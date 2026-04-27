Past efektivity: Když mozek zapomíná odpočívat

Hlavním přínosem AI je, že z procesu „kompletně vyřadí tu tzv. monkey work“. Dříve jsme trávili hodiny vyplňováním tabulek, mravenčí rešerší nebo rutinním formátováním.

Tato práce sice nebyla intelektuálně stimulující, ale pro mozek byla paradoxně odpočinková. Byl to čas, kdy mohl „běžet na volnoběh“, zatímco my jsme mechanicky pracovali.

V čem je tedy problém?

  • Informační zahlcení: Jakmile AI vyřeší rutinu během pár sekund, získáme prostor dostat do hlavy v kratším čase mnohem více informací. Jenže kapacita našeho mozku zůstává stejná, zatímco objem dat, které ho nutíme zpracovat, roste exponenciálně.
  • Chybějící „proluky“: Díky automatizaci jedeme neustále na 100 % výkonu. Řešíme jen ty složité závěry a insighty, což mozek vyčerpává mnohem rychleji. Příklad z praxe: „4h čisté práce s AI mě unaví více než běžný pracovní den.“
  • Rozevírání nůžek: Existuje neustálý rozpor mezi naší biologickou limitací a technologickou rychlostí. AI nám nešetří čas k odpočinku, ale k tomu, abychom do stejného časového úseku naskládali ještě více úkolů.

Závěr

AI je skvělý sluha, ale pokud ji využijeme jen k tomu, abychom se „kompletně přehltili informacemi“, můžeme brzy narazit na hranu svých mentálních sil.

Klíčem k přežití v éře automatizace tak zřejmě nebude jen schopnost ovládat nové nástroje, ale především schopnost vědomě dávkovat zátěž a dovolit mozku ty nudné, „neefektivní“ chvíle, které nutně potřebuje k regeneraci. AI sice udělá práci za nás, ale ty závěry musíme v hlavě stále nosit my.

Vnímáte to na sobě taky, že vás práce s AI vyčerpává jiným způsobem než ta klasická?

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 27.4.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

ALEŠ URBAN

„Piji a jím jen dvakrát denně“: Když se z péče vytratí člověk

Nedávná reportáž ČT24 s mrazivým titulkem „Piji a jím jen dvakrát denně“ otevřela téma, o kterém se v odborných kruzích mluví dlouho, ale veřejnost jím byla právem šokována.

23.4.2026 v 7:00 | Karma: 14,15 | Přečteno: 418x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Inovace v sociálních službách: Proč nejsou luxusem, ale nutností

Sociální sféra v Česku čelí dvěma velkým výzvám: stárnutí populace a chronickému nedostatku personálu. V tomto kontextu už inovace nejsou jen „třešničkou na dortu“, ale klíčovým nástrojem přežití celého systému.

13.4.2026 v 7:35 | Karma: 4,74 | Přečteno: 56x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Neviditelná oběť války: Jak konflikt v Íránu dopadá na sociální služby

Zatímco zprávy plní záběry z Hormuzského průlivu a tiskové konference světových lídrů, v tichosti se schyluje ke krizi v sektoru, který je na stabilitě závislý nejvíce – v sociálních službách.

10.4.2026 v 7:00 | Karma: 10,71 | Přečteno: 240x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Jak se z chudých tahají poslední peníze

V ekonomické teorii se tomu říká „daň z chudoby“. V realitě je to však mnohem drsnější disciplína. Je to soubor mechanismů, které způsobují, že být chudý je v konečném důsledku neúměrně drahé.

8.4.2026 v 7:00 | Karma: 37,98 | Přečteno: 2790x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Generace, která nehodlá „dožít“ v tichu: Jsou Husákovy děti budíčkem pro náš systém?

Dlouho jsme o nich mluvili jako o demografické vlně, která jednou „přetíží systém“. Jenže ta vlna právě dorazila k pobřeží a vypadá úplně jinak, než jsme si malovali v katastrofických scénářích.

6.3.2026 v 7:00 | Karma: 14,33 | Přečteno: 384x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 102
  • Celková karma 15,84
  • Průměrná čtenost 541x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.