Podpory nejsou sprosté slovo. Je dobře, že se o nich znovu mluví.

V posledních dnech se ve veřejném prostoru znovu objevila témata, která by za jiných okolností měla být běžnou součástí odborné diskuse.

Bohužel, u nás se často zvrhnou v boj o titul „kdo si zaslouží pomoc“ a „kdo je parazit“. Tentokrát je to návrat k přídavkům na děti, ale v širším kontextu jde o potřebu důsledné revize všech podpor a dávek – a to je dobře.

Zásadní je jedna věc: neřešit dávky jako jednu uzavřenou škatulku, ale podívat se na celý systém. A ten dnes potřebuje změnu.

Nejen pečující rodiny, ale i organizace a kraje

Rodiny, které pečují o osoby se zdravotním postižením nebo seniory, dnes čelí enormnímu tlaku. A není to jen o emocích. Jsou to tvrdá čísla. Stát na ně často přenáší odpovědnost, ale podpora zůstává směšná nebo extrémně zbyrokratizovaná.

Jenže pečující nejsou jediní, kdo je ve hře. Kraje, příspěvkové organizace, poskytovatelé sociálních služeb – ti všichni nesou náklady na péči. A pokud opravdu chceme, aby bylo o naše nejzranitelnější občany postaráno důstojně, musí mít podporu i tito poskytovatelé. Třeba formou účelových investičních dotací, standardizovaného příspěvku na lůžko nebo alespoň predikovatelného financování na více než jeden rok.

Jako ředitel příspěvkové organizace vím, že každá nestabilita ve financování padá na záda zaměstnanců a klientů. Tohle není ideologie. To je praxe.

Co potřebujeme?

  • Transparentní a pravidelně aktualizovaný systém dávek s jasnou adresností.
  • Podpory nejen pro jednotlivce, ale i pro organizace a zřizovatele, kteří nesou odpovědnost za síť služeb.
  • Zohlednění regionálních rozdílů – příklad život na Vysočině má jiné náklady než v centru Prahy, stejně tak potřeby služeb nejsou všude stejné.
  • Investice do digitálního systému dávek, který bude lidský, srozumitelný a nebude lidi urážet nebo nutit běhat po úřadech jako ve 20. století.

Proto říkám: ano, je dobře, že se otevírá téma dávek

Pokud chceme moderní, důstojnou a funkční společnost, musíme si přiznat, že podpory nejsou sprosté slovo. Naopak – jsou to nástroje soudržnosti a stability. A je jedno, jestli jde o přídavky na děti, o příspěvky na péči, podporu sociálních služeb nebo kompenzace pro organizace.

Je jen třeba držet kurz, být féroví, přemýšlet systémově – a nenechat se zatlačit do laciné populistické rétoriky, že pomoc je synonymem pro zneužívání.

Autor: ALEŠ URBAN | středa 5.11.2025 7:00 | karma článku: 3,04 | přečteno: 53x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Češi platí nejdražší elektřinu v Evropě. Proč a kdo za to může?

Evropští statistici potvrdili to, co tušíme už delší dobu. Česká republika se ocitla na nelichotivém prvním místě žebříčku států EU podle výše cen elektřiny pro domácnosti.

3.11.2025 v 7:00 | Karma: 34,79 | Přečteno: 2280x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Maximální rychlost pro chodce? Slovensko nastavuje novou laťku v absurdech

Představte si, že jdete po ulici a najednou vám přijde pokuta. Ne za parkování, ne za nedání přednosti, ale za to, že jste šli moc rychle. Ne, tohle není scénář z dystopického románu ani špatný vtip.

30.10.2025 v 7:00 | Karma: 11,46 | Přečteno: 379x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Česká republika na bojkotu Green Dealu „prý“ prodělá kalhoty

Nejspíše populistická snaha ochránit obyvatele před zdražením vede paradoxně k většímu škodění ekonomice.

27.10.2025 v 7:00 | Karma: 6,43 | Přečteno: 346x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Byty jako v Paříži, platy jako ve Varnsdorfu?

V posledních dnech se opět rozhořela debata o cenách bydlení v Praze. Je to nekonečné téma, které rezonuje.

22.10.2025 v 7:00 | Karma: 31,61 | Přečteno: 2792x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Bydlení jako nedostupný sen. Když i garáž stojí víc než byt v menším městě

Zatímco se v Česku vedou debaty o valorizaci důchodů, růstu platů nebo podfinancovaném sociálním systému, v pozadí dál tiše, ale neúprosně narůstá jiný problém: nedostupnost bydlení pro běžné lidi.

14.10.2025 v 7:35 | Karma: 25,66 | Přečteno: 1750x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Rychlé šípy
vydáno 29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Klimatická žaloba se stížností u Ústavního soudu neuspěla. „Nečinnost vlády“ není nezákonná

5. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  10:18

Stížností spolku Klimatická žaloba se po letech soudních peripetií zabýval i Ústavní soud. Ve...

Olda udá kohokoliv. Samir Hauser se v klipu o zrádcích ostře opřel do Klempíře

5. listopadu 2025  10:15

Zpěvák Samir Hauser, frontman kapely Vanessa, vydal svůj první protestsong. Skladba se jmenuje...

Házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše, citoval šéf lidovců Babiše

5. listopadu 2025,  aktualizováno  10:15

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu....

Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně jedenáct lidí

5. listopadu 2025  1:11,  aktualizováno  10:13

Nejméně jedenáct lidí zemřelo a dalších třicet pět utrpělo zranění při požáru, který v úterý večer...

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 72
  • Celková karma 14,38
  • Průměrná čtenost 435x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.