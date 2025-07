Penzijko k přežití. Nebo k pohřbení?

Stát se chystá říznout do dalšího českého totemu – starého dobrého penzijka. Toho samého, kterým nám v devadesátkách babičky zajišťovaly důchod a banky nás ujišťovaly, že „i stokoruna měsíčně má smysl“.

Jenže experti dnes říkají něco úplně jiného: „Škrtněte příspěvky, nebo to celé zrušte.“ A ve vzduchu visí otázka, jestli nejde spíš o kremaci než o reformu.

Podle odborníků je staré penzijní připojištění fosilií, která dneska spíš škodí, než pomáhá. Zhodnocení na úrovni půl procenta ročně, přestože inflace dělá dvojciferné breakdance. Daňové výhody? Stát vlastně dotuje systém, který z lidí nedělá rentiéry, ale ztrátové romantiky.

A přitom se tu stále valí miliardy. Tři miliony lidí mají tyto „výhodné“ smlouvy. Proč? Protože v české kotlině platí zlaté pravidlo: Co je staré, je důvěryhodné. A hlavně na to nesahat.

Jenomže problém je, že zatímco starý model připomíná spořicí účet z dob Karla IV., stát mezitím přifoukl nové penzijní fondy, modernější, flexibilnější – ale pozor – bez onoho slavného státního příspěvku. To je jako kdybyste lidem nabízeli přechod z trabanta do elektromobilu, ale řekli jim, že si musí nabíječku koupit sami a silnici si postavit z betonu na vlastní náklady.

Ekonomové z Národní rozpočtové rady a dalších institucí proto volají po tom, aby stát přestal lít peníze do černé díry. „Stát nemá důvod dál dotovat produkt, který neplní účel,“ říká ekonom Pavel Peterka. Místo toho by mělo dojít k motivaci lidí přejít do nového systému – třeba tím, že se příspěvky začnou vázat jen na modernější fondy.

A co na to běžný člověk? Ten se chytá za hlavu. „Zas mi mění pravidla za pochodu!“ Ale je dobré si přiznat – ta pravidla nikdy moc dobře nefungovala. Jen jsme na to neměli odvahu si to přiznat. Dnes máme šanci tenhle sentimentální relikt poslat do důchodu.

Anebo si ho nechat na památku. Vedle sbírky telefonních karet.