O smrti s důstojností a o čtrnáctiletých, kteří ještě neumí říct „napořád“

Eutanazie. Slovo, které v sobě nese hrůzu i naději. Hrůzu z posledního rozhodnutí. Naději na konec bolesti. Přesto si myslím, že když se o ní bavíme – měli bychom mluvit pokorně, klidně a zodpovědně. A taky velmi opatrně.

Smrt může být menší bolest než život

Znám příběhy lidí, kteří odcházeli dlouho a trýznivě. Lidí, jejichž dny byly plné bolesti, bez možnosti pohybu, bez kontroly, bez důstojnosti.

A také těch, kteří své blízké prosili, aby to skončilo. A ti jim, s rozervaným srdcem, nemohli pomoct.

A právě pro tyto situace věřím, že eutanazie může být správná cesta.

Za přísných pravidel. Po vyčerpání všech možností. Za přítomnosti několika lékařů. A především – na základě svobodného, informovaného rozhodnutí dospělého člověka.

Dospělého. Člověka, který rozumí konečnosti, důsledkům, ztrátě i tomu, co znamená nikdy.

Ale dítě? Čtrnáctileté dítě?

Když jsem slyšel výrok paní poslankyně Šebelové, že by čtrnáctiletý člověk mohl rozhodovat o asistované sebevraždě, něco se ve mně sevřelo.

Ne proto, že by šlo o návrh zákona. Ale proto, že se vůbec taková možnost vysloví nahlas.

Protože jakmile se posune hranice u slov, může se časem posunout i v realitě.

A já říkám jasně: Ve čtrnácti nemá člověk nést rozhodnutí o vlastní smrti.

Ve čtrnácti si mnozí nejsou jistí ani tím, co cítí, co chtějí, nebo kým jsou.

Je to období hledání, nejistot, změn, emočních bouří a zlomených srdcí.

Dospívání je těžké – ale není to smrtelná diagnóza.

Pomáhejme – nelajkujme smrt

Pokud se dítě cítí ztracené, nemá dostat možnost odejít. Má dostat pomoc.

Ne jednorázové gesto nebo „respekt k autonomii“, ale dlouhodobou péči, přijetí, terapeutickou oporu.

Ve světě, kde roste počet úzkostí, depresí, tlaků ze škol, sítí, vztahů – by nemělo být řešením nabídnout únikovou cestu ze života.

Eutanazie ano. Ale až když už opravdu není jiná cesta.

Smrt s důstojností má své místo.

Ale stejně tak má své místo věk, hranice a odpovědnost.

Možná jednou jako společnost dospějeme k tomu, že těm, kdo skutečně trpí bez možnosti úlevy, nabídneme důstojné rozloučení.

Ale dřív, než to uděláme – nesmíme si splést bolest s pubertou. Konečnost se smutkem. A bezmoc se zmatkem.

Dítě není zralé rozhodovat o smrti. Je zralé být chráněno před tím, aby o ní muselo vůbec přemýšlet.

A my, dospělí, jsme tu od toho, abychom mu to umožnili.