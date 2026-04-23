„Piji a jí jen dvakrát denně“: Když se z péče vytratí člověk

Nedávná reportáž ČT24 s mrazivým titulkem „Piji a jím jen dvakrát denně“ otevřela téma, o kterém se v odborných kruzích mluví dlouho, ale veřejnost jím byla právem šokována.

Titulek „Piji a jím jen dvakrát denně“ se stal symbolem pro selhání systému, který má ve svém středu mít ochranu těch nejzranitelnějších, ale místo toho v některých případech sklouzává k neosobnímu a až nedůstojnému zacházení.

Tato situace otevírá hlubokou otázku: Jak je možné, že v 21. století stále narážíme na místa, kde se základní lidské potřeby podřizují provoznímu řádu?

Past institucionálního myšlení

Problém, který průzkum odhalil, není ve většině případů o zlém úmyslu jednotlivců. Je o systému. Velkokapacitní ústavy jsou často postaveny na principech, které vyhovují spíše logistice než lidskému životu.

Pokud má personál na starosti desítky lidí na jedné chodbě a musí dodržet přísné harmonogramy hygieny, výdeje stravy a úklidu, individuální potřeba klienta se stává „překážkou v provozu“. Výsledkem je rigidita – jídlo a pití se podává tehdy, kdy je to naplánováno, nikoliv tehdy, kdy má člověk hlad nebo žízeň. Tento přístup postupně vede k tzv. institucionálnímu násilí, které je sice tiché, ale pro duši i tělo devastační.

Od přežívání k důstojnosti

Reakcí na tyto nedostatky by nemělo být jen zvýšení počtu kontrol, ale zásadní změna filozofie péče. Cesta vede přes transformaci sociálních služeb – tedy přesun od velkých, neosobních ústavů k menším, komunitním formám bydlení.

V komunitním typu služby, kde žije jen několik lidí v běžné domácnosti, je mnohem snazší zachovat lidskou tvář:

  • Autonomie: Člověk by měl mít možnost rozhodnout se, kdy vstane, co bude jíst a jak stráví svůj volný čas.
  • Přirozenost: Domov není místo, kde se „dodržuje směna“, ale místo, kde se žije. Pitný režim nebo přístup k jídlu musí být stejně přirozený jako v jakékoliv jiné domácnosti.
  • Individuální přístup: Péče musí být šitá na míru konkrétnímu člověku, jeho zdravotnímu stavu a jeho biorytmu.

Lidská práva nejsou volitelná

Článek 1 Úmluvy o lidských právech jasně říká, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Tato věta nesmí zůstat jen na papíře. Právo na dostatečnou výživu, hydrataci a důstojné zacházení je nezpochybnitelné bez ohledu na míru postižení nebo věk.

Reportáž o nedostatcích v péči by měla sloužit jako katalyzátor změn. Je to připomínka pro zřizovatele, zákonodárce i samotné poskytovatele služeb, že sociální služby nejsou průmyslovým odvětvím. Jsou službou člověku. A pokud z nich vymažeme lidskost a právo na sebeurčení, nezbude z nich nic, co by si zasloužilo název „péče“.

Budoucnost sociálních služeb musí ležet v odvaze opustit staré ústavní modely a budovat prostředí, kde je důstojnost prioritou číslo jedna. Protože život v úctě a svobodě není luxus, ale základní právo každého z nás.

Autor: ALEŠ URBAN | čtvrtek 23.4.2026 7:00 | karma článku: 14,17 | přečteno: 428x

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 102
  • Celková karma 14,94
  • Průměrná čtenost 541x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

