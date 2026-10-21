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Placení stravy a ubytování v domovech seniorů

ALEŠ URBAN
Návrh Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), aby si senioři v pobytových zařízeních hradili reálné náklady na jídlo a ubytování ze svého.

Případně s využitím úspor či pomoci rodiny, vyvolal v médiích a mezi veřejností obrovský poprask. Ministerstvo práce se k nápadu staví rezervovaně a lidé v diskusích mluví o „ataku na seniory“.

Nalijme si ale čistého vína. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a navrhovaná změna není projevem necitlivosti, ale čistou ekonomickou nutností, pokud nechceme, aby se systém pobytových služeb do několika let zhroutil.

Současný systém nepřímo dotuje i bohaté

Dnes platí zastropované maximální úhrady – 290 Kč za stravu a 335 Kč za ubytování denně. Reálné náklady na energie, údržbu budov, potraviny a provoz jsou však dramaticky vyšší. Rozdíl mezi stropem a skutečnými náklady se tak dnes skrytě dotuje z veřejných rozpočtů.

A v čem spočívá ta největší systémová nespravedlnost? Veřejné peníze takto doplácejí na ubytování a stravu úplně všem – bez ohledu na to, zda má senior minimální důchod, nebo miliony v úsporách a nemovitostech.

Pokud má člověk celoživotní úspory nebo majetek, je přirozené a spravedlivé, aby z nich hradil své životní náklady v domově důchodců stejně, jako to dělal celý život ve vlastním bytě. Veřejné dotace mají sloužit jako záchranná síť pro potřebné, ne jako plošný sponzoring ubytování pro každého.

Rodinná solidarita není přežitek

Návrh prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého správně počítá s tím, že pokud nestačí důchod ani úspory klienta, měla by nastoupit rodinná spoluúčast. V české společnosti se z alimentů na rodiče stalo strašidlo, přitom jde o běžný princip v řadě vyspělých evropských zemí.

Máme tu zavedenou vyživovací povinnost rodičů k dospělým dospívajícím dětem, ale jakmile dojde na opačný směr, tváříme se, že péče o rodiče ve stáří je výhradní povinností státu.

Samozřejmě, jak správně navrhuje asociace i odborníci z praxe:

  • Musí existovat pevné ochranné limity.
  • Nikdo nesmí zůstat bez péče jen proto, že nemá peníze. Pokud rodina objektivně nemá z čeho přispívat nebo by to ohrozilo její vlastní chod, musí nastoupit státní dávkový systém.
  • Testování příjmů a vymáhání nesmí ležet na bedrech ředitelů domovů, ale na orgánech veřejné správy.

Bez reálných úhrad nová lůžka nepostavíme

Stárnutí populace je neúprosný fakt. Pokud chceme, aby soukromý i veřejný sektor stavěl nová lůžka a udržel kvalitu stravování a ubytování, poskytovatelé musejí mít předvídatelné a reálné financování.

Nemůžeme po domovech pro seniory chtít moderní prostředí, kvalitní jídlo a špičkové služby, když jim zákonem diktujeme ceny z minulého desetiletí a chybějící peníze pak neohotně lepíme zpožděnými dotacemi.

Návrh APSS ČR není o tom, že by chudí senioři skončili na ulici. Je o narovnání trhu, o odpovědnosti a o tom, aby se veřejné peníze soustředily tam, kde jsou skutečně potřeba – do přímé péče a pro ty, kteří si sami pomoci nemohou. Je čas přestat před tímto tématem zavírat oči.

Jak to vnímáte vy?

Autor: ALEŠ URBAN | středa 21.10.2026 7:00 | karma článku: 4,30 | přečteno: 76x
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ALEŠ URBAN

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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

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