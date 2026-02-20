Porodnost padá. A my pořád řešíme jen důchody

Nová data z nemocnic potvrzují to, co už delší dobu tušíme: porodnost v Česku padá rychleji, než čekaly i pesimistické scénáře. Nejde o drobný výkyv. Nejde o covidový dozvuk. Jde o strukturální změnu.

A ta má dalekosáhlé důsledky.

Ve veřejné debatě se roky řeší důchodová reforma, věk odchodu do penze, udržitelnost systému. To všechno jsou legitimní otázky. Jenže málokdo říká nahlas jednoduchou věc: pokud se nerodí děti, žádná důchodová reforma dlouhodobě systém nezachrání.

Ekonomika může růst. Produktivita může růst. Ale bez lidí to nepůjde.

Proč se rodí méně dětí?

Nejjednodušší odpověď zní: mladí lidé se bojí budoucnosti. Ale to je jen část příběhu.

Realita je složitější.

Bydlení je drahé a nedostupné. Kombinace hypotéky, vysokých nákladů na energie a nejistoty na trhu práce není ideální prostředí pro plánování rodiny.
Mladé páry dnes často řeší, zda si mohou dovolit první byt, natož druhé dítě.

Další faktor je změna životního stylu. Kariéra, osobní rozvoj, cestování – to vše je legitimní. Společnost se posunula. Mateřství a otcovství už nejsou automatický „další krok“, ale vědomé rozhodnutí. A vědomá rozhodnutí se v nejisté době odkládají.

Pak je tu ještě jeden méně diskutovaný rozměr: důvěra ve stát. Pokud lidé nemají pocit, že stát dokáže zajistit stabilní prostředí, kvalitní zdravotnictví, dostupné školky a férové podmínky pro rodiče, jejich ochota zakládat rodinu logicky klesá.

Demografie není jen statistika

Propad porodnosti není abstraktní číslo v tabulce. Je to budoucí nedostatek pracovníků, zdravotníků, učitelů, pracovníků v sociálních službách. Je to tlak na veřejné finance. Je to proměna celé společnosti.

V sociálních službách už dnes vidíme první náznaky: stárnoucí populace, rostoucí počet klientů, nedostatek personálu. Pokud se trend nezmění, bude tlak jen sílit.

Mluví se o automatizaci, o umělé inteligenci, o vyšší produktivitě. Ano, technologie pomohou. Ale péči o seniory, práci v nemocnici nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením zatím žádný algoritmus nenahradí.

Co s tím?

Krátkodobá řešení neexistují. Demografie je běh na desetiletí.

Stát může:

  • podporovat dostupné bydlení,
  • posilovat dostupnost školek a dětských skupin,
  • vytvářet flexibilnější pracovní podmínky pro rodiče,
  • zjednodušit a zpřehlednit podporu rodin.

Ale ještě důležitější je něco jiného: vrátit lidem pocit jistoty.

Rodina je investice na dvacet, třicet let dopředu. Pokud společnost vysílá signál nejistoty, vysokého zadlužení, politické nestability a neustálých krizí, nelze se divit, že mladí váhají.

Nejde o morální apel

Téma porodnosti se často zvrhne do moralizování. „Mladí jsou sobci.“ „Nechtějí odpovědnost.“ To je zkratka.

Rozhodnutí mít dítě je jedno z největších životních rozhodnutí. A čím je svět složitější, tím je těžší ho udělat.

Pokud chceme změnit trend, nestačí kampaně ani jednorázové příspěvky. Potřebujeme dlouhodobou, stabilní a srozumitelnou politiku rodinné podpory. A hlavně méně krátkodobého PR a více skutečných kroků.

Protože pokud dnes neřešíme porodnost vážně, budeme za dvacet let řešit mnohem tvrdší problém. A ten už nepůjde vyřešit jednou reformou nebo dalším zákonem.

Demografie se nedá přehlasovat.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 20.2.2026 7:00 | karma článku: 5,72 | přečteno: 67x

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 95
  • Celková karma 18,72
  • Průměrná čtenost 533x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

