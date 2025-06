Neviditelné jizvy: Proč potřebujeme novou revoluci v duševním zdraví

Další články autora

Možná to ještě nevíte, ale právě teď se v Poslanecké sněmovně hraje o hodně. Na stole leží novela zákona o sociálních službách, která by mohla přinést tolik potřebné zvýšení příspěvku na péči.

Říká se, že pravda vítězí. Jen nám už jaksi zapomněli dodat, že to většinou trvá dlouho, bolí to a než k tomu dojde, budete mít na zádech víc šrámů než stará židle po babičce.

Zrození odborníka (díl III.)

Honza odešel. Bez pomoci, bez odpovědi, s letáčkem v ruce, který sice vypadal líbivě, ale neobsahoval nic, co by se dalo sníst, obejmout nebo co by v noci podrželo, když nezvládáte být rodičem dítěte s náročným chováním.