Otázka, která mě přiměla k zamyšlení: Co je to vlastně svoboda?
Pro většinu z nás je svoboda automatickou součástí dne. Je to možnost rozhodnout se, kdy ráno vstaneme, co si dáme k snídani, kam půjdeme na procházku, s kým strávíme odpoledne nebo jaký si pustíme film. Svobodu často vnímáme jako absence hranic. Jako stav, kdy si můžeme dělat, co chceme.
Když se ale na svobodu podívám optikou sociálních služeb a práce se seniory či lidmi se zdravotním omezením, získává tento pojem úplně jiný, mnohem hlubší rozměr.
Svoboda není samozřejmost, je to možnost volby
V sociálních službách zjišťujeme, že svoboda velmi úzce souvisí s důstojností a možností volby.
Když člověk vlivem věku nebo nemoci ztratí část své soběstačnosti, jeho svět se často smrští. Hrozí, že za něj začne rozhodovat okolí – rodina, systém nebo personál v zařízení. Záměr bývá dobrý: chránit ho, zajistit mu bezpečí a péči. Jenže v té přemíře snahy o bezpečí se může velmi snadno ztratit to nejdůležitější: člověk sám a jeho vlastní vůle.
Svoboda v sociálních službách proto neznamená nechat člověka bez pomoci. Svoboda znamená vytvářet takové prostředí, kde má člověk i přes své limity stále kontrolu nad svým životem.
- Je to svoboda rozhodnout se, v kolik hodin chci jít spát, i když provozní řád říká něco jiného.
- Je to možnost vybrat si, zda chci dnes obědvat v jídelně s ostatními, nebo sám ve svém pokoji.
- Je to právo riskovat – protože přiměřené riziko k lidskému životu patří a snaha o absolutní bezpečí často vede k absolutní ztrátě svobody.
Pravá svoboda v péči začíná tam, kde přestaneme organizovat čas druhých a začneme jim naslouchat.
Moderní technologie jako nástroj svobody
Často se setkávám s názorem, že technologie nás o svobodu připravují nebo nás odcizují. V oblasti péče o zranitelné skupiny je to ale přesně naopak – moderní technologie mohou svobodu vracet.
Chytré senzory, monitorovací systémy nebo nositelná elektronika nedohlížejí na seniory proto, aby je omezovaly. Naopak. Umožňují jim žít bezpečně ve vlastním prostředí bez toho, aby u nich musel neustále někoho stát pečovatel. Dávají jim prostor dýchat, hýbat se a žít podle svého, přičemž pomoc dorazí přesně ve chvíli, kdy je opravdu potřeba.
Nástroje jako chytrá diagnostika nebo digitální asistentky uvolňují ruce personálu od zbytečné administrativy. A tento ušetřený čas pak můžeme věnovat tomu nejcennějšímu – lidskému kontaktu a rozhovoru, který člověku vrací pocit, že je slyšen a respektován.
Svoboda jako mezigenerační odpovědnost
Svoboda nikdy neexistuje ve vákuu. Vždy jde ruku v ruce s odpovědností. Jako společnost jsme tak svobodní a vyspělí, jak svobodný a důstojný život dokážeme zajistit těm nejzranitelnějším – našim seniorům a lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Až tedy příště budete přemýšlet nad tím, co pro vás znamená svoboda, zkuste si vzpomenout na to, že to nejsou jen velká gesta nebo cestování po světě. Svoboda je v těch nejmenších každodenních rozhodnutích. A naším úkolem v sociálních službách je dohlédnout na to, aby o tato rozhodnutí nikdo nepřišel jen proto, že mu ubývají síly.
ALEŠ URBAN
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