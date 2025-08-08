Nevíte, proč se vám příští topení odrazí v peněžence tvrději než Evropanům?
Četl jsem totiž článek, který mě docela dostal.
Podle něj by české domácnosti mohly přijít až o 83 000 Kč ročně navíc, pokud vstoupí v platnost plán EU na zavedení emisních povolenek pro domácnosti, známý jako EU ETS 2. 😬
🔗 Zdroj: Novinky.cz – Emisní povolenky zatíží české rodiny téměř třikrát víc než německé
Proč zrovna Česko platí víc než Němci?
Cena povolenky se určuje v eurech a je jednotná pro celou EU, ale kupní síla ne.
Když průměrný Čech bere kolem 1 863 eur měsíčně, průměrný Němec víc než 4 634 eur, znamená to, že stejné štíhlé číslo na faktuře bolí dvakrát až třikrát víc u nás.
Plyn zdraží o pětinu, uhlí až o 40 %, benzín a nafta přibudou do ceny o 3 až 8 korun za litr – a to nejspíš jen začátek.
🔗 Zdroj: Echo24 – studio ekonomických dat, až 83 000 Kč navíc ročně
🔗 Zdroj: Novinky.cz – Hodnota energických dopadů v reálných korunách
Je to ekologická spravedlnost nebo fiasko sociální?
Noviny to trefně popisují jako sociální nešvar Evropské unie. Zatímco západní země mají vysoké mzdy, sociální sítě a ekologické dotace, Česko spíš balancuje mezi starými uhelnými kotli, chudší ekonomikou a vysokou závislostí domácností na uhlí a plynu.
🔗 Zdroj: Britské listy – Povolenky odkrývají sociální nespravedlnost
To znamená, že opatření, která v Německu můžou proběhnout bez většího dopadu, u nás zasahují rodiny s omezeným přebytkem – a tchýně v malém domku na Vysočině. Tam se už teď hodí každá stovka.
Kompenzace? Není rezervováno pro střední třídu
Evropské pravidla počítají s tím, že výnosy z emisních povolenek půjdou do tzv. Sociálního klimatického fondu – aby pomáhaly rodinám, co topí uhlím nebo mají nízké příjmy.
Ale jak upozorňuje hlavní ekonom, běžné střední třídě může podpora uniknout. A vláda zatím nemá jasný plán.
🔗 Zdroj: Echo24 – Sociální fond pro klimatické výzvy
Co s tím můžeme jako ČR udělat?
- Nečekejme, až bude horko v kalhotách, nucené změny se chystají už za rok a půl.
- Požadujme zastropování ceny povolenky nebo nastavení mechanismů, které se nezmění jednou ročně, ale flexibilně reagují.
🔗 Zdroj: E15 – Hrozba cenového skoku a státní pojistka
- Domáhejme kompenzační mechanismy, které opravdu fungují – nejen pro nejchudší, ale i tu střední vrstvu, co zrovna není na hraně.
- Dbejte na energetickou úspornost už teď – lepší zateplení, přechod na obnovitelné zdroje a úsporná spotřebiče nejsou luxus. Jsou investice.
A co pohled z venku?
Když se díváme na Německo, Dánsko nebo Lucembursko:
- Mají vysoké mzdy
- Efektivní domácí vytápění
- Energetickou infrastrukturu
- A státní zázemí plné dotací a sociálních stipendijních programů
My nemáme všechny tyhle výhody. Ale potřebujeme k nim přistupovat s úctou k těm, kdo to zaplatí – ne je trestat bez ochrany.
Závěr?
Ekologie není levná. Ale když za ní platí většinou ti nejzranitelnější, není to udržitelná politika.
A naše domácnosti si zaslouží signály, ne šoky.
Protože když si Češi připlatí 83 000 korun za zimu a léto, svět se nezmění. Jen naše důvěra v Evropu ano.
ALEŠ URBAN
Tak jsem si dnes přečetl zprávu, která by mohla vypadat jako další „drobnost“ z dílny státní správy.
Česko stárne. A děti se nerodí. Píšeme budoucnost, kterou nebude mít, kdo by ji žil?
Každý to trochu tuší. Ale nikdo o tom pořádně nemluví. Česko stárne. A přestává se rodit. Podobně jako Praha, která už přirozeně neroste, celá republika čelí tiché, ale velmi zásadní demografické změně.
Sudoku vás nezachrání. Alzheimeru utečete spíš v teniskách než nad křížovkou
Dlouho jsme si to říkali. Když bude mozek v pohybu, stáří nebude tak ostré. Když budeme luštit křížovky, číst knihy, hrát šachy, Alzheimer si na nás nepřijde. Jenže vědci teď říkají něco jiného.
Když dojdou peníze i síly. A sociální služby budou poslední záchranou
Mluvíme o tom, jak populace stárne. Jak přibývá lidí s demencí. Jak není místo v domovech. Ale jeden rozměr téhle budoucnosti zatím zůstává pod povrchem – a tím jsou peníze. Nebo spíš jejich nedostatek.
Velké věci, malé změny. A život, co si běží dál
Občas se na něco upneme. Na velký cíl. Výzvu. Zlomový okamžik. Možná je to maraton, který chceme uběhnout.
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.