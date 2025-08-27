Po předčasné euforii přišla penzijní kocovina.
Lidé odcházeli do předčasného důchodu hromadně, téměř jako by někdo rozhlásil: „Poslední vlak odjíždí, naskočte!“ A tak také učinili – během jednoho roku přibylo téměř 100 tisíc nových předčasných důchodců, což bylo téměř o 70 tisíc víc než běžně.
Dnes? Ticho. Pokles. Náraz do reality.
Po radikálním zpřísnění pravidel klesl počet předčasných důchodců na třetinu loňského počtu. Ministerstvo financí si oddychlo, demografové mhouří oči a pracující generace dál počítá, kolik let ještě „musí“.
Co se změnilo?
Zásadní změna přišla loni: vláda rozhodla, že předčasný důchod bude méně výhodný. Kdo odejde dříve než 5 let před termínem, přijde o více peněz než dříve. Valorizace důchodů byla zároveň omezena. Jinými slovy – žádná výhoda za to, že odejdete dřív.
A výsledek? Lidé si spočítali, že se to už jednoduše nevyplatí. A tak místo předčasného důchodu pracují dál anebo minimálně vyčkávají.
Když je motivace jen v číslech
Z celé situace ale vystupuje jasný signál: lidé neodcházeli proto, že by chtěli „v klidu dožít“, ale protože nevěřili systému a obávali se, že jim stát zase něco vezme. Proto volili cestu: Radši méně, ale jistě.
Když je důchodový systém nejistý, reagují lidé zcela přirozeně: chtějí rychle čerpat, než se pravidla zase změní. A nelze se jim divit.
Co to říká o systému?
Že systém není předvídatelný. A že nefunguje důvěra. Pokud se pravidla důchodů mění stejně rychle jako počasí na Vysočině, nemůžeme se divit, že občané volí strategii „včasného útěku“.
Navíc: čím víc lidem komplikujeme možnost odejít důstojně, tím víc prodlužujeme frustraci ve společnosti. Představte si čerstvého šedesátníka ve fyzicky náročné profesi. Místo úlevy dostane jen výpočet, kolik let mu ještě zbývá a o kolik si pohorší, pokud chce odejít dřív.
Co teď?
Pokud má mít důchodový systém důvěru, potřebujeme tři věci:
- Stabilní a srozumitelná pravidla.
- Férovost napříč profesemi.
- Důstojnost bez švindlování.
S tím zatím stále bojujeme. Důchodový zlom sice zpomalil výdaje, ale otázka zůstává: získal stát čas, nebo jen odložil problém a co další vlády?
ALEŠ URBAN
Z poradce je kamarád. Z kamaráda expert. A z experta výdaj.
„Poradci nejsou zaměstnanci.“ Tahle věta zazněla v různých obměnách od politiků, když byli dotázáni, proč mají úřady vlády a ministerstva desítky až stovky externích „poradců“, kteří ročně stojí daňové poplatníky stovky milionů.
ALEŠ URBAN
Odliv mladých: slovenská realita a česká hrozba
Na Slovensku se dnes řeší fenomén, který může být varováním i pro nás v Česku a mladí lidé odcházejí do zahraničí za lepším životem a jen málokdy se vracejí zpět.
ALEŠ URBAN
Vláda přidává státním zaměstnancům a zavádí digitální daň. Kdo to pocítí nejvíce?
Když se podíváme na nejnovější rozhodnutí vlády, vidíme dva zásadní kroky: zvýšení platů státních zaměstnanců a zavedení sedmiprocentní digitální daně. Na první pohled jde o opatření, která vypadají pozitivně.
ALEŠ URBAN
Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme
Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.
ALEŠ URBAN
Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou
Toto heslo, kdysi řekl jeden politik. Od té doby slyšíme od ostatních politiků, že „stát se přece nedá řídit jako firma“. A víte co? Mají pravdu. Ale to ještě neznamená, že by ve vedení státu neměli být schopní manažeři.
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.