Očkování, autismus a politika. Když se fakta mísí s nebezpečnými iluzemi
A aby toho nebylo málo, přidává k tomu ještě kontroverzní výroky o obřízce u dětí a „vlivu mužských hormonů“.
To by možná bylo jen dalším bizarním výrokem z politické kampaně, kdyby se u něj nezastavil Donald Trump. Ten nejprve Kennedyho označil za „zajímavého kandidáta“ na viceprezidenta, a poté se od něj sice opatrně distancoval, ale zároveň naznačil, že on sám „není fanouškem očkování“.
Jinými slovy: místo, aby politici pomáhali šířit fakta, šíří pochybnosti. A tím bohužel pomáhají i růstu nedůvěry vůči vědě, medicíně a zdravému rozumu.
Mýtus, který měl být dávno mrtvý
Spojitost mezi očkováním (zejména MMR – spalničky, příušnice, zarděnky) a autismem byla již mnohokrát vyvrácena. Původní studie britského lékaře Andrewa Wakefielda z roku 1998, která tuto hypotézu šířila, byla stažena, označena za podvod a Wakefieldovi byl odebrán lékařský titul.
Navzdory tomu tento mýtus žije dál. A právě veřejně známé osobnosti – politici, celebrity, influenceři – mají obrovský vliv na to, zda bude pravda slyšet.
Když někdo jako Robert Kennedy Jr. prohlásí, že „autismus je epidemie způsobená očkováním“ a zároveň mluví o „škodlivém vlivu testosteronu na mozek dítěte“, nejsme daleko od návratu do středověku. A když to politici opakují nebo přinejmenším nezpochybní, stává se z toho zbraň.
Svoboda vs. odpovědnost
Zastánci těchto teorií často říkají: „Chci mít právo rozhodovat o zdraví svého dítěte.“ A my s tím souhlasíme. Jenže každé rozhodnutí má důsledky. Včetně rozhodnutí neočkovat. Společnost není složená z ostrovů, ale z propojených lidí. A rozhodnutí jednoho rodiče nechat své dítě bez vakcinace může ovlivnit desítky dalších – nemocné, slabší, starší.
Svoboda bez odpovědnosti není svobodou. Je sobectvím.
Kritické myšlení a role médií
Média mají odpovědnost. Ale ještě větší ji mají čtenáři, voliči, občané. Kdykoli slyšíme „šokující odhalení“ o vakcínách, hormonech nebo zázračných příčinách autismu, měli bychom se ptát: odkud to pochází? Kdo to říká? A co říkají odborníci?
Autismus je komplexní neurovývojová porucha. Vzniká kombinací genetických, vývojových a environmentálních faktorů. Je to spektrum, ne stigma. A rozhodně to není důsledek očkování.
Závěrem
V době, kdy máme přístup k nejlepším vědeckým poznatkům, by bylo absurdní vracet se ke konspiračním teoriím. Ale děje se to. A právě proto je důležité, aby lidé z praxe, z péče, z terénu – ale i rodiče, učitelé a zdravotníci – dál říkali nahlas, co víme. A co je prokázáno.
Autismus si nevybírá. A očkování zachraňuje životy. Není to otázka názoru. Je to otázka respektu k realitě.
Zdroj:
Robert Kennedy Jr. opět šíří konspirační teorie, Trump ho přesto zvažoval jako VP
ALEŠ URBAN
Co by měla udělat nová vláda pro sociální oblast – nejen v Praze, ale i v krajích
S každou novou vládou přichází očekávání. Slova jako „změna“, „stabilita“ či „odpovědnost“ slýcháme často. Ale v oblasti sociálních služeb už nestačí jen slova.
ALEŠ URBAN
Povinný rok důchodců v sociálních službách?
Dnešním dnem začal další ročník Týdne sociálních služeb. No a občas se ve veřejném prostoru objeví nápady, které spíš než seriózní diskusi evokují špatný satirický scénář.
ALEŠ URBAN
Důchod letos, nebo až v lednu? Rozdíl v tisících, rozhodnutí je na vás
Rozhodování o odchodu do penze není jen věcí emocí, ale čím dál častěji i tvrdých čísel. Nejnovější informace ukazují, že načasování podání žádosti o důchod může ovlivnit měsíční penzi i o několik tisíc korun.
ALEŠ URBAN
Levné, hezké… a pod čínským dohledem?
Soláry, auta, technologie – co všechno ještě dobrovolně svěříme do rukou jiné velmoci? Známe to všichni. Otevřete oblíbený e-shop a vidíte lákavou nabídku:
ALEŠ URBAN
Česká republika má kvalitní péči o seniory. Ale není, kde ji poskytovat.
Když umíme pomáhat dobře, ale už ne dostatečně. Zní to jako dobrá zpráva: Česká republika se podle mezinárodního srovnání řadí ke špičce v kvalitě péče o seniory.
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.