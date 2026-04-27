Past efektivity: Když mozek zapomíná odpočívat
Tato práce sice nebyla intelektuálně stimulující, ale pro mozek byla paradoxně odpočinková. Byl to čas, kdy mohl „běžet na volnoběh“, zatímco my jsme mechanicky pracovali.
V čem je tedy problém?
- Informační zahlcení: Jakmile AI vyřeší rutinu během pár sekund, získáme prostor dostat do hlavy v kratším čase mnohem více informací. Jenže kapacita našeho mozku zůstává stejná, zatímco objem dat, které ho nutíme zpracovat, roste exponenciálně.
- Chybějící „proluky“: Díky automatizaci jedeme neustále na 100 % výkonu. Řešíme jen ty složité závěry a insighty, což mozek vyčerpává mnohem rychleji. Příklad z praxe: „4h čisté práce s AI mě unaví více než běžný pracovní den.“
- Rozevírání nůžek: Existuje neustálý rozpor mezi naší biologickou limitací a technologickou rychlostí. AI nám nešetří čas k odpočinku, ale k tomu, abychom do stejného časového úseku naskládali ještě více úkolů.
Závěr
AI je skvělý sluha, ale pokud ji využijeme jen k tomu, abychom se „kompletně přehltili informacemi“, můžeme brzy narazit na hranu svých mentálních sil.
Klíčem k přežití v éře automatizace tak zřejmě nebude jen schopnost ovládat nové nástroje, ale především schopnost vědomě dávkovat zátěž a dovolit mozku ty nudné, „neefektivní“ chvíle, které nutně potřebuje k regeneraci. AI sice udělá práci za nás, ale ty závěry musíme v hlavě stále nosit my.
Vnímáte to na sobě taky, že vás práce s AI vyčerpává jiným způsobem než ta klasická?
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.