Očkování, autismus a politika. Když se fakta mísí s nebezpečnými iluzemi

Objevilo se to znovu. Tentokrát v americké prezidentské kampani. Robert F. Kennedy Jr., kandidát, který si říká „nezávislý“, znovu otevírá téma, které by už dávno mělo být vyřešené: mýtus o spojitosti očkování a autismu.

A aby toho nebylo málo, přidává k tomu ještě kontroverzní výroky o obřízce u dětí a „vlivu mužských hormonů“.

To by možná bylo jen dalším bizarním výrokem z politické kampaně, kdyby se u něj nezastavil Donald Trump. Ten nejprve Kennedyho označil za „zajímavého kandidáta“ na viceprezidenta, a poté se od něj sice opatrně distancoval, ale zároveň naznačil, že on sám „není fanouškem očkování“.

Jinými slovy: místo, aby politici pomáhali šířit fakta, šíří pochybnosti. A tím bohužel pomáhají i růstu nedůvěry vůči vědě, medicíně a zdravému rozumu.

Mýtus, který měl být dávno mrtvý

Spojitost mezi očkováním (zejména MMR – spalničky, příušnice, zarděnky) a autismem byla již mnohokrát vyvrácena. Původní studie britského lékaře Andrewa Wakefielda z roku 1998, která tuto hypotézu šířila, byla stažena, označena za podvod a Wakefieldovi byl odebrán lékařský titul.

Navzdory tomu tento mýtus žije dál. A právě veřejně známé osobnosti – politici, celebrity, influenceři – mají obrovský vliv na to, zda bude pravda slyšet.

Když někdo jako Robert Kennedy Jr. prohlásí, že „autismus je epidemie způsobená očkováním“ a zároveň mluví o „škodlivém vlivu testosteronu na mozek dítěte“, nejsme daleko od návratu do středověku. A když to politici opakují nebo přinejmenším nezpochybní, stává se z toho zbraň.

Svoboda vs. odpovědnost

Zastánci těchto teorií často říkají: „Chci mít právo rozhodovat o zdraví svého dítěte.“ A my s tím souhlasíme. Jenže každé rozhodnutí má důsledky. Včetně rozhodnutí neočkovat. Společnost není složená z ostrovů, ale z propojených lidí. A rozhodnutí jednoho rodiče nechat své dítě bez vakcinace může ovlivnit desítky dalších – nemocné, slabší, starší.

Svoboda bez odpovědnosti není svobodou. Je sobectvím.

Kritické myšlení a role médií

Média mají odpovědnost. Ale ještě větší ji mají čtenáři, voliči, občané. Kdykoli slyšíme „šokující odhalení“ o vakcínách, hormonech nebo zázračných příčinách autismu, měli bychom se ptát: odkud to pochází? Kdo to říká? A co říkají odborníci?

Autismus je komplexní neurovývojová porucha. Vzniká kombinací genetických, vývojových a environmentálních faktorů. Je to spektrum, ne stigma. A rozhodně to není důsledek očkování.

Závěrem

V době, kdy máme přístup k nejlepším vědeckým poznatkům, by bylo absurdní vracet se ke konspiračním teoriím. Ale děje se to. A právě proto je důležité, aby lidé z praxe, z péče, z terénu – ale i rodiče, učitelé a zdravotníci – dál říkali nahlas, co víme. A co je prokázáno.

Autismus si nevybírá. A očkování zachraňuje životy. Není to otázka názoru. Je to otázka respektu k realitě.

Robert Kennedy Jr. opět šíří konspirační teorie, Trump ho přesto zvažoval jako VP

