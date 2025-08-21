Odliv mladých: slovenská realita a česká hrozba
Nejde přitom o pár jednotlivců, ale o statisíce. Slovenské vysoké školy produkují vzdělané lidi, ale místo aby své znalosti a energii uplatnili doma, hledají budoucnost v Německu, Rakousku nebo Česku. A kdo zůstává, často propadá frustraci, kterou dokáže využít krajní pravice.
Když jsem si o tom četl, napadla mě otázka: Nehrozí něco podobného i u nás?
Česká republika se zatím tváří, že je na tom lépe. Praha, Brno i další města dokážou mladé přitahovat, máme slušnou kvalitu univerzit a relativně silný pracovní trh. Ale i tady vidíme varovné signály. Stále více vysokoškoláků odjíždí do zahraničí a nejen kvůli platu, ale i kvůli prostředí, které je tam často modernější, otevřenější a méně svázané byrokracií.
Podobně jako na Slovensku, i u nás je velkou otázkou důvěra mladých v politiku a stát. Pokud mají pocit, že jejich názory nikoho nezajímají, že se sliby neplní a že perspektiva je mlhavá, hledají cestu ven. A přesně v tomto okamžiku vzniká prostor pro radikální strany, které nabídnou jednoduchá řešení: „Oni za to můžou, my to změníme.“
Osobně to vidím i v sociálních službách a mladí lidé často říkají, že chtějí dělat práci, která má smysl. Ale pokud systém není nastaven tak, aby je férově ocenil a umožnil jim profesní růst, odejdou jinam. A to nejen z oboru, ale klidně i ze země.
Co s tím? Podle mě potřebujeme jasnou vizi, která mladým ukáže, že jejich budoucnost je právě tady. Nestačí jen zvyšovat platy nebo investovat do vzdělávání. Je potřeba, aby stát i zaměstnavatelé vytvářeli prostředí, kde se mladí cítí slyšeni, respektováni a motivováni. Pokud to nedokážeme, můžeme se brzy dostat do stejné situace jako Slovensko.
Protože jedno je jisté: ztratit mladou generaci je to nejhorší, co může stát potkat. Nejen kvůli ekonomice, ale i kvůli hodnotám a směřování celé společnosti.
ALEŠ URBAN
- Počet článků 55
- Celková karma 11,35
- Průměrná čtenost 378x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.