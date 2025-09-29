Povinný rok důchodců v sociálních službách?
Nejnověji to byl návrh na povinný rok práce seniorů v sociálních službách – údajně jako forma „důchodové povinnosti“, která by mohla přinést pomoc přetíženému sektoru a zároveň dát starším lidem nový smysl.
Není to ale spíš důkaz, jak zoufale se snažíme řešit problémy systému narychlo slepenými idejemi.
Sociální služby nejsou odkladiště ani trest
Práce v sociálních službách je náročná. Nejen fyzicky, ale hlavně lidsky. Vyžaduje trpělivost, empatii, odolnost i odbornost. Představa, že do těchto rolí „nasadíme“ seniory, kteří třeba celý život pracovali v kanceláři, u pásu nebo jako řidiči, je hluboce nepochopením smyslu této práce.
Zkrátka: pečovatelky, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci a to nejsou pozice, které může zastávat kdokoliv jen tak „na zkoušku“. A už vůbec ne povinně.
Chybí lidé. Ale hlavně podmínky
Ano, chybí personál. Ale proč? Protože tato práce je stále špatně ohodnocená, fyzicky náročná, často bez odpovídající společenské prestiže. Protože systém nepočítá s dlouhodobou strategií péče a místo důstojných investic se lepí díry.
Opravdu si někdo myslí, že tento stav zachrání sedmdesátiletý důchodce, který se má ještě „nějak odvděčit státu“?
Staří lidé si zaslouží důstojné stáří, ne náhradní vojnu
Stáří má být odměnou, ne trestem. Pokud chceme, aby senioři zůstávali aktivní, zapojujme je dobrovolně – například jako mentory, dobrovolníky, pomocníky ve vzdělávání nebo komunitním životě. Ale nikdy ne jako levnou pracovní sílu, která zalepí systémové selhání.
Možná by stálo za to obrátit otázku jinak: Proč je naše společnost ochotna vymýšlet povinnosti pro seniory, ale ne povinnosti pro politiky investovat do důstojné péče a pracovních podmínek v sociálních službách?
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.