povinný rok práce seniorů v sociálních službách – údajně jako forma „důchodové povinnosti“, která by mohla přinést pomoc přetíženému sektoru a zároveň dát starším lidem nový smysl.

Není to ale spíš důkaz, jak zoufale se snažíme řešit problémy systému narychlo slepenými idejemi.

Sociální služby nejsou odkladiště ani trest

Práce v sociálních službách je náročná. Nejen fyzicky, ale hlavně lidsky. Vyžaduje trpělivost, empatii, odolnost i odbornost. Představa, že do těchto rolí „nasadíme“ seniory, kteří třeba celý život pracovali v kanceláři, u pásu nebo jako řidiči, je hluboce nepochopením smyslu této práce.

Zkrátka: pečovatelky, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci a to nejsou pozice, které může zastávat kdokoliv jen tak „na zkoušku“. A už vůbec ne povinně.

Chybí lidé. Ale hlavně podmínky

Ano, chybí personál. Ale proč? Protože tato práce je stále špatně ohodnocená, fyzicky náročná, často bez odpovídající společenské prestiže. Protože systém nepočítá s dlouhodobou strategií péče a místo důstojných investic se lepí díry.

Opravdu si někdo myslí, že tento stav zachrání sedmdesátiletý důchodce, který se má ještě „nějak odvděčit státu“?

Staří lidé si zaslouží důstojné stáří, ne náhradní vojnu

Stáří má být odměnou, ne trestem. Pokud chceme, aby senioři zůstávali aktivní, zapojujme je dobrovolně – například jako mentory, dobrovolníky, pomocníky ve vzdělávání nebo komunitním životě. Ale nikdy ne jako levnou pracovní sílu, která zalepí systémové selhání.

Možná by stálo za to obrátit otázku jinak: Proč je naše společnost ochotna vymýšlet povinnosti pro seniory, ale ne povinnosti pro politiky investovat do důstojné péče a pracovních podmínek v sociálních službách?

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 29.9.2025 6:35 | karma článku: 4,78 | přečteno: 58x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Důchod letos, nebo až v lednu? Rozdíl v tisících, rozhodnutí je na vás

Rozhodování o odchodu do penze není jen věcí emocí, ale čím dál častěji i tvrdých čísel. Nejnovější informace ukazují, že načasování podání žádosti o důchod může ovlivnit měsíční penzi i o několik tisíc korun.

26.9.2025 v 7:00 | Karma: 12,79 | Přečteno: 234x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Levné, hezké… a pod čínským dohledem?

Soláry, auta, technologie – co všechno ještě dobrovolně svěříme do rukou jiné velmoci? Známe to všichni. Otevřete oblíbený e-shop a vidíte lákavou nabídku:

24.9.2025 v 7:00 | Karma: 7,87 | Přečteno: 309x | Diskuse | Ekonomika

ALEŠ URBAN

Česká republika má kvalitní péči o seniory. Ale není, kde ji poskytovat.

Když umíme pomáhat dobře, ale už ne dostatečně. Zní to jako dobrá zpráva: Česká republika se podle mezinárodního srovnání řadí ke špičce v kvalitě péče o seniory.

22.9.2025 v 7:15 | Karma: 9,32 | Přečteno: 125x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Na platy není? Ale na růst těch politických se vždy najde.

Zaměstnanci v přímé péči čekají, politici zvedají ruku. Vítejte v realitě roku 2025. Zdravotní sestry? Zvažují odchod kvůli mzdám. Sociální pracovníci? Vydávají se na hranici vyhoření, přestože zajišťují pomoc těm nejslabším.

16.9.2025 v 7:00 | Karma: 22,84 | Přečteno: 400x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Protesty ve zdravotnictví? A co sociální služby?

Není správné zapomínat na ty, kteří pečují každý den a tiše, bez kamer, za zlomek platu. Zdravotnické odbory znovu vyrazily do ulic.

10.9.2025 v 7:00 | Karma: 10,84 | Přečteno: 121x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

23. září 2025  16:02

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...

Další násilné úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé

28. září 2025  18:19,  aktualizováno  29.9 8:05

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a...

Čechy ve frontě na levné letadlo překvapil spolucestující. Prezident Petr Pavel

29. září 2025  7:53

Takové překvapení byste asi na cestě z Londýna do Prahy nízkonákladovými aerolinkami nečekali. Mezi...

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

29. září 2025  7:36

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne...

Střelba v mormonském kostele v USA má už čtyři oběti, dalších osm je zraněných

29. září 2025  7:31

Nejméně čtyři lidi zabil a osm zranil střelec v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém...

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 64
  • Celková karma 14,56
  • Průměrná čtenost 361x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.