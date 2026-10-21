Placení stravy a ubytování v domovech seniorů
Případně s využitím úspor či pomoci rodiny, vyvolal v médiích a mezi veřejností obrovský poprask. Ministerstvo práce se k nápadu staví rezervovaně a lidé v diskusích mluví o „ataku na seniory“.
Nalijme si ale čistého vína. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a navrhovaná změna není projevem necitlivosti, ale čistou ekonomickou nutností, pokud nechceme, aby se systém pobytových služeb do několika let zhroutil.
Současný systém nepřímo dotuje i bohaté
Dnes platí zastropované maximální úhrady – 290 Kč za stravu a 335 Kč za ubytování denně. Reálné náklady na energie, údržbu budov, potraviny a provoz jsou však dramaticky vyšší. Rozdíl mezi stropem a skutečnými náklady se tak dnes skrytě dotuje z veřejných rozpočtů.
A v čem spočívá ta největší systémová nespravedlnost? Veřejné peníze takto doplácejí na ubytování a stravu úplně všem – bez ohledu na to, zda má senior minimální důchod, nebo miliony v úsporách a nemovitostech.
Pokud má člověk celoživotní úspory nebo majetek, je přirozené a spravedlivé, aby z nich hradil své životní náklady v domově důchodců stejně, jako to dělal celý život ve vlastním bytě. Veřejné dotace mají sloužit jako záchranná síť pro potřebné, ne jako plošný sponzoring ubytování pro každého.
Rodinná solidarita není přežitek
Návrh prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého správně počítá s tím, že pokud nestačí důchod ani úspory klienta, měla by nastoupit rodinná spoluúčast. V české společnosti se z alimentů na rodiče stalo strašidlo, přitom jde o běžný princip v řadě vyspělých evropských zemí.
Máme tu zavedenou vyživovací povinnost rodičů k dospělým dospívajícím dětem, ale jakmile dojde na opačný směr, tváříme se, že péče o rodiče ve stáří je výhradní povinností státu.
Samozřejmě, jak správně navrhuje asociace i odborníci z praxe:
- Musí existovat pevné ochranné limity.
- Nikdo nesmí zůstat bez péče jen proto, že nemá peníze. Pokud rodina objektivně nemá z čeho přispívat nebo by to ohrozilo její vlastní chod, musí nastoupit státní dávkový systém.
- Testování příjmů a vymáhání nesmí ležet na bedrech ředitelů domovů, ale na orgánech veřejné správy.
Bez reálných úhrad nová lůžka nepostavíme
Stárnutí populace je neúprosný fakt. Pokud chceme, aby soukromý i veřejný sektor stavěl nová lůžka a udržel kvalitu stravování a ubytování, poskytovatelé musejí mít předvídatelné a reálné financování.
Nemůžeme po domovech pro seniory chtít moderní prostředí, kvalitní jídlo a špičkové služby, když jim zákonem diktujeme ceny z minulého desetiletí a chybějící peníze pak neohotně lepíme zpožděnými dotacemi.
Návrh APSS ČR není o tom, že by chudí senioři skončili na ulici. Je o narovnání trhu, o odpovědnosti a o tom, aby se veřejné peníze soustředily tam, kde jsou skutečně potřeba – do přímé péče a pro ty, kteří si sami pomoci nemohou. Je čas přestat před tímto tématem zavírat oči.
Jak to vnímáte vy?
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