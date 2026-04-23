„Piji a jím jen dvakrát denně“: Když se z péče vytratí člověk
Titulek „Piji a jím jen dvakrát denně“ se stal symbolem pro selhání systému, který má ve svém středu mít ochranu těch nejzranitelnějších, ale místo toho v některých případech sklouzává k neosobnímu a až nedůstojnému zacházení.
Tato situace otevírá hlubokou otázku: Jak je možné, že v 21. století stále narážíme na místa, kde se základní lidské potřeby podřizují provoznímu řádu?
Past institucionálního myšlení
Problém, který průzkum odhalil, není ve většině případů o zlém úmyslu jednotlivců. Je o systému. Velkokapacitní ústavy jsou často postaveny na principech, které vyhovují spíše logistice než lidskému životu.
Pokud má personál na starosti desítky lidí na jedné chodbě a musí dodržet přísné harmonogramy hygieny, výdeje stravy a úklidu, individuální potřeba klienta se stává „překážkou v provozu“. Výsledkem je rigidita – jídlo a pití se podává tehdy, kdy je to naplánováno, nikoliv tehdy, kdy má člověk hlad nebo žízeň. Tento přístup postupně vede k tzv. institucionálnímu násilí, které je sice tiché, ale pro duši i tělo devastační.
Od přežívání k důstojnosti
Reakcí na tyto nedostatky by nemělo být jen zvýšení počtu kontrol, ale zásadní změna filozofie péče. Cesta vede přes transformaci sociálních služeb – tedy přesun od velkých, neosobních ústavů k menším, komunitním formám bydlení.
V komunitním typu služby, kde žije jen několik lidí v běžné domácnosti, je mnohem snazší zachovat lidskou tvář:
- Autonomie: Člověk by měl mít možnost rozhodnout se, kdy vstane, co bude jíst a jak stráví svůj volný čas.
- Přirozenost: Domov není místo, kde se „dodržuje směna“, ale místo, kde se žije. Pitný režim nebo přístup k jídlu musí být stejně přirozený jako v jakékoliv jiné domácnosti.
- Individuální přístup: Péče musí být šitá na míru konkrétnímu člověku, jeho zdravotnímu stavu a jeho biorytmu.
Lidská práva nejsou volitelná
Článek 1 Úmluvy o lidských právech jasně říká, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Tato věta nesmí zůstat jen na papíře. Právo na dostatečnou výživu, hydrataci a důstojné zacházení je nezpochybnitelné bez ohledu na míru postižení nebo věk.
Reportáž o nedostatcích v péči by měla sloužit jako katalyzátor změn. Je to připomínka pro zřizovatele, zákonodárce i samotné poskytovatele služeb, že sociální služby nejsou průmyslovým odvětvím. Jsou službou člověku. A pokud z nich vymažeme lidskost a právo na sebeurčení, nezbude z nich nic, co by si zasloužilo název „péče“.
Budoucnost sociálních služeb musí ležet v odvaze opustit staré ústavní modely a budovat prostředí, kde je důstojnost prioritou číslo jedna. Protože život v úctě a svobodě není luxus, ale základní právo každého z nás.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.