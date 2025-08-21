Odliv mladých: slovenská realita a česká hrozba

Na Slovensku se dnes řeší fenomén, který může být varováním i pro nás v Česku a mladí lidé odcházejí do zahraničí za lepším životem a jen málokdy se vracejí zpět.

Nejde přitom o pár jednotlivců, ale o statisíce. Slovenské vysoké školy produkují vzdělané lidi, ale místo aby své znalosti a energii uplatnili doma, hledají budoucnost v Německu, Rakousku nebo Česku. A kdo zůstává, často propadá frustraci, kterou dokáže využít krajní pravice.

Když jsem si o tom četl, napadla mě otázka: Nehrozí něco podobného i u nás?

Česká republika se zatím tváří, že je na tom lépe. Praha, Brno i další města dokážou mladé přitahovat, máme slušnou kvalitu univerzit a relativně silný pracovní trh. Ale i tady vidíme varovné signály. Stále více vysokoškoláků odjíždí do zahraničí a nejen kvůli platu, ale i kvůli prostředí, které je tam často modernější, otevřenější a méně svázané byrokracií.

Podobně jako na Slovensku, i u nás je velkou otázkou důvěra mladých v politiku a stát. Pokud mají pocit, že jejich názory nikoho nezajímají, že se sliby neplní a že perspektiva je mlhavá, hledají cestu ven. A přesně v tomto okamžiku vzniká prostor pro radikální strany, které nabídnou jednoduchá řešení: „Oni za to můžou, my to změníme.“

Osobně to vidím i v sociálních službách a mladí lidé často říkají, že chtějí dělat práci, která má smysl. Ale pokud systém není nastaven tak, aby je férově ocenil a umožnil jim profesní růst, odejdou jinam. A to nejen z oboru, ale klidně i ze země.

Co s tím? Podle mě potřebujeme jasnou vizi, která mladým ukáže, že jejich budoucnost je právě tady. Nestačí jen zvyšovat platy nebo investovat do vzdělávání. Je potřeba, aby stát i zaměstnavatelé vytvářeli prostředí, kde se mladí cítí slyšeni, respektováni a motivováni. Pokud to nedokážeme, můžeme se brzy dostat do stejné situace jako Slovensko.

Protože jedno je jisté: ztratit mladou generaci je to nejhorší, co může stát potkat. Nejen kvůli ekonomice, ale i kvůli hodnotám a směřování celé společnosti.

Autor: ALEŠ URBAN | čtvrtek 21.8.2025 7:00 | karma článku: 4,75 | přečteno: 109x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Vláda přidává státním zaměstnancům a zavádí digitální daň. Kdo to pocítí nejvíce?

Když se podíváme na nejnovější rozhodnutí vlády, vidíme dva zásadní kroky: zvýšení platů státních zaměstnanců a zavedení sedmiprocentní digitální daně. Na první pohled jde o opatření, která vypadají pozitivně.

18.8.2025 v 7:48 | Karma: 8,76 | Přečteno: 370x | Diskuse | Ekonomika

ALEŠ URBAN

Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme

Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.

15.8.2025 v 7:00 | Karma: 15,33 | Přečteno: 497x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou

Toto heslo, kdysi řekl jeden politik. Od té doby slyšíme od ostatních politiků, že „stát se přece nedá řídit jako firma“. A víte co? Mají pravdu. Ale to ještě neznamená, že by ve vedení státu neměli být schopní manažeři.

13.8.2025 v 7:00 | Karma: 11,15 | Přečteno: 202x | Diskuse | Politika

ALEŠ URBAN

Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.

O víkendu jsem si otevřel článek o tom, jak to Češi mají s prací. Zjistil jsem, že většina z nás Čechů pracuje hlavně kvůli výplatě.

11.8.2025 v 7:00 | Karma: 12,99 | Přečteno: 286x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Nevíte, proč se vám příští topení odrazí v peněžence tvrději než Evropanům?

Tak jsem se bavil s kamarádem ekonomem o tomto tématu a tady je pár řádků. Ne, tohle není další suchopárná analýza, ale čistý dopad na naše peněženky.

8.8.2025 v 7:00 | Karma: 19,19 | Přečteno: 519x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  19.8 6:19

Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...

Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

21. srpna 2025  10:02

Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na...

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

21. srpna 2025

Vysíláme „Češi mají hlubokou nedůvěru k institucím, včetně těch náboženských. Díky tomu u nás kvete...

Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy

21. srpna 2025  9:52

Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

21. srpna 2025  9:33

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 55
  • Celková karma 11,35
  • Průměrná čtenost 378x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.