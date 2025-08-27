Po předčasné euforii přišla penzijní kocovina.

Aneb když všichni chtěli odejít, ale teď už není kam. Ještě před rokem jsme zažívali důchodovou lavinu.

Lidé odcházeli do předčasného důchodu hromadně, téměř jako by někdo rozhlásil: „Poslední vlak odjíždí, naskočte!“ A tak také učinili – během jednoho roku přibylo téměř 100 tisíc nových předčasných důchodců, což bylo téměř o 70 tisíc víc než běžně.

Dnes? Ticho. Pokles. Náraz do reality.
Po radikálním zpřísnění pravidel klesl počet předčasných důchodců na třetinu loňského počtu. Ministerstvo financí si oddychlo, demografové mhouří oči a pracující generace dál počítá, kolik let ještě „musí“.

Co se změnilo?

Zásadní změna přišla loni: vláda rozhodla, že předčasný důchod bude méně výhodný. Kdo odejde dříve než 5 let před termínem, přijde o více peněz než dříve. Valorizace důchodů byla zároveň omezena. Jinými slovy – žádná výhoda za to, že odejdete dřív.

A výsledek? Lidé si spočítali, že se to už jednoduše nevyplatí. A tak místo předčasného důchodu pracují dál anebo minimálně vyčkávají.

Když je motivace jen v číslech

Z celé situace ale vystupuje jasný signál: lidé neodcházeli proto, že by chtěli „v klidu dožít“, ale protože nevěřili systému a obávali se, že jim stát zase něco vezme. Proto volili cestu: Radši méně, ale jistě.

Když je důchodový systém nejistý, reagují lidé zcela přirozeně: chtějí rychle čerpat, než se pravidla zase změní. A nelze se jim divit.

Co to říká o systému?

Že systém není předvídatelný. A že nefunguje důvěra. Pokud se pravidla důchodů mění stejně rychle jako počasí na Vysočině, nemůžeme se divit, že občané volí strategii „včasného útěku“.

Navíc: čím víc lidem komplikujeme možnost odejít důstojně, tím víc prodlužujeme frustraci ve společnosti. Představte si čerstvého šedesátníka ve fyzicky náročné profesi. Místo úlevy dostane jen výpočet, kolik let mu ještě zbývá a o kolik si pohorší, pokud chce odejít dřív.

Co teď?

Pokud má mít důchodový systém důvěru, potřebujeme tři věci:

  1. Stabilní a srozumitelná pravidla.
  2. Férovost napříč profesemi.
  3. Důstojnost bez švindlování.

S tím zatím stále bojujeme. Důchodový zlom sice zpomalil výdaje, ale otázka zůstává: získal stát čas, nebo jen odložil problém a co další vlády?

Autor: ALEŠ URBAN | středa 27.8.2025 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Z poradce je kamarád. Z kamaráda expert. A z experta výdaj.

„Poradci nejsou zaměstnanci.“ Tahle věta zazněla v různých obměnách od politiků, když byli dotázáni, proč mají úřady vlády a ministerstva desítky až stovky externích „poradců“, kteří ročně stojí daňové poplatníky stovky milionů.

25.8.2025 v 7:00 | Karma: 19,01 | Přečteno: 262x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Odliv mladých: slovenská realita a česká hrozba

Na Slovensku se dnes řeší fenomén, který může být varováním i pro nás v Česku a mladí lidé odcházejí do zahraničí za lepším životem a jen málokdy se vracejí zpět.

21.8.2025 v 7:00 | Karma: 9,37 | Přečteno: 233x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Vláda přidává státním zaměstnancům a zavádí digitální daň. Kdo to pocítí nejvíce?

Když se podíváme na nejnovější rozhodnutí vlády, vidíme dva zásadní kroky: zvýšení platů státních zaměstnanců a zavedení sedmiprocentní digitální daně. Na první pohled jde o opatření, která vypadají pozitivně.

18.8.2025 v 7:48 | Karma: 8,78 | Přečteno: 381x | Diskuse | Ekonomika

ALEŠ URBAN

Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme

Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.

15.8.2025 v 7:00 | Karma: 15,34 | Přečteno: 508x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou

Toto heslo, kdysi řekl jeden politik. Od té doby slyšíme od ostatních politiků, že „stát se přece nedá řídit jako firma“. A víte co? Mají pravdu. Ale to ještě neznamená, že by ve vedení státu neměli být schopní manažeři.

13.8.2025 v 7:00 | Karma: 11,15 | Přečteno: 204x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

21. srpna 2025

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

19. srpna 2025  21:48

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...

Trump má v Bílém domě vést jednání o Gaze. Kdo se jej zúčastní zatím není jasné

27. srpna 2025  6:49

V Bílém domě se má ve středu odehrát velké jednání o palestinském Pásmu Gazy a poválečným plánech...

Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

27. srpna 2025  6:19

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí...

Firma chce přestavět hotel z Party hic. Její prohlášení protesty neutišilo

27. srpna 2025  6:12

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané...

Po letech bídy si ovocnáři chválí úrodu. Pálenice mají žně, lidé si ale připlatí

27. srpna 2025  5:43

Ačkoliv letošní počasí milovníky parných letních dnů příliš nepotěšilo, zemědělským plodinám...

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 57
  • Celková karma 11,95
  • Průměrná čtenost 373x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.